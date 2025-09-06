Dagensps.se
Weekend
Restaurang

De hetaste krogsamarbetena i London just nu

London
London är världens huvudstad för långa bruncher och korta nätter. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 07 sep. 2025Publicerad: 07 sep. 2025

London är alltid fullt av restauranger som vill vara hippare än hipstern i Shoreditch. Men just nu är det en trend som sticker ut: internationella kockkollaborationer. Kalla det fyra händer, två kök eller bara dubbel så mycket ego – resultatet är kvällar där menyerna aldrig kommer tillbaka. Här är de bästa tipsen just nu.

Claridge’s x Dante

New Yorks mest ikoniska bar har flyttat in i Mayfair. Beställ en negroni, dela på en strip steak och känn dig som om du klivit rakt in i en Lana Del Rey-video. Passar dig som gillar lyx med en blinkning.

Akoko möter Salsify

West African fine dining från London plus Kapstadens kreativa Salsify. Resultatet är lika oväntat som en regnig sommardag i Soho.

Henri x Café Tuba

Covent Gardens franska bistro gästas av Marseille. Tänk pastis, oliver och sydfransk charm – mitt i London.

Sollip x Taku

Koreansk elegans möter japansk omakase. En collab för dig som älskar precision, rå fisk och en meny som är mer konstverk än middag.

KOL x Atomix

Mexikansk mat möter koreansk fine dining från New York. Biljetterna är lika svårfångade som en Taylor Swift-konsert, men lyckas du få plats är du garanterad att bli Instagram-kung för en kväll.

Quo Vadis & Friends

Soho-klassikern bjuder in sina “cousins”. Senast blev det pandan- och palm­socker-meringue. Kommande namn: Andi Oliver 9 oktober och New Yorks King 19 november.

Smoking Goat x Camille

Grisfötter, chili och fransk sofistikation. En meny som bara funkar en måndag i London – och just därför måste du gå.

The Ned x InterStellar BBQ

Texas möter brittisk members club. Rök, brisket och cocktails i storslagen bankmiljö. Fram till 5 oktober.

Läs även: Mayfair tar täten: 800 000 kronor natten för Londons största svit

miljonärer
London är som en buffé: ta lite av varje och ät tills du inte orkar mer. (Foto: AP / Theresa Wey / TT)
Waldorf Hilton x The Pot Luck Club

Direkt från Kapstaden med curry-martinis och ceviche-tacos. En anledning att äntligen klä upp sig för hotellmiddag.

Rambutan & Cousins

Sri Lankas hetaste restaurang i London bjuder in gäster. Nästa collab är med artisten Denai Moore den 2 september. Här kan du vänta dig svartfläsk-curry och karibiska vibbar.

Londons Heathrow är en av världens största flygplatser och det finns tid att spendera
på shopping och restauranger, men ät hellre på vår tips. (Foto: Pixabay)

Perfect Weekend Guide till krogsamarbeten i London just nu

EventPlats
Claridge’s x DanteBrook St / Davies St, Mayfair
Quo Vadis & Friends26–29 Dean St, Soho
Waldorf Hilton x Pot Luck ClubAldwych, Covent Garden
The Ned x InterStellar BBQ27 Poultry, City
Alain Ducasse x Moor HallPrescot Rd, Aughton (Lancashire)
Honey & Co + gäster54 Lamb’s Conduit St, Bloomsbury
Camille Beaujolais-event2–3 Stoney St, Borough Market

Källa: Condé Nast Traveller

Läs även: Den blodigaste turistfällan i London

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

