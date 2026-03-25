Nasas nye chef skapar nya mål för en permanent bosättning på månen och kring hur en Mars-farkost ska kunna lanseras senast 2028.
USA:s nya plan för månen och Mars
Nasas nye chef Jared Isaacman omdefinierar nu den amerikanska rymdstyrelsens mål och planer.
Vid ett event i Washington avslöjade han Nasas nya tidslinje och färdplan för att, bland annat, skapa en permanent månbas.
”Månbasen kommer inte att dyka upp över en natt”, konstaterar Isaacman.
”Vi kommer att investera cirka 20 miljarder dollar under de kommande sju åren och bygga den genom dussintals uppdrag.”
Bland övriga nyheter – med tajta deadlines – han presenterade finns framför allt en helt ny, kärnkraftsdriven Mars-farkost.
Nasa hoppas kunna lansera farkosten senast 2028 och nu handlar mycket om finansieringen, ett område där mycket ännu är oklart.
Tillbaka från rymden – efter 14 år. Dagens PS
Stora förändringar
Sedan Isaacman tillträdde, har han arbetat med stora och djärva förändringar – och han har anslagit en betydligt mer ambitiös ton än många av sina företrädare.
”Om vi koncentrerar Nasas extraordinära resurser på målen för den nationella rymdpolitiken, undanröjer onödiga hinder som hindrar framsteg och frigör arbetskraften och den industriella kraften hos vår nation och våra partners, då kommer en återkomst till månen och byggandet av en bas att verka blekt i jämförelse med vad vi kommer att kunna åstadkomma under de kommande åren”, sade Isaacman i en lång inandning.
Bland de många tillkännagivanden Isaacman gjorde på tisdagen, fanns avslöjandet att Nasa pausar samarbetet med internationella partners kring en rymdstation som ska kretsa kring månen, Gateway.
Plats att mellanlanda
Rymdstationen Gateway, som var tänkt att användas för att stödja resor till månytan och uppdrag till avlägsna destinationer, skulle ha fungerat som en mellanlandningsplats i månens omloppsbana för last och människor.
Myndigheten kommer i stället att använda befintliga Gateway-resurser på andra sätt, inklusive att bygga månbasen.
”Betydande delar av befintlig hårdvara och anläggningar kan direkt återanvändas för att stödja kortsiktiga utforskningsmål”, säger Carlos Garcia-Galan, chef för Nasas Moon Base-program.
Isaacman klargör också att han inte är beredd att acceptera upprepningar av tidigare problem med kommersiella rymdföretag, som varit miljarder dollar över budget och år efter schemat.
Bezos och Musk ligger efter
För närvarande tävlar även Jeff Bezos Blue Origin och Elon Musks SpaceX om att utveckla de månlandare som behövs för att transportera astronauter från Orion till månens yta.
Nasa-rapporter varnar för att båda släpar efter schemat och därmed kan fördröja de planer som finns på att landa människor på månen igen.
Mars-uppdraget 2028, som Isaacman kallade Space Reactor 1 Freedom – eller SR-1 Freedom – ska för första gången använda kärnelektrisk framdrivningsteknik i rymden.
Isaacman har varit en högljudd förespråkare för tekniken, som erbjuder extremt effektiva motorer.
Nya varningen: Så hackas rymden. Dagens PS
Flera saker kvar att lösa
Men tekniken har svåra designutmaningar och höga kostnader, tillsammans med de risker som är förknippade med kärnkraftssystem, inklusive strålning, påpekar CNN.
Att förverkliga kärnelektrisk framdrivning är inte det enda målet med SR-1 Freedom-uppdraget.
Farkosten ska uppnå de mål som tidigare tillkännagivits som en del av ett föreslaget uppdrag kallat Skyfall, utformat för att placera ut helikoptrar på Mars.
Resultaten ska även ligga till grund för Nasas planer på att skapa en fissionsreaktor på månens yta, som ska kunna driva månbasen.
Myndigheten har tidigare avslöjat sin avsikt att skjuta upp en sådan reaktor senast 2030.