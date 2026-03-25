Nyligen valde Dagens PS att plocka in det klassiska svenska investmentbolaget i sin bottenfiskarportfölj som en ”chans-aktie”.
Köpråd för utbombade anrika investmentbolaget
Nu får bolaget ett köpråd från Privata Affärers aktieanalytiker på samma premisser – ”rekordrabatt som skapar ett chansläge”.
Läs även: Stenbeck kavlar upp ärmarna – men kan förtroendet räddas? – Dagens PS
Stenbecks återkomst har inte räckt
Det klassiska investmentbolaget Kinnevik (börskurs Kinnevik) har haft fem år av brant nedåtgående aktiekurs.
Nu handlas aktien nära 90 procent lägre än vad den gjorde våren 2021.
Som Dagens PS har skrivit mycket om är det strategin att sälja gamla trotjänarna i portföljen för att istället investera i nya onoterade tillväxtraketer som inte burit frukt.
Inte hjälpte det att huvudägarens matriark Christina Stenbeck återvände som ordförande i fjol.
Sänktes av blankarrapport
Senaste veckorna har krisen i Kinnevik eskalerat ytterligare.
Blankarfirman Ningi Research tog en kortposition i investmentbolaget och publicerade en rapport som beskriver aktien som en ”dynghög”.
Kontrollfrågan du bör ställa dig i börsraset
KOMMENTAR. Veckan inleds blodrött och börsraset på Stockholmsbörsen summerar nu till nära 13 procent sedan anfallskriget i Iran startade för tre veckor
Firman pekade ut vad man kallar ”icke redovisade närståendetransaktioner”, dolda förluster på 7,1 miljarder kronor och en portfölj som hotas av AI.
Trots att Kinnevik slog tillbaka så rasade aktien 17 procent på en dag. Helgen därpå meddelades att vd Georgie Ganev, som egentligen var tänkt att stanna året ut, på dagen ersätts av tillfällige vd:n och tillika styrelseledamoten Rubin Ritter.
Investmentbolaget en ”chansaktie”
Efter det senaste raset har bland annat analysfirman Pareto pekat ut Kinnevik som en aktie med ett intressant köpläge.
Den hamnade också i Dagens PS ”bottenfiskarporfölj” som ”en chansaktie” som du kan läsa mer om här.
Och nu tycker alltså även tidningen Privata Affärer att Kinnevik kan vara värt en chansning.
”Lägsta kursen på 16 år”
”I dagsläget ligger rabatten på 74 procent justerat för nettokassa och noterade innehav. Kursen är den
lägsta på 16 år”, skriver tidningen i en ny analys av investmentbolaget.
Privata Affärer har svårt att se att Christina Stenbeck inte kommer att agera och göra ”något större grepp”
”En försäljning av ett större innehav skulle förmodligen ske till ett pris under Kinneviks egna redovisade värde, men sannolikt högre än det marknaden sätter på verksamheterna. Det skulle kunna visa att värdena i portföljen är större än vad nuvarande rabatt indikerar”.
”Vi köper en chanspost”, summerar tidningen.
Läs även: I skuggan av raset: ”Fastighetsaktierna billiga och bortglömda” – Dagens PS