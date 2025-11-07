Framtiden för flyget ser faktiskt ljus ut, säger Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling i detta tv-inslag om bland annat Arlanda. Människor älskar att resa, och trots pandemins härdsmälta är vi nu tillbaka på 95 procent av de gamla volymerna. Globalt fördubblas flygandet vart tjugonde år. I Indien bygger man tusen nya flygplatser, i Kina rullar man ut nya flygbolag som om det vore snabbmat. Men i Norden är det andra moln på himlen.
Flyget lyfter igen – men Arlanda står kvar i kön
Brist på flygplan bromsar expansionen
Det stora problemet för branschen just nu heter inte klimatångest – det heter brist på flygplan. Det finns bara två tillverkare, Airbus och Boeing, och båda har orderböcker som ser ut som ICA:s kundvagnar vid jul. Det är svårt att bygga något som ska ta 100 ton metall och människor upp i luften tio tusen meter – och dessutom landa igen. Minsta skrammel i dörren, och hela maskinen blir kvar på marken.
Flygledarna utan lön – nu ställer USA in tusentals flyg
När den amerikanska staten står stilla, står till slut också flygtrafiken stilla i USA. Efter veckor av politiskt dödläge och obetalda löne
SAS famlar – men ger inte upp
SAS har stapplat runt som en bakfull nordbo efter en lång natt på Arlanda. Rekonstruktion, nytt ägarskap och eviga spekulationer om undergång. Men bolaget lever vidare, numera under holländsk ledning och med KLM–Air France som nya husgudar, plus danska staten som evig partner. De nya ägarna har återinfört business class, planerar charterresor och till och med gjort en ny reklamfilm med ett 50-tal personer på plats. Ett glammigt produktionskaos, om man jämför med Ryanairs TikTok-klipp där en praktikant verkar filma på lunchrasten.
Skillnaden mellan SAS och Ryanair har aldrig varit tydligare: det ena bolaget satsar på upplevelse och image, det andra på att du ska komma fram – helst utan att någon får betalt mer än nödvändigt.
Arlanda – folkets flygplats (som ingen älskar)
Men när man kommer till Sverige tar flygdrömmen slut. Arlanda, denna betongkatedral många mil norr om huvudstaden, är mer ett uthållighetstest än en reseupplevelse. Från säkerhetskontrollen kan du få promenera i 35 minuter till din gate. Många saknar Bromma, där man åtminstone hann köpa en kanelbulle innan planet lyfte.
Gotlänningarna har till och med funderat på att starta eget flygbolag för att slippa eländet – men som Viggo Cavling påpekar: “Det är vansinne. Flygplan är en bristvara. Det är som att öppna restaurang och upptäcka att kött inte finns längre.”
Det finns dock en hemlig gång på Arlanda. En genväg som sparar femton minuter när du ska till terminalerna till vänster om säkerhetskontrollen. Säg att du allergisk mot parfym och skamlösa taxfree-butik så du får gå där. Ska du till F-piren är det bästa att gå igenom taxfree-butiken. Men köp ingenting, ingen annanstans i Sverige är nämligen priserna på godis och skönhetsprodukter högre än här. Arlanda finns inte till för att du resa utan för att Elisabeth Svantesson ska få intäkter i statliga Swedavia som driver Arlanda och nio flygplatser till.
Norwegians revansch och Concordes återkomst
Grannen Norwegian mår bättre. Efter rekonstruktionen går bolaget med vinst igen och är just nu Lufthansas hetaste uppköpskandidat. SAS har i och med sina nya ägare lämnat populära Star Alliance och gått in i Skyteam. Lufthansa behöver en nordisk partner till Star Alliance – och aktieägarna i Norwegian gnuggar händerna.
Och för flygnördarna kommer den stora nyheten: Concorde är på väg tillbaka. Den legendariska supersoniska fågeln som kunde ta dig över Atlanten på under fyra timmar, men som bullrade så mycket att den förbjöds över land. Nu säger ingenjörerna att de har löst smällen. 2029 kan vi kanske flyga New York–Los Angeles på rekordtid.
Flyget – vår tids tidsmaskin
Flygets framtid är alltså inte mörk, bara försenad. “Flyget är den enda tidsmaskin som faktiskt fungerar,” säger Viggo Cavling. “Du kan leva på medeltiden i Afghanistan och vara på 2000-talet i Sverige tolv timmar senare.”
Och handen på hjärtat – när novembermörkret lägger sig över Arlanda finns det fortfarande få saker som slår känslan av att stänga datorn, kliva på ett plan och landa på Rivieran till doften av salt, sol och espresso.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
