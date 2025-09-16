Så fuskar krogarna med köttets ursprung – trots nya lagen

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Lagen om köttets ursprung är tydlig – men följs inte

Sedan 1 mars 2025 är det lag på att restauranger måste kunna tala om ursprungsland för kött som nötkött, kyckling, lamm, gris och get. Informationen får stå på menyn eller på en skylt, men det räcker också att personalen ska kunna svara korrekt.

Trots detta brister många. Restaurangerna hänvisar ofta till personalbrist, stress i lunchrusningen eller helt enkelt okunskap. Men för gästen blir resultatet samma: en brist på transparens.

Grillat är gott – men transparens smakar ännu bättre. (Foto: Pixabay)

Mer quiz än service

Visst, du kan alltid fråga. Men vem vill leka “vem vet var biffen bor” när man bara vill äta sin lunch? En snabb kassabiträde som inte vet om köttet kommer från Nederländerna eller Norrland är knappast den serviceupplevelse man förväntar sig.

Konsumentmakt fungerar bara om informationen finns tillgänglig. Och när en lagstiftning redan finns men inte följs, blir resultatet frustrerade gäster – och krogar som riskerar sitt förtroende.

Restaurangupplevelse börjar med ärlighet

Mat smakar alltid bättre när man vet vad man äter. Att inte kunna berätta köttets ursprung är ungefär som att servera vin utan etikett. Gästen får rätt att bli misstänksam, även om smaken är okej.

För krogar som vill vara relevanta i framtiden är det dags att inse att ursprung, transparens och hållbarhet är lika viktiga som en snygg uppläggning på tallriken.

Varifrån kommer steken? Ibland får gästen bara svaret: “Ingen aning”. (Foto: Pixabay)

Perfect Weekend Guide till köttets ursprung

Så här får du reda på köttets ursprung nästa gång du äter ute:

Kolla menyn: seriösa krogar skriver ofta ut land och ibland gård.

Fråga personalen: de är skyldiga att veta – och kan inte svara “ingen aning”.

Välj restauranger som skyltar med ursprung. De vill gärna tala om varifrån råvarorna kommer.

