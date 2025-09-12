Topplista: 10 hundvänliga hotell i Stockholm

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

2. Freys Hotel – Norrmalm

Familjeägda Freys är ett av citys mest hundvänliga hotell. Personalen är själva hundägare och det märks. Skålar, filt och ett vänligt “välkommen” till hunden är standard. Här får hunden till och med följa med in på Belgobaren, vilket gör det svårt att inte älska stället. Läget vid Centralstationen är perfekt för den som vill börja Stockholmsturen direkt från tåget – eller ta en snabb sväng till Kungsträdgården för rastning.

Downtown Camper by Scandic (Norrmalm) – Brunkebergstorg 9. Avgift: 200 kr/vistelse. Närmsta park: Kungsträdgården.

3. Downtown Camper by Scandic – Norrmalm

Urban, lekfullt och med en takpool som kronan på verket. Downtown Camper lockar resenärer som vill vara mitt i smeten men ändå ha en avslappnad bas. Hundar är lika välkomna som digitala nomader och yogisar. För 200 kronor får du ta med din fyrbenta vän och hotellet fixar filt och skålar. Läget vid Brunkebergstorg gör att Kungsträdgården och Skeppsholmen bara är en kort promenad bort – perfekt för långpromenader med citykänsla.

Blique by Nobis (Vasastan) – Gävlegatan 18. Avgift: 500 kr/vistelse. Närmsta park: Vasaparken.

4. Blique by Nobis – Vasastan

Det här är designhotellet för den trendmedvetna hundägaren. Mot en avgift på 500 kronor får jycken inte bara bo på rummet utan också hänga i lobbybaren Origo och på innergården. Bara takbaren är förbjuden mark. Med Vasaparken runt hörnet och Hagastadens nya kvarter att utforska blir Blique ett självklart val för dig som vill kombinera hundrastning med designhotellskänsla och en drink i handen.

Clarion Hotel Stockholm (Södermalm) – Ringvägen 98. Avgift: 300 kr/vistelse. Närmsta park: Tantolunden/Årstaviken.

5. Clarion Hotel Stockholm – Södermalm

Ett av Söders största hotell och perfekt beläget vid Skanstull. Här bor du och hunden mitt i hipsterkvarteren, med Årstaviken och Tantolunden som vardagsrum. För 300 kronor får jycken eget rum i standardklassen, och personalen löser alltid frukostfrågan så att ni slipper skiljas åt på morgonen. Clarion Stockholm är inte bara ett hotell, det är nästan en institution – komplett med spa, barer och konst i korridorerna.

At Six (Norrmalm) – Brunkebergstorg 6. Avgift: 275 kr/vistelse. Närmsta park: Strömparterren.

6. At Six – Norrmalm

Ett av Stockholms mest omtalade designhotell – och ja, hunden är lika välkommen som du. Avgiften är 275 kronor och i gengäld får jycken skålar, omtanke och ett rum som är mer “metropolitan luxury” än mellanklass. Läget vid Brunkebergstorg gör att ni kan starta dagen med en cappuccino i lobbyn och sedan en promenad till Strömparterren. At Six är hotellet för dig som vill ha det bästa av två världar: high-end känsla och hundvänlighet.

7. Clarion Hotel Sign – Norrmalm

Stockholms största hotell vid Norra Bantorget är förvånansvärt bra för hundägare. Alla rum (utom sviterna) kan bokas för husdjur, och för 300 kronor får jycken checka in. Poolen på taket är förstås reserverad för tvåbenta, men Norra Bantorgets lilla park ligger runt hörnet och Kungsträdgården är inte långt bort. Clarion Sign är ett säkert kort – särskilt om du vill kombinera hundliv med spahelg.

Hobo Hotel (Norrmalm) – Brunkebergstorg 4. Avgift: 200 kr/vistelse. Närmsta park: Kungsträdgården.

8. Hobo Hotel – Norrmalm

Lillasyskonet till At Six är mer lekfullt och ungdomligt. Hobo tar 200 kronor i avgift för hund och bjuder på matskålar. Här möts du av street art, coworkingbord och en bar som surrar redan på eftermiddagen. Hunden? Jo, den får haka på, även om de gemensamma ytorna är lite mer begränsade än hos de stora kedjorna. Men för dig som vill ha en hundvänlig hotellupplevelse med stans bästa people-watching är Hobo ett fynd.

Hotel Birger Jarl (Vasastan) – Tulegatan 8. Avgift: 250 kr/natt. Närmsta park: Observatorielunden/Vasaparken.

9. Hotel Birger Jarl – Vasastan

Klassiskt svenskt designhotell med extra hjärta för hundar. För 250 kronor per natt får din fyrbenta vän egen bädd och får till och med vara med i en del av frukostmatsalen. Lobbyn är öppen för hundar, och personalen är kända för att gärna hälsa och bjuda på lite extra gos. Läget i Vasastan gör att Observatorielunden och Vasaparken finns runt hörnet – rena rama hundmeckat.

Långholmen Hotell (Södermalm/Långholmen) – Långholmsmuren 20. Avgift: 300 kr/vistelse. Närmsta park: hela Långholmen med bad och promenadstråk.

10. Långholmen Hotell – Södermalm/Långholmen

Vill du och hunden bo i ett före detta fängelse? Långholmen Hotell har omvandlat gamla celler till mysiga rum, och till skillnad från förr är friheten total. Här kan du ta långa promenader på öns gröna stigar och svalka tassarna vid Mälarens strand. Hundar är välkomna mot en avgift på 300 kronor och får bo i standardrummen. Långholmen är alternativet för dig som vill ha natur, historia och Söder på bara några minuter.

På rätt hotell får även hunden fem stjärnor i betyg.

Så gjorde vi listan med hundvänliga hotell i Stockholm

Vi samlade in hotell som ofta nämns i guider och topplistor på till exempel Tripadvisor, Thatsup, Booking.com och Hotels.com. Därefter jämfördes omdömen från Facebook, Google, Tripadvisor, Reco, Yelp, Krogguiden, Booking och Hotels.com. Alla betyg räknades om till en femgradig skala, där 5 motsvarar högsta betyg. Slutligen utsågs vinnarna utifrån ett genomsnitt – och resultatet blev en topplista över Stockholms bästa hundvänliga mellanklasshotell.