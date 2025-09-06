London är alltid fullt av restauranger som vill vara hippare än hipstern i Shoreditch. Men just nu är det en trend som sticker ut: internationella kockkollaborationer. Kalla det fyra händer, två kök eller bara dubbel så mycket ego – resultatet är kvällar där menyerna aldrig kommer tillbaka. Här är de bästa tipsen just nu.
De hetaste krogsamarbetena i London just nu
Mest läst i kategorin
Laptop-armén tar över Stockholms kaféer – här är ägarnas mardröm
Laptop-armén köper en kaffe, öppnar datorn och sedan är bordet ockuperat i timtal. På Södermalm, Vasastan och runt universitetet förvandlas kaféer till kontorshotell med gratis Wi-Fi och obegränsad el. I Seoul har Starbucks redan satt stopp för skrivare och extraskärmar – frågan är hur länge Stockholm står ut med laptop-armén. Från cappuccino till kontorsplats I …
Snart öppnar succén Kollektivkrogen i Stockholm
Drömmen om att driva krog utan att säga upp sig från jobbet är på väg till huvudstaden. Efter succén i Malmö tar nu Kollektivkrogen klivet till Stockholm – där läkare, möbelformgivare och träslöjdslärare snart serverar dig vin med ett leende. Perfect Weekend har träffat initiativtagarna. Från Malmö till huvudstaden Kollektivkrogen började som ett socialt experiment …
Psykologerna: Därför vill vissa alltid hjälpa servitören
Det ser kanske ut som en småsak – att samla ihop tallrikarna och sträcka fram glasen till servitören. Men enligt psykologerna avslöjar den lilla gesten både empati, uppfostran och en ovanlig social intelligens. Frågan är bara: gör du det för att hjälpa eller för att ha kontroll. Svensken som städar efter sig Vi svenskar har …
Michelin-kock riskerar fängelse
En influencer beställde en rätt för 40 euro av en kock men fick en nota på över 100. Nu har thailändska myndigheter blandat sig i – och den 82-åriga Michelin-kocken Jay Fai riskerar både böter och fängelse. “En omelett för 40 euro är rimligt. Men när notan landar på över 100 euro för lite ägg …
Nu öppnar det lyxigaste i Göteborg – så slutade prislappen
Efter 160 år bakom stängda dörrar öppnar palatset vid Avenyn i Göteborg för allmänheten den 3 september. Louise Johansson och Oliver Ingrosso står bakom nya restaurangen Umarell – och intresset är så stort att hela hösten redan är fullbokad. Perfect Weekend har gått husesyn. Ett palats för mat, barer och schack i Göteborg Dicksonska Palatset …
Claridge’s x Dante
New Yorks mest ikoniska bar har flyttat in i Mayfair. Beställ en negroni, dela på en strip steak och känn dig som om du klivit rakt in i en Lana Del Rey-video. Passar dig som gillar lyx med en blinkning.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Akoko möter Salsify
West African fine dining från London plus Kapstadens kreativa Salsify. Resultatet är lika oväntat som en regnig sommardag i Soho.
Henri x Café Tuba
Covent Gardens franska bistro gästas av Marseille. Tänk pastis, oliver och sydfransk charm – mitt i London.
Sollip x Taku
Koreansk elegans möter japansk omakase. En collab för dig som älskar precision, rå fisk och en meny som är mer konstverk än middag.
KOL x Atomix
Mexikansk mat möter koreansk fine dining från New York. Biljetterna är lika svårfångade som en Taylor Swift-konsert, men lyckas du få plats är du garanterad att bli Instagram-kung för en kväll.
Quo Vadis & Friends
Soho-klassikern bjuder in sina “cousins”. Senast blev det pandan- och palmsocker-meringue. Kommande namn: Andi Oliver 9 oktober och New Yorks King 19 november.
Smoking Goat x Camille
Grisfötter, chili och fransk sofistikation. En meny som bara funkar en måndag i London – och just därför måste du gå.
The Ned x InterStellar BBQ
Texas möter brittisk members club. Rök, brisket och cocktails i storslagen bankmiljö. Fram till 5 oktober.
Läs även: Mayfair tar täten: 800 000 kronor natten för Londons största svit
Waldorf Hilton x The Pot Luck Club
Direkt från Kapstaden med curry-martinis och ceviche-tacos. En anledning att äntligen klä upp sig för hotellmiddag.
Rambutan & Cousins
Sri Lankas hetaste restaurang i London bjuder in gäster. Nästa collab är med artisten Denai Moore den 2 september. Här kan du vänta dig svartfläsk-curry och karibiska vibbar.
Perfect Weekend Guide till krogsamarbeten i London just nu
|Event
|Plats
|Claridge’s x Dante
|Brook St / Davies St, Mayfair
|Quo Vadis & Friends
|26–29 Dean St, Soho
|Waldorf Hilton x Pot Luck Club
|Aldwych, Covent Garden
|The Ned x InterStellar BBQ
|27 Poultry, City
|Alain Ducasse x Moor Hall
|Prescot Rd, Aughton (Lancashire)
|Honey & Co + gäster
|54 Lamb’s Conduit St, Bloomsbury
|Camille Beaujolais-event
|2–3 Stoney St, Borough Market
Källa: Condé Nast Traveller
Läs även: Den blodigaste turistfällan i London
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.
Senaste nytt
Paris hemliga språk – så pratar staden arabiska
Paris kallas ofta kärlekens stad och hyllas för sitt franska språk. Men bakom croissanten och espresson finns en annan verklighet. Arabiskan är Frankrikes näst största språk och genomsyrar stadens slang, mat, musik och litteratur. Här är guiden till hur arabiskan blivit en självklar del av Paris vardag. Arabiskan i vardagen Arabiskan talas av runt fyra …
De hetaste krogsamarbetena i London just nu
London är alltid fullt av restauranger som vill vara hippare än hipstern i Shoreditch. Men just nu är det en trend som sticker ut: internationella kockkollaborationer. Kalla det fyra händer, två kök eller bara dubbel så mycket ego – resultatet är kvällar där menyerna aldrig kommer tillbaka. Här är de bästa tipsen just nu. Claridge’s …
Utländsk påverkan: "Bombmatta av propaganda"
Val i Norge på måndag. Allt tyder på att utländska krafter försöker påverka. ”Vi har flera fall vi är nyfikna på”, säger en forskare. Inför det norska stortingsvalet på måndag är det framför allt två faktorer som sticker ut i propagandan. Det ena är den av rika norrmän finansierade kampanjen mot förmögenhetsskatten, som Dagens näringsliv …
Investerare tror på våg av räntesänkningar i USA
Nu sätter investerarna sitt hopp till att USA:s centralbank kommer in med en serie snabba räntesänkningar. Efter svaga jobbrapporter under sommaren i USA är förväntan att centralbank Federal Reserve går fram med upprepade räntesänkningar fram till årets slut, skriver The Wall Street Journal men tillägger att inflationsriskerna fortfarande är en joker i leken. Enligt tidningen …
Giorgio Armani: Sålde en Beetle – byggde ett imperium
Modemogulen Giorgio Armanis liv var fyllt av ikoniska skapelser, men en mindre känd del av hans historia handlar om hans djupa och utvecklande relation till bilvärlden. Från en enkel bil som lade grunden för hans imperium till lyxiga samarbeten, speglar hans fordon en fascinerande resa. Det är en berättelse om hur en visionär omvandlade sin …