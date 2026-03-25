Den lilla schweiziska banken MBaer Merchant Bank AG har tvingats stänga efter anklagelser om omfattande penningtvätt med kopplingar till Venezuela, Iran och Ryssland.
Pengar från Venezuela och Iran fällde schweizisk bank
Schweiz banker har länge varit en tillflyktsort för dolt kapital, men på senare tid har reglerna ändrats kraftigt.
Bloomberg berättar om hur USA:s finansdepartement agerat mot MBaer Merchant Bank AG. Enligt myndigheten ska banken ha slussat över motsvarande mer än en miljard kronor genom det amerikanska finanssystemet åt aktörer kopplade till bland annat Irans regim och den ryska krigsmakten.
”Banken har möjliggjort transaktioner för illegala aktörer med kopplingar till Iran och Ryssland”, uppgav USA:s finansminister Scott Bessent i ett uttalande.
Arbetade i det fördolda
MBaer grundades 2018 i Zürich och växte snabbt. Vid slutet av 2025 hade banken tillgångar på cirka 4,9 miljarder schweizerfranc och omkring 700 kunder.
Trots sin lilla storlek pekas banken nu ut som en möjlig knutpunkt i ett internationellt nätverk för penningtvätt. Enligt amerikanska myndigheter började misstankar växa redan kring 2020, med kopplingar till transaktioner från Venezuela, skriver Bloomberg.
Senare ska banken även ha bidragit till att finansiera Rysslands krig samt hjälpt till att föra tillbaka intäkter från iransk oljehandel till regimen i Teheran, inklusive Revolutionsgardet.
Interna varningar ignorerades
Flera anställda slog larm om brister i bankens rutiner, men möttes enligt uppgifter av motstånd eller tystades. Det ska ha skapat en kultur där få vågade rapportera misstänkta oegentligheter.
Samtidigt använde banken metoder för att undvika upptäckt, bland annat genom att genomföra betalningar i euro och schweizerfranc i stället för dollar – vilket innebar mindre insyn från amerikanska myndigheter.
En intern granskning 2024 pekade på omfattande risker och föreslog att banken skulle anmäla sig själv till tillsynsmyndigheten Finma. Några större åtgärder vidtogs dock inte.
USA tvingade fram stängning
Den schweiziska tillsynsmyndigheten Finma inledde ett tillsynsärende 2024 och konstaterade senare att hela 98 procent av bankens kundtillgångar kom från högriskkunder.
Trots detta drog processen ut på tiden i det schweiziska rättssystemet. Först efter att USA hotat att stänga ute banken från det amerikanska finanssystemet gick processen i mål.
I slutet av februari 2026 drogs bankens överklagan tillbaka och beslutet om likvidation trädde i kraft.
Slår mot Schweiz anseende
Fallet ses som ett bakslag för Schweiz försök att stärka sitt rykte efter tidigare bankskandaler.
”USA behövde återigen ingripa. Schweiz är fortfarande i praktiken ett offshorecenter där rättsprocesser kan dra ut i åratal”, säger juristen Mark Pieth, expert på finansiell brottslighet till Bloomberg.
Bankens kollaps riskerar nu att försvåra landets arbete med att visa att Zürich och Genève inte längre är fristäder för pengar kopplade till brottslighet.
