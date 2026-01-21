Dagensps.se
Från kanonkulor till cocktails: döda torget som vill få liv

Gustav Adolfs torg, där folk i 200 år har haft bråttom. (Visit Stockholm)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 21 jan. 2026Publicerad: 21 jan. 2026

Gustav Adolfs torg har länge varit Stockholms mest förbisedda scen. Alla vet var det ligger. Nästan ingen stannar. Nu ska torget som en gång fylldes av beväpnade dalabönder och maktens processioner fyllas med något betydligt fredligare: middagsgäster. Det är ett försök att göra city till kväll igen.

Ett torg man korsar, inte besöker

Gustav Adolfs torg har i decennier varit ett transitområde. På väg till Operan. På väg från jobbet. På väg någon annanstans. Det är torget man passerar med jackan knäppt och blicken framåt.

Trots sitt läge – mitt mellan politik, kultur och vatten – har det saknat det som gör en plats levande efter klockan 18. Puls. Anledning. Ett skäl att sätta sig ner.

Nu är tanken att det ska ändras.

Viggo testar Sturehof

Sturehof är mer än en restaurang. Det är ett rykte, en myt och en mötesplats som överlevt både trender, konkurser och generationer av krögare och gäster.
Där dalabönderna protesterade mot eliten – nu bokar eliten bord. (Foto: Pressbild)
När bankpalats blir bardisk

I januari öppnar G.A.T. i Davidsonska huset mittemot Operan. Ett blåklassat bankpalats från 1896, fullt av historia och begränsningar. Inga hyllor där man vill. Inga genvägar. Mycket “hur fan ska vi göra det här”.

Just därför är etableringen intressant. Det här är inte ännu en krog som flyttar in i en färdig restauranglokal. Det är en medveten omprogrammering av ett hus som aldrig varit krog. Från makt till middag. Från ekonomi till cocktails.

Det är inte maten som är poängen. Det är närvaron.

Läs även: Viggo testar Trattoria Giorgio's i Fältöversten

Gamla Adam/Albin – hjärta, hjärna och husklassiker i en Michelinvärld.

En klunga gör skillnad

G.A.T. är inte ensam. Strax intill öppnar Adam Dahlberg och Albin Wessman sin nya restaurang senare i vår. En tredje krog planeras mot slutet av året i hörnet mot Gallerian.

Plötsligt finns något Gustav Adolfs torg aldrig haft tidigare: kritisk massa. Tre krogar gör ingen stadsdel, men de räcker för att förändra ett beteende. Man går inte bara över torget. Man går dit.

Det är exakt samma logik som vid Slussen. Först restaurangerna. Sedan människorna. Därefter börjar platsen betyda något mer än sin funktion.

Läs även: Så överlever en krog i 80 år – utan kortsiktiga trender

Adam/Albin öppnar snart på Gustav Adolfs torg.
När city försöker bli kväll

Det här säger något om Stockholm 2026. Stadens utveckling sker inte längre främst via stadsplanering och visioner, utan via krogkartor. Restauranger har blivit verktyg för att skapa liv där arkitekturen inte räcker till.

Södermalm har länge varit normen. City något man lämnar. Nu gör flera aktörer tvärtom. De flyttar in i maktens kvarter och hoppas att gästerna ska följa efter.

Om det lyckas återstår att se. Men något har redan hänt. Gustav Adolfs torg diskuteras nu som destination, inte bara passage.

Från bondeuppror till barstolar

Det sätter också historien i perspektiv. År 1743 samlades tusentals beväpnade dalabönder här under Stora daldansen. Protester mot krig, maktmissbruk och utländskt inflytande slutade med kanonkulor, kavalleri och hundratals döda. Det blev Sveriges sista stora bondeuppror.

I dag är dramatiken av ett annat slag. Kommer folk att stanna efter jobbet. Beställa en drink. Bli kvar.

Gustav Adolfs torg har överlevt värre saker än en ny krogvåg. Det borde klara några cocktailglas också.

Perfect Weekend Guide

Gustav Adolfs torg ligger mellan Operan, Strömgatan och Kungsträdgården.
G.A.T. öppnar i Davidsonska huset i januari.
Fler restauranger planeras i området under året.

Heta krogöppningar 2026 – från Guldbron till Gustav Adolfs torg​

Efter år av konkurser, krispaket och ursäkter växlar svensk krogscen upp på allvar 2026. Här är de hetaste krogöppningar för 2026. Från Nobis storsatsning
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

