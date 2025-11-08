Viggos topplista: Sju upplevelser i Sydafrika du måste uppleva

Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …

2. Godahoppsudden – där haven krockar och pingvinerna solar

Det är något poetiskt med att stå på världens ände. Här, vid Godahoppsudden, möts Atlanten och Indiska oceanen i ett virvlande kaos av vågor och vindar.

Vägen dit är lika vacker som målet. Du kör genom Hout Bay, längs Chapman’s Peak Drive – en kustväg så dramatisk att även bilhataren får tårar i ögonen. Lunch i Simon’s Town, kaffe med utsikt och sedan: pingviner. Boulders Beach är som en surrealistisk film – svarta små fåglar som struttar runt bland badgästerna.

Boschendal: picknick under ekarna och livet på paus. (Foto: Canva)

3. Stellenbosch – där vinet flödar och tiden stannar

En timme från Kapstaden hittar du vinlandets hjärta. Stellenbosch är som Provence med lejon i närheten – ekar, vingårdar och sol som aldrig verkar ta slut.

Här smakar vinet av historia och framtid på samma gång. Pinotage, landets egen druva, doftar av mogna plommon och frihet. Åk vinspårvagnen, ät lunch under träden på Boschendal och låt världen sakta ner. Det är svårt att inte stanna längre än planerat.

Tsitsikamma National Park: där havet krossar klipporna med poesi. (Foto: Wikipedia genom JohnnyB)

4. Garden Route – vägen som leder till lycka

Om Gud hade haft en favoritväg hade den nog hetat Garden Route. Från Port Elizabeth till Knysna slingrar sig asfalten längs kusten som ett långt, grönt leende.

Stanna till i Tsitsikamma National Park för att vandra över Storms River Bridge och känna havet dåna under fötterna. Fortsätt till Knysna – en lagunstad så vacker att till och med pingvinerna hade kunnat tänka sig att semestra här. Ät ostron, åk båt, vandra i Featherbed Nature Reserve. Här lever man långsamt och njuter högt.

Zebror på väg till frukost – och du är bjuden på första parkett. (Foto: Canva)

5. Krugerparken – safari på riktigt

Det finns safarier, och så finns det Kruger. Här är du inte på zoo – du är mitt i handlingen.

Gryningen börjar med kaffe och tystnad. Sedan startar jeepen, och världen vaknar. En elefant som dricker, en leopard som smyger, ett lejon som gäspar. Du känner doften av torrt gräs och solvarmt damm. Vid dagens slut samlas du och dina nya vänner vid elden, med gin och tonic och leenden som sitter kvar länge efter hemresan.

Bourke’s Luck Potholes: naturens eget konstgalleri i sten. (Foto: Canva)

6. Blyde River Canyon – naturens egen katedral

Innan du når Krugerparken passerar du Blyde River Canyon, ett landskap så dramatiskt att du börjar misstänka att Gud faktiskt gick i konstskola.

The Three Rondavels – tre runda klippor som liknar afrikanska hyddor – reser sig mot himlen som ett naturligt monument. Bourke’s Luck Potholes ser ut som skulpturer formade av tid och tålamod. Här är luften klar, färgerna intensiva och tystnaden nästan helig. Ett perfekt stopp mellan civilisation och vildmark.

Solnedgång över Joburgs skyline – en stad som aldrig slutar förändras. (Foto: Canva)

7. Johannesburg – kontrasternas stad

Joburg är Sydafrikas New York – rå, rytmisk och oförskämt levande. Här möts historia och framtid på varje gata. Besök Apartheidmuseet, ett av världens mest gripande, och känn landets själ.

Sedan: Maboneng. En explosion av kreativitet, caféer, designbutiker och street art. Här pratar alla med alla och varje vägg berättar något. Johannesburg är inte vacker i klassisk mening, men hon har karisma, och det räcker långt.

Perfect Weekend Guide: Sju fantastiska upplevelser i Sydafrika

Res mellan november och april – då är det sommar och livet lätt.

Börja i Kapstaden, fortsätt via vinlandet och Garden Route, avsluta med safari i Kruger.

Och glöm inte: Sydafrika är inget land du checkar av. Det är ett land du längtar tillbaka till.