Supervulkan vaknar i Japan – forskare ser tecken på ny laddning

Ny magma – nytt läge för en supervulkan

Forskarna har använt seismiska mätningar för att kartlägga vad som händer under havsbotten. Resultatet är tydligt: det finns ny magma i systemet. Och den är inte gammal restvärme från tidigare utbrott, utan färsk leverans från jordens inre.

Det betyder i praktiken att vulkanen laddas om. Inte att den kommer att få ett utbrott i morgon, men att den är aktiv i geologisk mening. Och det är alltid början på något.

Inte ensam i klassen

Kikai tillhör kategorin supervulkaner, samma liga som Yellowstone i USA och Lake Toba i Indonesien. Det är vulkaner som inte nöjer sig med att störa flygtrafiken i några dagar. De kan påverka klimatet globalt.

ANNONS

Den nya studien stärker teorin att stora magmakammare fylls på i cykler. Det är inte ett konstant tryck, utan mer som en långsam uppbyggnad över tusentals år.

Vad betyder det i praktiken

För den som inte planerar att dyka ner i japanska undervattenskalderor är det här ingen akut fara. Men forskningen är viktig. Den gör det möjligt att bättre förstå hur dessa system fungerar – och i bästa fall förutse framtida utbrott långt i förväg.

