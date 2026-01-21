Från kanonkulor till cocktails: döda torget som vill få liv

Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …

När bankpalats blir bardisk

I januari öppnar G.A.T. i Davidsonska huset mittemot Operan. Ett blåklassat bankpalats från 1896, fullt av historia och begränsningar. Inga hyllor där man vill. Inga genvägar. Mycket “hur fan ska vi göra det här”.

Just därför är etableringen intressant. Det här är inte ännu en krog som flyttar in i en färdig restauranglokal. Det är en medveten omprogrammering av ett hus som aldrig varit krog. Från makt till middag. Från ekonomi till cocktails.

Det är inte maten som är poängen. Det är närvaron.

Gamla Adam/Albin – hjärta, hjärna och husklassiker i en Michelinvärld.

En klunga gör skillnad

G.A.T. är inte ensam. Strax intill öppnar Adam Dahlberg och Albin Wessman sin nya restaurang senare i vår. En tredje krog planeras mot slutet av året i hörnet mot Gallerian.

Plötsligt finns något Gustav Adolfs torg aldrig haft tidigare: kritisk massa. Tre krogar gör ingen stadsdel, men de räcker för att förändra ett beteende. Man går inte bara över torget. Man går dit.

Det är exakt samma logik som vid Slussen. Först restaurangerna. Sedan människorna. Därefter börjar platsen betyda något mer än sin funktion.

Adam/Albin öppnar snart på Gustav Adolfs torg.

När city försöker bli kväll

Det här säger något om Stockholm 2026. Stadens utveckling sker inte längre främst via stadsplanering och visioner, utan via krogkartor. Restauranger har blivit verktyg för att skapa liv där arkitekturen inte räcker till.

Södermalm har länge varit normen. City något man lämnar. Nu gör flera aktörer tvärtom. De flyttar in i maktens kvarter och hoppas att gästerna ska följa efter.

Om det lyckas återstår att se. Men något har redan hänt. Gustav Adolfs torg diskuteras nu som destination, inte bara passage.

Från bondeuppror till barstolar

Det sätter också historien i perspektiv. År 1743 samlades tusentals beväpnade dalabönder här under Stora daldansen. Protester mot krig, maktmissbruk och utländskt inflytande slutade med kanonkulor, kavalleri och hundratals döda. Det blev Sveriges sista stora bondeuppror.

I dag är dramatiken av ett annat slag. Kommer folk att stanna efter jobbet. Beställa en drink. Bli kvar.

Gustav Adolfs torg har överlevt värre saker än en ny krogvåg. Det borde klara några cocktailglas också.

Gustav Adolfs torg ligger mellan Operan, Strömgatan och Kungsträdgården.

G.A.T. öppnar i Davidsonska huset i januari.

Fler restauranger planeras i området under året.