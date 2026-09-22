På hotell händer något med svensken. Vi äter i sängen, dricker vin under täcket, går omkring nakna och har mer sex än hemma. En ny undersökning visar att nästan varannan svensk ändrar sina vanor när hotellrumsdörren stängs – samtidigt som våra tidigare hotellundersökningar visar att vi är desto mer kräsna med själva rummet.
Svenskarnas hemliga vanor på hotell – det händer bakom stängd dörr
Hotellrummet tycks vara en av de sista platserna där svensken tillåter sig att släppa lite på vardagens regler.
Hemma finns disk, tvätt, tider och människor som vet exakt hur man brukar bete sig. På hotell är situationen en annan. Någon annan bäddar sängen och frukosten står färdig nästa morgon.
Det påverkar tydligen mer än man kan tro.
En ny Verian-undersökning, genomförd på uppdrag av BWH Hotels, visar att 47 procent av svenskarna gör något oftare på hotell än hemma. Vanligast är att äta i sängen, vilket 16 procent uppger. Därefter kommer att ta ett bad, 15 procent, och dricka vin i sängen, 13 procent.
Åtta procent säger dessutom att de har sex oftare när de bor på hotell.
Männen kastar kläderna
Det finns vissa skillnader mellan kvinnor och män.
Kvinnor passar oftare på att äta eller dricka vin i sängen. Männen sticker i stället ut genom att betydligt oftare gå omkring nakna på hotellrummet. Sju procent av männen gör det oftare på hotell, jämfört med en procent av kvinnorna.
Sedan finns den verkliga hotellrebellen.
En procent uppger att de hoppar i sängen. BWH räknar ut att det motsvarar ungefär 85 000 vuxna svenskar.
Hotellsängens fjädring är alltså inte bara en komfortfråga.
Glöm spa och sightseeing – nu reser vi bort för att sova
Förr åkte vi på semester för spa, sightseeing, äta för mycket och komma hem i behov av en ny semester. Nu växer en betydligt lugnare resetrend:
Men badrumsdörren ska gå att stänga
Det märkliga är att samma hotellgäster kan vara ganska konservativa när de får bestämma hur ett bra hotellrum ska se ut.
I våra tidigare hotellundersökningar har gästerna gång på gång lyft fram samma saker: bra säng, tyst rum, ordentligt badrum och en frukost som är värd att stiga upp för.
Däremot har glasväggar och glasdörrar till badrummet fått ett betydligt svalare mottagande.
Det finns alltså en tydlig hotellparadox.
Vi vill gärna släppa loss bakom hotellrumsdörren. Men vi vill själva bestämma vem som får se det.
Minibaren har tappat glansen
Även minibaren har förlorat sin gamla status.
I vår tidigare undersökning svarade en överväldigande majoritet att de inte hade köpt någonting ur minibaren under det senaste året. Priserna och känslan av att minibaren blivit överflödig hörde till förklaringarna.
Vin i sängen är alltså fortfarande populärt.
Men flaskan får gärna komma från någon annanstans.
Träningen får vänta
BWH:s undersökning innehåller även några andra små avslöjanden. Sex procent går och lägger sig tidigare på hotell, fyra procent stänger av notiser och fyra procent jobbar från sängen.
Bara en procent tränar mer än hemma.
Och där känns kanske den svenska hotellgästen allra mest mänsklig.
För när någon annan städar rummet, bäddar sängen och serverar frukosten är gymmet trots allt fortfarande öppet i morgon.
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