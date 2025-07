Detta vet vi om nya grillkrogen på Stureplan

Frantzén blir granne – men ingen skrämsel

Flera stjärnkockar dras nu till Stureplan. Björn Frantzén har redan flaggat för att han ska öppna en ny grill 2026 – antagligen bara ett stenkast bort.

”Det är bara kul”, säger Michael Andersson. ”Mitt fokus är att göra Sperling & Co till en riktigt bra krog med mycket gäster och bra stämning. Vad som händer runt omkring får vi se.”

Ett klassiskt amerikanskt steakhouse har länge varit sinnebilden för restaurangvärldens kassako. Tänk generösa portioner, marmorerade biffar, robusta viner och en atmosfär av mörka träpaneler och vita dukar. En välskött grillkrog kan dra in enorma pengar – inte minst i USA där legendariska steakhouse som Peter Luger och Smith & Wollensky visar hur kött kan bli hårdvaluta.

Stureplansgruppens vd och huvudägaren: Vimal Kovac. (Foto: Pressbild)

Stureplansgruppens tysta motor

Stureplansgruppen, med huvudägaren Vimal Kovac i spetsen, fortsätter sin modell: kocken fram i rampljuset, ägargruppen i kulisserna. Det är en strategi som Michael Andersson gillar.

”Vimal fattar att det är vi kockar som driver restaurangerna framåt. Vi måste vara ansiktet utåt.”

Exakt hur samarbetet ser ut rent ekonomiskt vill han dock inte avslöja. ”Jag tror att det kan se olika ut från fall till fall, men jag känner mig inte bekväm med att gå in på det.”

Taverna Brillo som drevs av konkurrenten Svenska Brasserier gick i konkurs. (Foto: Pressbild)

Vad blir skillnaden mot Brillo?

Varför ska Sperling & Co lyckas där Brillo gick i konkurs? För Michael Andersson handlar det om ryggraden. ”Vi har Stureplansgruppen bakom oss. Och vi ska skapa en plats som folk gillar, där de känner sig sedda.”

Det blir också en rejäl restaurang – runt 120 platser planeras i lokalen.

Perfect Weekend Guide till Sperling & Co

– Planerad öppning: september 2025

– Plats: Taverna Brillos gamla lokal på Stureplan, Stockholm

– Ägare: Stureplansgruppen med Michael Andersson som frontfigur

– Koncept: Grillrestaurang med cirka 120 platser

Ett steakhouse i amerikansk stil är ofta rena vinstmaskinen. (Foto: Canva)

Världens mest lönsamma krogar

– TAO Las Vegas: Ofta utnämnd till världens mest inkomstbringande restaurang med en kombination av asiatisk mat, stekar och nattklubb. Omsätter över 300 miljoner kronor per år.

– Smith & Wollensky (New York): Klassiskt amerikanskt stekhus känt för skyhöga snittnotor och trogen affärspublik.

– Peter Luger Steak House (Brooklyn): Legendariskt för sina T-bone steaks och gamla skolsystem med kontantbetalning – en symbol för att stekhusmodellen kan vara extremt lönsam.

– The Old Homestead Steakhouse (New York): Över 150 år gammalt och fortfarande bland de krogar i USA som drar in mest per sittplats.

– Mastro’s Steakhouse (USA): Flera enheter i USA som ofta toppar listor över restaurangbranschens största kassakor.

