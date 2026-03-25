Köpråd för utbombade anrika investmentbolaget

Sänktes av blankarrapport

Senaste veckorna har krisen i Kinnevik eskalerat ytterligare.

Blankarfirman Ningi Research tog en kortposition i investmentbolaget och publicerade en rapport som beskriver aktien som en ”dynghög”.

ANNONS

Firman pekade ut vad man kallar ”icke redovisade närståendetransaktioner”, dolda förluster på 7,1 miljarder kronor och en portfölj som hotas av AI.

Trots att Kinnevik slog tillbaka så rasade aktien 17 procent på en dag. Helgen därpå meddelades att vd Georgie Ganev, som egentligen var tänkt att stanna året ut, på dagen ersätts av tillfällige vd:n och tillika styrelseledamoten Rubin Ritter.

Investmentbolaget en ”chansaktie”

Efter det senaste raset har bland annat analysfirman Pareto pekat ut Kinnevik som en aktie med ett intressant köpläge.

Den hamnade också i Dagens PS ”bottenfiskarporfölj” som ”en chansaktie” som du kan läsa mer om här.

Och nu tycker alltså även tidningen Privata Affärer att Kinnevik kan vara värt en chansning.

”Lägsta kursen på 16 år”

”I dagsläget ligger rabatten på 74 procent justerat för nettokassa och noterade innehav. Kursen är den

lägsta på 16 år”, skriver tidningen i en ny analys av investmentbolaget.

Privata Affärer har svårt att se att Christina Stenbeck inte kommer att agera och göra ”något större grepp”

ANNONS

”En försäljning av ett större innehav skulle förmodligen ske till ett pris under Kinneviks egna redovisade värde, men sannolikt högre än det marknaden sätter på verksamheterna. Det skulle kunna visa att värdena i portföljen är större än vad nuvarande rabatt indikerar”.

”Vi köper en chanspost”, summerar tidningen.

Läs även: I skuggan av raset: ”Fastighetsaktierna billiga och bortglömda” – Dagens PS