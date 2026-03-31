Supervulkan vaknar i Japan – forskare ser tecken på ny laddning

Under ytan utanför Japans kust byggs trycket långsamt upp i ett av världens mest kraftfulla vulkansystem. (Foto: Wikipedia)

En av världens mest explosiva vulkaner visar livstecken igen. Under havsytan utanför Japan fylls magmakammaren på. Det är inget man bokar charterresor till.

En gammal jätte rör på sig

Utanför Kyushu i Japan ligger Kikai-kalderan. Senast den fick ett riktigt utbrott var för cirka 7 300 år sedan. Då handlade det inte om lite rök och lava, utan om ett av de kraftigaste vulkanutbrotten under hela holocen. Kort sagt: naturens egen powerbank, men utan avstängningsknapp.

Nu visar ny forskning från Kobe universitet att systemet under kalderan återigen fylls med ny magma. Det är inget dramatiskt på ytan, men desto mer intressant under.

Ny magma – nytt läge för en supervulkan

Forskarna har använt seismiska mätningar för att kartlägga vad som händer under havsbotten. Resultatet är tydligt: det finns ny magma i systemet. Och den är inte gammal restvärme från tidigare utbrott, utan färsk leverans från jordens inre.

Det betyder i praktiken att vulkanen laddas om. Inte att den kommer att få ett utbrott i morgon, men att den är aktiv i geologisk mening. Och det är alltid början på något.

Glöm all inclusive – nu jagar unga resenärer minnen


Inte ensam i klassen

Kikai tillhör kategorin supervulkaner, samma liga som Yellowstone i USA och Lake Toba i Indonesien. Det är vulkaner som inte nöjer sig med att störa flygtrafiken i några dagar. De kan påverka klimatet globalt.

Den nya studien stärker teorin att stora magmakammare fylls på i cykler. Det är inte ett konstant tryck, utan mer som en långsam uppbyggnad över tusentals år.

Vad betyder det i praktiken

För den som inte planerar att dyka ner i japanska undervattenskalderor är det här ingen akut fara. Men forskningen är viktig. Den gör det möjligt att bättre förstå hur dessa system fungerar – och i bästa fall förutse framtida utbrott långt i förväg.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

