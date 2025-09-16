Sedan i mars måste krogarna berätta om köttets ursprung. Men en ny granskning visar att en fjärdedel av krogarna fortfarande struntar i lagen. För gästen blir det mer gissningslek än service – och för branschen ett svek mot både förtroende och transparens.
Så fuskar krogarna med köttets ursprung – trots nya lagen
Gästens rätt – krogens slarv
Att gå ut och äta ska vara en upplevelse. Men medan du hemma i mataffären kan läsa dig till exakt vilket land nötköttet kommer ifrån, så är det på krogen mer oklart. En fjärdedel av restaurangerna som Råd & Rön granskade kunde inte informera om köttets ursprung.
Det är som att boka bord på en lyxkrog och inse att menyn är hemlig tills servitören bestämmer sig för att viska några ingredienser i ditt öra. Inte direkt kundvänligt.
Lagen om köttets ursprung är tydlig – men följs inte
Sedan 1 mars 2025 är det lag på att restauranger måste kunna tala om ursprungsland för kött som nötkött, kyckling, lamm, gris och get. Informationen får stå på menyn eller på en skylt, men det räcker också att personalen ska kunna svara korrekt.
Trots detta brister många. Restaurangerna hänvisar ofta till personalbrist, stress i lunchrusningen eller helt enkelt okunskap. Men för gästen blir resultatet samma: en brist på transparens.
Mer quiz än service
Visst, du kan alltid fråga. Men vem vill leka “vem vet var biffen bor” när man bara vill äta sin lunch? En snabb kassabiträde som inte vet om köttet kommer från Nederländerna eller Norrland är knappast den serviceupplevelse man förväntar sig.
Konsumentmakt fungerar bara om informationen finns tillgänglig. Och när en lagstiftning redan finns men inte följs, blir resultatet frustrerade gäster – och krogar som riskerar sitt förtroende.
Läs även: Michelin-kock riskerar fängelse
Restaurangupplevelse börjar med ärlighet
Mat smakar alltid bättre när man vet vad man äter. Att inte kunna berätta köttets ursprung är ungefär som att servera vin utan etikett. Gästen får rätt att bli misstänksam, även om smaken är okej.
För krogar som vill vara relevanta i framtiden är det dags att inse att ursprung, transparens och hållbarhet är lika viktiga som en snygg uppläggning på tallriken.
Läs även: Svenskarna sviker den riktiga krogen – köar till snabbmat istället
Perfect Weekend Guide till köttets ursprung
Så här får du reda på köttets ursprung nästa gång du äter ute:
- Kolla menyn: seriösa krogar skriver ofta ut land och ibland gård.
- Fråga personalen: de är skyldiga att veta – och kan inte svara “ingen aning”.
- Välj restauranger som skyltar med ursprung. De vill gärna tala om varifrån råvarorna kommer.
Läs även: Så försvann barnfamiljernas favoritkrog från Norden
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
A-kassan stiger samtidigt som företag larmar om brist på arbetskraft. Matchningsproblemen pekas ut som en av huvudorsakerna. Allt fler får a-kassa trots att många företag söker personal. Matchningen på arbetsmarknaden fungerar inte, och nu växer oron för att arbetslösheten håller på att bita sig fast. Missa inte: Arbetslösheten bland akademiker rekordhög – ändå missas de. …