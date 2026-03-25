Pengar från Venezuela och Iran fällde schweizisk bank

Interna varningar ignorerades

Flera anställda slog larm om brister i bankens rutiner, men möttes enligt uppgifter av motstånd eller tystades. Det ska ha skapat en kultur där få vågade rapportera misstänkta oegentligheter.

Samtidigt använde banken metoder för att undvika upptäckt, bland annat genom att genomföra betalningar i euro och schweizerfranc i stället för dollar – vilket innebar mindre insyn från amerikanska myndigheter.

En intern granskning 2024 pekade på omfattande risker och föreslog att banken skulle anmäla sig själv till tillsynsmyndigheten Finma. Några större åtgärder vidtogs dock inte.

USA tvingade fram stängning

Den schweiziska tillsynsmyndigheten Finma inledde ett tillsynsärende 2024 och konstaterade senare att hela 98 procent av bankens kundtillgångar kom från högriskkunder.

Trots detta drog processen ut på tiden i det schweiziska rättssystemet. Först efter att USA hotat att stänga ute banken från det amerikanska finanssystemet gick processen i mål.

I slutet av februari 2026 drogs bankens överklagan tillbaka och beslutet om likvidation trädde i kraft.

Slår mot Schweiz anseende

Fallet ses som ett bakslag för Schweiz försök att stärka sitt rykte efter tidigare bankskandaler.

”USA behövde återigen ingripa. Schweiz är fortfarande i praktiken ett offshorecenter där rättsprocesser kan dra ut i åratal”, säger juristen Mark Pieth, expert på finansiell brottslighet till Bloomberg.

Bankens kollaps riskerar nu att försvåra landets arbete med att visa att Zürich och Genève inte längre är fristäder för pengar kopplade till brottslighet.

Läs mer: Europas banker har haft ett rekordår – nu väntar den stora frågan 2026

