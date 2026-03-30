Glöm all inclusive – nu jagar unga resenärer minnen

Unga söker sig bort från tryggheten

Och det börjar tidigt. Var tredje gymnasieelev vill resa utomlands direkt efter studenten, enligt en ny undersökning från Ungdomsbarametern. Det handlar inte om att hitta en trygg chartervecka utan om att upptäcka världen, testa identiteter och samla erfarenheter.

Resmålen säger allt i en undersökning av EF. Tokyo. Seoul. Costa Rica. Málaga.

Det här är inte resor inom komfortzonen. Det är resor som definierar vem du vill vara.

Unga väljer destination efter intresse, kultur och livsstil. Anime, K-pop, surf eller spansk musik. Det digitala livet blir en karta – och verkligheten en uppföljning.

Det är modigare än det låter.

Att åka till Mallorca är enkelt. Att flytta till Tokyo för att lära sig japanska är något annat.

Mitt i smeten

Läget har blivit viktigare än lugnet. 72 procent vill bo nära restauranger, barer och butiker. Det centrala slår det pittoreska. Och det är logiskt. Om resan är en scen vill man inte sitta bakom kulisserna.

Packningen avslöjar samma sak. Nästan hälften tar med en särskild outfit för kvällarna. Det är där minnena ska skapas.

Spontana på plats – kalkylerande hemma

Det finns en paradox här. På plats är allt spontant. Men när resan bokas är det tvärtom. 77 procent är beredda att boka tidigt om priset är rätt. Det här är en generation som jagar upplevelser, men till rätt pris.

Frågan är inte var du åker – utan vad du upplever. Dock landar de allra flesta till sist i en charterresa. (Foto: Pressbild)

Perfect Weekend Guide: Tre saker som styr den nya reselogiken

Upplevelser före trygghet. Det ska kännas.

Läge före avskildhet. Det ska hända något.

Pris före impuls. Det ska vara smart.

Slutsatsen är enkel.

Den som fortfarande tror att framtidens resenär vill ha fler bufféer har inte förstått någonting. Det som säljer nu är historier. Och de ska helst börja redan första kvällen.

Men ge det några år. När samma resenärer sitter med två barn, tre resväskor och noll sömn, kan det visa sig att all inclusive plötsligt känns som civilisationens största uppfinning. Då står de där vid barnpoolen igen, lättade över att någon annan håller koll – medan Vings kramdjur Lollo och Bernie gör grovjobbet.

