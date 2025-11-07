Flyget lyfter igen – men Arlanda står kvar i kön

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …

SAS famlar – men ger inte upp

SAS har stapplat runt som en bakfull nordbo efter en lång natt på Arlanda. Rekonstruktion, nytt ägarskap och eviga spekulationer om undergång. Men bolaget lever vidare, numera under holländsk ledning och med KLM–Air France som nya husgudar, plus danska staten som evig partner. De nya ägarna har återinfört business class, planerar charterresor och till och med gjort en ny reklamfilm med ett 50-tal personer på plats. Ett glammigt produktionskaos, om man jämför med Ryanairs TikTok-klipp där en praktikant verkar filma på lunchrasten.

Skillnaden mellan SAS och Ryanair har aldrig varit tydligare: det ena bolaget satsar på upplevelse och image, det andra på att du ska komma fram – helst utan att någon får betalt mer än nödvändigt.

På Arlanda är det lätt att gå vilse, men svårt att lyfta. (Foto: Anders Wiklund/TT)

Arlanda – folkets flygplats (som ingen älskar)

ANNONS

Men när man kommer till Sverige tar flygdrömmen slut. Arlanda, denna betongkatedral många mil norr om huvudstaden, är mer ett uthållighetstest än en reseupplevelse. Från säkerhetskontrollen kan du få promenera i 35 minuter till din gate. Många saknar Bromma, där man åtminstone hann köpa en kanelbulle innan planet lyfte.

Gotlänningarna har till och med funderat på att starta eget flygbolag för att slippa eländet – men som Viggo Cavling påpekar: “Det är vansinne. Flygplan är en bristvara. Det är som att öppna restaurang och upptäcka att kött inte finns längre.”

För det mesta är dörren stängd eftersom alla resenärer på Arlanda inte känner till Viggos gång.

Det finns dock en hemlig gång på Arlanda. En genväg som sparar femton minuter när du ska till terminalerna till vänster om säkerhetskontrollen. Säg att du allergisk mot parfym och skamlösa taxfree-butik så du får gå där. Ska du till F-piren är det bästa att gå igenom taxfree-butiken. Men köp ingenting, ingen annanstans i Sverige är nämligen priserna på godis och skönhetsprodukter högre än här. Arlanda finns inte till för att du resa utan för att Elisabeth Svantesson ska få intäkter i statliga Swedavia som driver Arlanda och nio flygplatser till.

Läs även: EU-domen som skakar hela resebranschen, Realtid

Den klassiska sonic boom är nästan borta – det som en gång stoppade Concorde är nu löst. (Foto: AP)

Norwegians revansch och Concordes återkomst

Grannen Norwegian mår bättre. Efter rekonstruktionen går bolaget med vinst igen och är just nu Lufthansas hetaste uppköpskandidat. SAS har i och med sina nya ägare lämnat populära Star Alliance och gått in i Skyteam. Lufthansa behöver en nordisk partner till Star Alliance – och aktieägarna i Norwegian gnuggar händerna.

Och för flygnördarna kommer den stora nyheten: Concorde är på väg tillbaka. Den legendariska supersoniska fågeln som kunde ta dig över Atlanten på under fyra timmar, men som bullrade så mycket att den förbjöds över land. Nu säger ingenjörerna att de har löst smällen. 2029 kan vi kanske flyga New York–Los Angeles på rekordtid.

ANNONS

Flyget: vår enda fungerande tidsmaskin – men SAS app behöver fortfarande laddas om. (Foto: Canva)

Flyget – vår tids tidsmaskin

Flygets framtid är alltså inte mörk, bara försenad. “Flyget är den enda tidsmaskin som faktiskt fungerar,” säger Viggo Cavling. “Du kan leva på medeltiden i Afghanistan och vara på 2000-talet i Sverige tolv timmar senare.”

Och handen på hjärtat – när novembermörkret lägger sig över Arlanda finns det fortfarande få saker som slår känslan av att stänga datorn, kliva på ett plan och landa på Rivieran till doften av salt, sol och espresso.

Läs även: Viggos topplista: Sju oförglömliga upplevelser i Egypten

ANNONS