Svenskarnas hemliga vanor på hotell – det händer bakom stängd dörr

Men badrumsdörren ska gå att stänga

Det märkliga är att samma hotellgäster kan vara ganska konservativa när de får bestämma hur ett bra hotellrum ska se ut.

I våra tidigare hotellundersökningar har gästerna gång på gång lyft fram samma saker: bra säng, tyst rum, ordentligt badrum och en frukost som är värd att stiga upp för.

Däremot har glasväggar och glasdörrar till badrummet fått ett betydligt svalare mottagande.

Det finns alltså en tydlig hotellparadox.

Vi vill gärna släppa loss bakom hotellrumsdörren. Men vi vill själva bestämma vem som får se det.

På hotell äter svensken gärna i sängen. Hemma hade samma beteende förmodligen lett till smulor och dålig stämning. Foto: Canva

Minibaren har tappat glansen

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Även minibaren har förlorat sin gamla status.

I vår tidigare undersökning svarade en överväldigande majoritet att de inte hade köpt någonting ur minibaren under det senaste året. Priserna och känslan av att minibaren blivit överflödig hörde till förklaringarna.

Vin i sängen är alltså fortfarande populärt.

Men flaskan får gärna komma från någon annanstans.

Träningen får vänta

BWH:s undersökning innehåller även några andra små avslöjanden. Sex procent går och lägger sig tidigare på hotell, fyra procent stänger av notiser och fyra procent jobbar från sängen.

Bara en procent tränar mer än hemma.

Och där känns kanske den svenska hotellgästen allra mest mänsklig.

För när någon annan städar rummet, bäddar sängen och serverar frukosten är gymmet trots allt fortfarande öppet i morgon.

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