De var en självklar del av barnfamiljernas helg – stora tallrikar med kött, pommes och obegränsade såser. Men den nya matkartan med vego, street food och food courts gjorde att konceptet snabbt tappade greppet om Norden.
Så försvann barnfamiljernas favoritkrog från Norden
Minns du när en middag på familjekrogen var veckans höjdpunkt. Stora grilltallrikar, sås i obegränsade mängder och vitlöksbröd som man skämdes lite över att älska. För nordiska barnfamiljer blev kedjan en institution och även svenskar hann prova konceptet under några intensiva år i centrala Stockholm och Malmö. Men här hemma var succén kortvarig. Svenskarna gick hellre till Texas Longhorn eller kvarterets nyöppnade tapasbar.
Fyra stängningar i Danmark av barnfamiljernas favoritkrog
Nu meddelas att fyra restauranger i Danmark – i Aarhus, Randers, Viborg och Holstebro – stänger redan i slutet av september. Enligt ledningen handlar det om att fokusera resurserna och att moderniseringen tar tid och pengar. Några anställda får jobb på andra enheter, andra blir uppsagda. Det är hårda tider även för köttkedjor.
Varför går det utför för barnfamiljernas favoritkrog
Det finns flera förklaringar. Trenden går mot mer hållbarhet, vego och street food. Att bygga sin identitet kring biff och bearnaise är inte lika självklart längre. Dessutom har de klassiska kedjorna svårt att konkurrera med food courts där man kan äta sig runt världen på en kväll. Och så är det den eviga ekvationen: stora lokaler och låga priser är ingen lönsam kombination när inflationen gör köttet dyrt.
Sverige sa tack och hej
När konceptet lanserades i Sverige i början av 2000-talet var ambitionen att erövra våra stadskärnor. Men det kändes daterat redan då. Vi valde hellre Texas Longhorns cowboyromantik eller kvarterspizzerians kolgrill. Resultatet blev att kedjan drog sig ur och lämnade tomma lokaler efter sig.
En nordisk trend
Det här är inte ett enskilt problem. Norska Egon och svenska O’Learys kämpar i samma motvind. Kedjor som byggde på volym, förutsägbarhet och familjevänliga menyer måste nu uppfinna sig själva på nytt. Frågan är om de lyckas innan de unga matgästerna helt har tappat intresset för stora tallrikar med biff och pommes.
Humoristisk slutkläm
Så nästa gång du ser en nedlagd familjerestaurang i Danmark eller en övergiven Texas Longhorn i Sverige – tänk på att det kanske var här barnen för första gången fick prova att äta en entrecôte med pommes. Och att någon fortfarande drömmer om den där såsbehållaren som aldrig tog slut.
Perfect Weekend Guide till barnfamiljernas favoritkrog
- Den klassiska köttkedjan startade på 1980-talet och växte snabbt i Danmark.
- Under 2000-talet etablerade man sig även i Sverige, men drog sig ur efter några år.
- Kedjan har idag färre enheter än någonsin och satsar på förnyelse och omstrukturering.
Källa: TV2 Østjylland, historiska pressklipp.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
