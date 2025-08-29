Dagensps.se
Michelin-kock riskerar fängelse

VIP-rätten ingen beställde men alla pratar om.
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 30 aug. 2025Publicerad: 30 aug. 2025

En influencer beställde en rätt för 40 euro av en kock men fick en nota på över 100. Nu har thailändska myndigheter blandat sig i – och den 82-åriga Michelin-kocken Jay Fai riskerar både böter och fängelse.

“En omelett för 40 euro är rimligt. Men när notan landar på över 100 euro för lite ägg och skaldjur blir även thailändska myndigheter sura. Nu riskerar en 82-årig Michelin-kock både böter och fängelse.”

Jay Fai i sina ikoniska skidglasögon – Bangkoks mest fotograferade kock. (Foto: Instagram)

När frukosten blir en rättsskandal med en kock

Bangkok är en stad där du kan få en nudelsoppa för en tia eller betala tusenlappar för ett fint glas vin. Men när Michelin-krogen Raan Jay Fai fakturerade en London-baserad thailändsk influencer över det dubbla för en rapuomelett gick det för långt. På menyn stod 1500 baht, ungefär 40 euro. På notan stod 4000 baht, motsvarande 105 euro.

Influencern Peachii filmade hela kalaset, la upp det på sociala medier – och vips hade åtta miljoner människor sett hur en omelett kan kosta som en charterresa till Phuket.

“VIP-versionen” ingen hade beställt

Förklaringen? Den legendariska krögaren Jay Fai, 82 år gammal och alltid iklädd sina ikoniska skidglasögon, kände igen ett stamgästbord och serverade “VIP-versionen” av rätten. Problemet var bara att ingen hade beställt den. “Det blev ett missförstånd”, sa stamgästen som satt med vid bordet.

Så här ser en rättsskandal ut i Bangkok. (Foto: Canva)

Böter på plats – och fängelse i horisonten

Det thailändska handelsdepartementet gjorde en blixtinspektion och satte ett bötesbelopp på 2000 baht – motsvarande trettio euro. Småsummor i sammanhanget, men det stora hotet kvarstår.

Enligt Bangkok Post kan Jay Fai i värsta fall få sju års fängelse och böter på 140 000 baht, cirka 3700 euro, om domstolen bedömer att prissättningen var vilseledande. The Nation Thailand rapporterar att restaurangen nu lovat att skriva ut alla premiumrätter på menyn. CNA Lifestyle bekräftar att Jay Fai betalat boten, men myndigheterna fortsätter att utreda.

Det vore en syn: Bangkoks mest kända gatumatmamma i fängelse för att ha serverat för mycket krabba i omeletten.

Källor: MTV, Bangkok Post, The Nation Thailand, CNA Lifestyle, Times of India, Indian Express, VNExpress

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

