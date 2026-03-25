USA:s nya plan för månen och Mars

”Månbasen kommer inte att dyka upp över en natt”, konstaterar Isaacman.

”Vi kommer att investera cirka 20 miljarder dollar under de kommande sju åren och bygga den genom dussintals uppdrag.”

Bland övriga nyheter – med tajta deadlines – han presenterade finns framför allt en helt ny, kärnkraftsdriven Mars-farkost.

Nasa hoppas kunna lansera farkosten senast 2028 och nu handlar mycket om finansieringen, ett område där mycket ännu är oklart.

Stora förändringar

Sedan Isaacman tillträdde, har han arbetat med stora och djärva förändringar – och han har anslagit en betydligt mer ambitiös ton än många av sina företrädare.

”Om vi ​​koncentrerar Nasas extraordinära resurser på målen för den nationella rymdpolitiken, undanröjer onödiga hinder som hindrar framsteg och frigör arbetskraften och den industriella kraften hos vår nation och våra partners, då kommer en återkomst till månen och byggandet av en bas att verka blekt i jämförelse med vad vi kommer att kunna åstadkomma under de kommande åren”, sade Isaacman i en lång inandning.

Bland de många tillkännagivanden Isaacman gjorde på tisdagen, fanns avslöjandet att Nasa pausar samarbetet med internationella partners kring en rymdstation som ska kretsa kring månen, Gateway.