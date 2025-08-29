Michelin-kock riskerar fängelse

“En omelett för 40 euro är rimligt. Men när notan landar på över 100 euro för lite ägg och skaldjur blir även thailändska myndigheter sura. Nu riskerar en 82-årig Michelin-kock både böter och fängelse.”

Jay Fai i sina ikoniska skidglasögon – Bangkoks mest fotograferade kock. (Foto: Instagram)

När frukosten blir en rättsskandal med en kock

Bangkok är en stad där du kan få en nudelsoppa för en tia eller betala tusenlappar för ett fint glas vin. Men när Michelin-krogen Raan Jay Fai fakturerade en London-baserad thailändsk influencer över det dubbla för en rapuomelett gick det för långt. På menyn stod 1500 baht, ungefär 40 euro. På notan stod 4000 baht, motsvarande 105 euro.

Influencern Peachii filmade hela kalaset, la upp det på sociala medier – och vips hade åtta miljoner människor sett hur en omelett kan kosta som en charterresa till Phuket.

Läs även: Italiensk mat på riktigt i Rom? Ta bussen bort från Fontana di Trevi