För första gången delar Guide Michelin ut sina efterlängtade Michelin Keys – hotellvärldens svar på stjärnorna. Det blev en storslam för hotell i Stockholm, men också en påminnelse om att svensk hotellkultur numera håller europeisk toppklass.
Här är vår redaktionella ranking – där lyx möter personlighet och servicen faktiskt betyder något.
Sveriges bästa hotell enligt Guide Michelin och Perfect Weekend
1. Grand Hôtel, Stockholm
Att kliva in på Grand Hôtel är som att vandra in i ett stycke svensk historia. Sedan 1874 har kungligheter, rockstjärnor och politiker bott här, och det märks i varje detalj – från doften av nypolerad mässing till utsikten över Strömmen.
Här är allt minutiöst: conciergen minns ditt namn, champagnen är alltid kall och Grand Hôtel Nordic Spa är ett av Europas bästa. Rummen varierar från klassiskt marmorbad till samtida sviter med konst av svenska storheter.
Ett hotell som inte bara lever på sitt namn – det levererar på varje nivå.
Adress: Södra Blasieholmshamnen 8, 103 27 Stockholm
ANNONS: Boka in mig här till bästa priset med Hotels.com
2. Ett Hem, Stockholm
Det låter nästan som ett skämt: ett hotell som heter Ett Hem. Men det är precis vad det är – och så mycket mer. Här bor du i ett sekelskifteshus på Östermalm, inrett av Ilse Crawford som om hon fått fritt spelrum i en nordisk designfantasi.
Middagarna serveras vid långbord i köket, brasan tänds när du kommer in och personalen vet redan hur du vill ha ditt te. Bara tjugofyra rum, men varje gäst behandlas som en gammal vän.
Detta är svensk gästfrihet på sin mest sofistikerade nivå.
Adress: Sköldungagatan 2, 114 27 Stockholm
ANNONS: Boka in mig här till bästa priset med Hotels.com
3. Bank Hotell, Stockholm
Förr förvarades pengar här – nu är det gästerna som glänser. Bank Hotel i det gamla SEB-palatset är Nobisgruppens mest karismatiska skapelse.
Marmorgolv, sammetssoffor och en takbar där utsikten över Strömmen är lika värd som drinken. Restaurangen Bonnie’s serverar comfort food med couture-känsla under en kupol av glas.
Ett hotell för den som gillar puls, glamour och långa frukostar som övergår i lunch.
Adress: Arsenalsgatan 6, 111 20 Stockholm
ANNONS: Boka in mig här till bästa priset med Hotels.com
4. Villa Dagmar, Stockholm
Precis intill Östermalms saluhall ligger Villa Dagmar – där design, dofter och dahliafärgade detaljer skapar en elegant parisisk känsla mitt i Stockholm.
Det är systrarna af Jochnick som ligger bakom denna dröm i Art Nouveau-stil. Här finns ett mini-spa, jazz i baren och en restaurang som lika gärna kunde ligga på Rive Gauche.
Lyxigt men aldrig stelt, och alltid med glimten i ögat.
Adress: Nybrogatan 25–27, 114 36 Stockholm
ANNONS: Boka in mig här till bästa priset med Hotels.com
5. Nobis Hotell, Stockholm
Här, på Norrmalmstorg, föddes uttrycket “Stockholmssyndromet” – men idag är det kärlek, inte kidnappning, som gäller. Nobis Hotel är skandinavisk elegans i sin renaste form: naturmaterial, sobra toner och arkitektur av Claesson Koivisto Rune.
Loungen är fortfarande stadens bästa mötesplats – en modern salong där startups och diplomater delar soffa. Och frukosten? En höjdpunkt i sig.
Nobis är hotellet som satte standarden för modern svensk hotellkultur.
Adress: Norrmalmstorg 2–4, 111 46 Stockholm
ANNONS: Boka in mig här till bästa priset med Hotels.com
6. Lydmar Hotell, Stockholm
Ett stenkast från Grand men med helt annan energi. Lydmar är bohemisk lyx med konst på väggarna, levande musik i baren och gäster som verkar ha flyttat in för gott.
Det är något med ljuset, loungen och den diskreta servicen som gör att man faktiskt inte vill checka ut.
Perfekt för den som vill ha femstjärnig komfort utan att tappa fotfästet.
Adress: Södra Blasieholmshamnen 2, 111 48 Stockholm
ANNONS: Boka in mig här till bästa priset med Hotels.com
7. Stockholm Stadshotell
Vid Slussen reser sig ett av stadens nyaste designhotell ur ett gammalt 1800-talshus. Resultatet: sober nordisk lyx utan skryt.
Här blandas specialsnidade träpaneler med samtida konst och en innergård som är magisk under sommarnätter.
Hotellet lyckas med konststycket att kännas både centralt och lugnt – en svår balans som få klarar.
Adress: Björngårdsgatan 23, 118 52 Stockholm
ANNONS: Boka in mig här till bästa priset med Hotels.com
8. Ruth, Stockholm
I Vasastan gömmer sig Ruth – ett boutiquehotell med mer själ än många palats. Här är stilen personlig: dansk minimalism möter italiensk bistro.
Lobbyn fungerar som vardagsrum, frukosten är en favorit bland lokalbor och baren känns som en välbevarad hemlighet.
Ett av få ställen i Stockholm där man faktiskt kan vara anonym – på det bästa sättet.
Adress: Döbelnsgatan 81, 113 52 Stockholm
ANNONS: Boka in mig här till bästa priset med Hotels.com
9. Hotel Frantz, Stockholm
Ett hus från 1647 vid Slussen – renoverat med kärlek och humor. Hotel Frantz är både historiskt och hypermodernt, med originaltak, putsade väggar och frukost som får en att vilja flytta in permanent.
Rummen är alla olika, personalen känns som gamla vänner och atmosfären är genuint södermalmsk: charmig, kreativ och lätt kaotisk.
Ett måste för den som vill se hur man gör boutiquehotell på riktigt.
Adress: Peter Myndes Backe 5, 116 46 Stockholm
ANNONS: Boka in mig här till bästa priset med Hotels.com
10. Villa Dahlia, Stockholm
Diplomat-familjens senaste projekt i Vasastan är en färgsprakande kärleksförklaring till skandinavisk design.
Pasteller, muranoglas och blomsterinspiration skapar ett hotell som känns som ett konstprojekt snarare än en övernattning.
Här bor du granne med Tegnérlunden, dricker naturvin i baren och badar i ett spa där alla detaljer sitter.
Adress: Tegnérlunden 8, 113 59 Stockholm
ANNONS: Boka in mig här till bästa priset med Hotels.com
11. Arctic Bath, Harads
Det mest spektakulära hotellet i Sverige flyter bokstavligen på vattnet. Arctic Bath i Harads är byggt som en cirkel av timmerstockar på Luleälven – och förändras med årstiderna.
På vintern fryser hotellet fast i isen, på sommaren gungar det stilla med midnattssolen.
Här badar man i isvak, äter lokalproducerat renkött och tittar på norrsken. En plats där tiden stannar och mobilnätet tystnar – och det är precis så det ska vara.
Adress: Ramdalsvägen 10, 961 78 Harads
ANNONS: Boka in mig här till bästa priset med Hotels.com
Källor: Guide Michelin (oktober 2025)
Vill du läsa mer om trender och resor? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Viggos dagbok vecka 41 och Så blev London huvudstaden för krossade hjärtan och konton.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
