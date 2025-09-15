Så försvann barnfamiljernas favoritkrog från Norden

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Varför går det utför för barnfamiljernas favoritkrog

Det finns flera förklaringar. Trenden går mot mer hållbarhet, vego och street food. Att bygga sin identitet kring biff och bearnaise är inte lika självklart längre. Dessutom har de klassiska kedjorna svårt att konkurrera med food courts där man kan äta sig runt världen på en kväll. Och så är det den eviga ekvationen: stora lokaler och låga priser är ingen lönsam kombination när inflationen gör köttet dyrt.

Sverige sa tack och hej

När konceptet lanserades i Sverige i början av 2000-talet var ambitionen att erövra våra stadskärnor. Men det kändes daterat redan då. Vi valde hellre Texas Longhorns cowboyromantik eller kvarterspizzerians kolgrill. Resultatet blev att kedjan drog sig ur och lämnade tomma lokaler efter sig.

En nordisk trend

Det här är inte ett enskilt problem. Norska Egon och svenska O’Learys kämpar i samma motvind. Kedjor som byggde på volym, förutsägbarhet och familjevänliga menyer måste nu uppfinna sig själva på nytt. Frågan är om de lyckas innan de unga matgästerna helt har tappat intresset för stora tallrikar med biff och pommes.

Humoristisk slutkläm

Så nästa gång du ser en nedlagd familjerestaurang i Danmark eller en övergiven Texas Longhorn i Sverige – tänk på att det kanske var här barnen för första gången fick prova att äta en entrecôte med pommes. Och att någon fortfarande drömmer om den där såsbehållaren som aldrig tog slut.

En klassiker i Norden – tills bao buns blev coolare än biff. (Foto: TT)

Perfect Weekend Guide till barnfamiljernas favoritkrog

Den klassiska köttkedjan startade på 1980-talet och växte snabbt i Danmark.

Under 2000-talet etablerade man sig även i Sverige, men drog sig ur efter några år.

Kedjan har idag färre enheter än någonsin och satsar på förnyelse och omstrukturering.

