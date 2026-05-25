Spotify-toppen dumpar aktier för 175 miljoner

I fredags blev det känt att Martin Lorentzon oberoende av det avyttrat aktier i bolaget för 18,6 miljoner dollar, cirka 175 miljoner svenska kronor.

Se klippet: Därför lyckas svensk tech Realtid

Sitter kvar med Spotify-portfölj för 90 miljarder

Innehavet i Spotify som han nu sålt är bara en bråkdel av det totala aktieinnehavet som Lorentzon ruvar på i musikstreamingtjänsten. Totalt uppges hans innehav i Spotify vara värt runt 90 miljarder kronor, uppger Breakit som berättar om Lorentzons aktieförsäljning.

Samma dag som det avslöjades att Lorentzon sålt aktier i företaget steg aktiekursen på börsen med mer än 10 procent.

Det som fick aktien att rusa var att företaget för första gången på länge hållit en kapitalmarknadsdag där nya mål kommunicerats.

Spotify är listat på USA-börsen och tog klivet in på aktiemarknaden på Wall Street i New York den 3 april 2018.

Läs också: Spotify vann närmare 3 miljarder – kan inte inkassera pengarna DagensPS

Läs även: Vinsten över förväntan – men aktien faller ändå DagensPS