De hetaste krogsamarbetena i London just nu

Akoko möter Salsify

West African fine dining från London plus Kapstadens kreativa Salsify. Resultatet är lika oväntat som en regnig sommardag i Soho.

Henri x Café Tuba

Covent Gardens franska bistro gästas av Marseille. Tänk pastis, oliver och sydfransk charm – mitt i London.

Sollip x Taku

Koreansk elegans möter japansk omakase. En collab för dig som älskar precision, rå fisk och en meny som är mer konstverk än middag.

KOL x Atomix

Mexikansk mat möter koreansk fine dining från New York. Biljetterna är lika svårfångade som en Taylor Swift-konsert, men lyckas du få plats är du garanterad att bli Instagram-kung för en kväll.

Quo Vadis & Friends

Soho-klassikern bjuder in sina “cousins”. Senast blev det pandan- och palm­socker-meringue. Kommande namn: Andi Oliver 9 oktober och New Yorks King 19 november.

Smoking Goat x Camille

Grisfötter, chili och fransk sofistikation. En meny som bara funkar en måndag i London – och just därför måste du gå.

The Ned x InterStellar BBQ

Texas möter brittisk members club. Rök, brisket och cocktails i storslagen bankmiljö. Fram till 5 oktober.

London är som en buffé: ta lite av varje och ät tills du inte orkar mer. (Foto: AP / Theresa Wey / TT)

Waldorf Hilton x The Pot Luck Club

Direkt från Kapstaden med curry-martinis och ceviche-tacos. En anledning att äntligen klä upp sig för hotellmiddag.

Rambutan & Cousins

Sri Lankas hetaste restaurang i London bjuder in gäster. Nästa collab är med artisten Denai Moore den 2 september. Här kan du vänta dig svartfläsk-curry och karibiska vibbar.

Londons Heathrow är en av världens största flygplatser och det finns tid att spendera

på shopping och restauranger, men ät hellre på vår tips. (Foto: Pixabay)

Perfect Weekend Guide till krogsamarbeten i London just nu

Event Plats Claridge’s x Dante Brook St / Davies St, Mayfair Quo Vadis & Friends 26–29 Dean St, Soho Waldorf Hilton x Pot Luck Club Aldwych, Covent Garden The Ned x InterStellar BBQ 27 Poultry, City Alain Ducasse x Moor Hall Prescot Rd, Aughton (Lancashire) Honey & Co + gäster 54 Lamb’s Conduit St, Bloomsbury Camille Beaujolais-event 2–3 Stoney St, Borough Market

Källa: Condé Nast Traveller

