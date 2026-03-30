Den klassiska charterresan med all inclusive håller på att bli ett museiföremål. Unga svenskar vill inte längre vila bort semestern – de vill leva den, dokumentera den och gärna överdriva den en aning när de kommer hem.
Glöm all inclusive – nu jagar unga resenärer minnen
Det är något som har förändrats i grunden.
För en generation sedan handlade resor om att koppla av. I dag handlar de om att samla berättelser. En ny undersökning från Sunwebb visar att unga resenärer i åldern 25 till 29 år i allt högre grad söker upplevelser, spontana infall och minnen som håller längre än semesterbrännan.
Upplevelser slår buffé
All inclusive, som länge varit charterindustrins kronjuvel, har tappat sin lyskraft. Bara sju procent av de unga tycker att det är viktigt. Ännu färre vill bo lugnt och avskilt.
Det säger något om vad resan har blivit.
Den är inte längre en paus från livet, utan en förlängning av det. Helst ska något hända hela tiden. Gärna något som är svårt att förklara för föräldrarna.
Nästan varannan ung resenär har testat en äventyrlig aktivitet som surfing eller klättring. En fjärdedel har sjungit karaoke på ett språk de inte behärskar. En av tio har gjort en tatuering utomlands.
Det är inte längre undantag. Det är planen.
Unga söker sig bort från tryggheten
Och det börjar tidigt. Var tredje gymnasieelev vill resa utomlands direkt efter studenten, enligt en ny undersökning från Ungdomsbarametern. Det handlar inte om att hitta en trygg chartervecka utan om att upptäcka världen, testa identiteter och samla erfarenheter.
Resmålen säger allt i en undersökning av EF. Tokyo. Seoul. Costa Rica. Málaga.
Det här är inte resor inom komfortzonen. Det är resor som definierar vem du vill vara.
Unga väljer destination efter intresse, kultur och livsstil. Anime, K-pop, surf eller spansk musik. Det digitala livet blir en karta – och verkligheten en uppföljning.
Det är modigare än det låter.
Att åka till Mallorca är enkelt. Att flytta till Tokyo för att lära sig japanska är något annat.
Mitt i smeten
Läget har blivit viktigare än lugnet. 72 procent vill bo nära restauranger, barer och butiker. Det centrala slår det pittoreska. Och det är logiskt. Om resan är en scen vill man inte sitta bakom kulisserna.
Packningen avslöjar samma sak. Nästan hälften tar med en särskild outfit för kvällarna. Det är där minnena ska skapas.
Spontana på plats – kalkylerande hemma
Det finns en paradox här. På plats är allt spontant. Men när resan bokas är det tvärtom. 77 procent är beredda att boka tidigt om priset är rätt. Det här är en generation som jagar upplevelser, men till rätt pris.
Perfect Weekend Guide: Tre saker som styr den nya reselogiken
Upplevelser före trygghet. Det ska kännas.
Läge före avskildhet. Det ska hända något.
Pris före impuls. Det ska vara smart.
Slutsatsen är enkel.
Den som fortfarande tror att framtidens resenär vill ha fler bufféer har inte förstått någonting. Det som säljer nu är historier. Och de ska helst börja redan första kvällen.
Men ge det några år. När samma resenärer sitter med två barn, tre resväskor och noll sömn, kan det visa sig att all inclusive plötsligt känns som civilisationens största uppfinning. Då står de där vid barnpoolen igen, lättade över att någon annan håller koll – medan Vings kramdjur Lollo och Bernie gör grovjobbet.
