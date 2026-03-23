Detta styr det nya resandet: 303 procent fler bokningar

TV som resebyrå – nu även med meny

Det nya är hur snabbt allt går. Och vem som styr.

Enligt Expedia Travel Trends 2025 har fenomenet “set-jetting” tagit ett steg vidare. Tidigare reste folk till platser de sett på film och tv. Nu reser de för att äta det de sett. En rätt, en kock eller en restaurang kan vara hela anledningen till resan.

Det här är en viktig förskjutning. En stad är abstrakt. En maträtt är konkret.

När någon ser en perfekt grillad fisk, en skål ramen eller en dessert som kräver tre dagars förberedelse, uppstår något mer direkt än klassisk sightseeing. Det går rakt på begäret.

Netflix har därmed blivit en researrangör utan att sälja en enda biljett.

Från Michelin till plaststol

Det mest intressanta är att hela skalan växer samtidigt.

“Culinary Class Wars” bygger på kontrasten mellan elitkockar och gatukök. Och publiken vill ha båda. Ena kvällen avsmakningsmeny. Nästa kväll plaststol och grillspett.

Det här bekräftas också av analyser från Skift Research. De pekar på att restauranger i dag inte längre är ett komplement till en destination – de är själva destinationen. I vissa fall är det restaurangen som sätter staden på kartan, inte tvärtom.

Samtidigt finns en ekonomisk logik. Fine dining är aspiration. Streetfood är tillgänglighet. Kombinationen gör att fler känner sig inkluderade i upplevelsen.

En tidigare Michelinbelönad restaurang i Singapore blev global snackis för sin kyckling med ris till låg kostnad. Det säger något om vad folk egentligen vill ha: kvalitet utan krångel, autenticitet utan filter.

Läs även: Nu hårdnar nöjeskriget i Stockholms city – de tar över statens gamla spelhåla

Hotellen tvingas tänka om

Hotellbranschen har förstått signalen. Eller rättare sagt: de har inget val.

I dag räcker det inte att ha en “helt okej hotellrestaurang”. Restaurangen måste stå på egna ben. Helst locka gäster som inte ens bor på hotellet.

Men det stannar inte där. De smartaste hotellen försöker inte längre kontrollera hela upplevelsen. De släpper taget.

Guidade turer till marknader, streetfood-stråk och lokala producenter blir en del av erbjudandet. Det handlar inte om att hålla gästen inom väggarna, utan om att bli en kurator av staden utanför.

Det är ett erkännande: autenticitet går inte att bygga i en lobby, hur dyr marmorn än är.

Sverige vill också vara en smakdestination

Den här utvecklingen är inte begränsad till Asien.

I Sverige har Tillväxtverket tydligt pekat ut måltidsturism som ett prioriterat område. Särskilt intressant är kopplingen till landsbygden, där lokala producenter, gårdar och småskaliga restauranger kan bli reseanledningar i sig.

Det är en ganska smart strategi. Sverige har svårt att konkurrera med väder och stränder, men desto lättare att konkurrera med råvaror, hållbarhet och berättelser.

Visit Sweden driver samma linje i sin internationella marknadsföring. Svensk gastronomi lyfts fram som en identitetsbärare – från skärgårdsfisk till nordisk fine dining. Det talas mer om kockar, råvaror och säsonger än om klassiska sevärdheter.

Det är ingen slump. En kyrka står kvar. En meny förändras varje dag. Det gör den mer levande – och mer lockande.

Slutet på den passiva turisten

Den klassiska turisten tittade. Den nya turisten smakar.

Och kanske är det här den viktigaste förändringen: resandet har blivit mer deltagande. Mindre selfie, mer soppa.

För att förstå en plats räcker det inte att stå framför en byggnad. Du måste sätta dig ner, beställa något du inte kan uttala och hoppas på det bästa.

Ofta blir det just det. Det bästa.

Läs även: Från bankpalats till brasserie – här är Uppsalas hetaste nya restaurang