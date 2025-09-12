Att resa med hund i Stockholm behöver inte betyda kompromisser. Här är hotellen i mellanklass där både du och din fyrbenta vän checkar in med stil.
Topplista: 10 hundvänliga hotell i Stockholm
1. Hotel Rival – Södermalm
Benny Anderssons boutiquehotell vid Mariatorget är inte bara en tidsresa i art déco utan också ett hundparadis. Din pälskling checkar in för en engångsavgift på 280 kronor och får följa med nästan överallt. Lobbyn, salongerna, rummen – allt är öppet. Enda undantaget är frukostbuffén, men ärligt talat: den klarar du dig igenom själv. Med Tantolundens hundpark på promenadavstånd blir Rival det självklara valet för dig som vill ge både dig och jycken en lyxhelg på Söder.
2. Freys Hotel – Norrmalm
Familjeägda Freys är ett av citys mest hundvänliga hotell. Personalen är själva hundägare och det märks. Skålar, filt och ett vänligt “välkommen” till hunden är standard. Här får hunden till och med följa med in på Belgobaren, vilket gör det svårt att inte älska stället. Läget vid Centralstationen är perfekt för den som vill börja Stockholmsturen direkt från tåget – eller ta en snabb sväng till Kungsträdgården för rastning.
3. Downtown Camper by Scandic – Norrmalm
Urban, lekfullt och med en takpool som kronan på verket. Downtown Camper lockar resenärer som vill vara mitt i smeten men ändå ha en avslappnad bas. Hundar är lika välkomna som digitala nomader och yogisar. För 200 kronor får du ta med din fyrbenta vän och hotellet fixar filt och skålar. Läget vid Brunkebergstorg gör att Kungsträdgården och Skeppsholmen bara är en kort promenad bort – perfekt för långpromenader med citykänsla.
4. Blique by Nobis – Vasastan
Det här är designhotellet för den trendmedvetna hundägaren. Mot en avgift på 500 kronor får jycken inte bara bo på rummet utan också hänga i lobbybaren Origo och på innergården. Bara takbaren är förbjuden mark. Med Vasaparken runt hörnet och Hagastadens nya kvarter att utforska blir Blique ett självklart val för dig som vill kombinera hundrastning med designhotellskänsla och en drink i handen.
5. Clarion Hotel Stockholm – Södermalm
Ett av Söders största hotell och perfekt beläget vid Skanstull. Här bor du och hunden mitt i hipsterkvarteren, med Årstaviken och Tantolunden som vardagsrum. För 300 kronor får jycken eget rum i standardklassen, och personalen löser alltid frukostfrågan så att ni slipper skiljas åt på morgonen. Clarion Stockholm är inte bara ett hotell, det är nästan en institution – komplett med spa, barer och konst i korridorerna.
6. At Six – Norrmalm
Ett av Stockholms mest omtalade designhotell – och ja, hunden är lika välkommen som du. Avgiften är 275 kronor och i gengäld får jycken skålar, omtanke och ett rum som är mer “metropolitan luxury” än mellanklass. Läget vid Brunkebergstorg gör att ni kan starta dagen med en cappuccino i lobbyn och sedan en promenad till Strömparterren. At Six är hotellet för dig som vill ha det bästa av två världar: high-end känsla och hundvänlighet.
7. Clarion Hotel Sign – Norrmalm
Stockholms största hotell vid Norra Bantorget är förvånansvärt bra för hundägare. Alla rum (utom sviterna) kan bokas för husdjur, och för 300 kronor får jycken checka in. Poolen på taket är förstås reserverad för tvåbenta, men Norra Bantorgets lilla park ligger runt hörnet och Kungsträdgården är inte långt bort. Clarion Sign är ett säkert kort – särskilt om du vill kombinera hundliv med spahelg.
8. Hobo Hotel – Norrmalm
Lillasyskonet till At Six är mer lekfullt och ungdomligt. Hobo tar 200 kronor i avgift för hund och bjuder på matskålar. Här möts du av street art, coworkingbord och en bar som surrar redan på eftermiddagen. Hunden? Jo, den får haka på, även om de gemensamma ytorna är lite mer begränsade än hos de stora kedjorna. Men för dig som vill ha en hundvänlig hotellupplevelse med stans bästa people-watching är Hobo ett fynd.
9. Hotel Birger Jarl – Vasastan
Klassiskt svenskt designhotell med extra hjärta för hundar. För 250 kronor per natt får din fyrbenta vän egen bädd och får till och med vara med i en del av frukostmatsalen. Lobbyn är öppen för hundar, och personalen är kända för att gärna hälsa och bjuda på lite extra gos. Läget i Vasastan gör att Observatorielunden och Vasaparken finns runt hörnet – rena rama hundmeckat.
10. Långholmen Hotell – Södermalm/Långholmen
Vill du och hunden bo i ett före detta fängelse? Långholmen Hotell har omvandlat gamla celler till mysiga rum, och till skillnad från förr är friheten total. Här kan du ta långa promenader på öns gröna stigar och svalka tassarna vid Mälarens strand. Hundar är välkomna mot en avgift på 300 kronor och får bo i standardrummen. Långholmen är alternativet för dig som vill ha natur, historia och Söder på bara några minuter.
Så gjorde vi listan med hundvänliga hotell i Stockholm
Vi samlade in hotell som ofta nämns i guider och topplistor på till exempel Tripadvisor, Thatsup, Booking.com och Hotels.com. Därefter jämfördes omdömen från Facebook, Google, Tripadvisor, Reco, Yelp, Krogguiden, Booking och Hotels.com. Alla betyg räknades om till en femgradig skala, där 5 motsvarar högsta betyg. Slutligen utsågs vinnarna utifrån ett genomsnitt – och resultatet blev en topplista över Stockholms bästa hundvänliga mellanklasshotell.
Bob W vill ta över hotellvärlden – från Helsingfors till Kammakargatan
När Perfect Weekend träffar Niko Karstikko, medgrundare och vd för Bob W, är det svårt att inte tänka att vi har stött på en hotellvärldens Elon Musk.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
