Dagens PS
Perfect Weekend
Dagensps.se
Weekend
Resor

Sluta stressa på resan – gör som Marie Kondo istället

marie_kondo
Maries Kondos första bok har sålt i över 11 miljoner exemplar (Foto: TT).

Packa mindre, upplev mer på resan. Den japanska städgurun har ett oväntat svar på resestress: behandla hotellrummet som ditt hem och flygplatsen som en paus, inte ett hinder.

De flesta reser som om de ska emigrera. Marie Kondo gör tvärtom, enligt BBC. Hon packar lite, men noggrant. Det handlar inte om minimalism som livsstil, utan om precision.

Allt i väskan ska ha ett syfte. Och helst också kännas rätt. Kläder viks och ställs upp så att du ser allt direkt. Små påsar delar upp livet i kategorier: jobb, fritid, hudvård, teknik.

Resultatet är enkelt. Mindre letande, mindre irritation, mindre känsla av att livet är en oorganiserad resväska.

Och ja, du behöver färre saker än du tror. Det är en sanning som slår de flesta någon gång mellan gate 23 och bagagebandet.

Ett hotellrum utan krav är den nya definitionen av frihet. (Foto: ESS Group/Pressbild)

Hotellrummet – från transit till territorium

De flesta slänger in väskan och går vidare. Kondo gör tvärtom. Hon packar upp direkt.

Inte för att vara duktig. Utan för att lura hjärnan.

När kläderna hänger i garderoben och småsaker ligger i lådor försvinner känslan av tillfällighet. Rummet blir ditt. Och du slappnar av snabbare.

Hon plockar också bort visuellt brus. Broschyrer, fjärrkontroller, lösa papper. Det är hotellens motsvarighet till kökslådan med gamla laddare. Ingen vet varför de finns, men de stör ändå.

Det här är egentligen inte städning. Det är scenografi. Du bygger en miljö där du själv fungerar bättre.

Turisterna
Res lätt – det är den enda uppgraderingen som faktiskt märks. Här är det för mycket väskor tycker Marie. (Foto: Anders Wiklund/TT)

Flygplatsen – sluta bete dig som ett offer

Flygplatser är stressiga. För att vi bestämmer oss för att de är det.

Kondos metod är nästan provocerande enkel. Ta med något du faktiskt vill göra. En bok. En doft. Något som gör väntan till en stund, inte ett vakuum.

Hon betraktar resandet som en del av upplevelsen, inte ett hinder på vägen. Det låter som något från en mindfulness-app, men det fungerar.

Skillnaden sitter i fokus. Titta upp. Se människorna. Känn tempot. Plötsligt är du inte sen – du är där.

Resenärernas tvärvändning – Europa slår ut långresorna

När världen blir stökig gör resenärerna det enda rationella. De styr om sitt resande och bokar Spanien. Långresan till Thailand känns plötsligt som ett

Landningen – starta om istället för att rusa vidare

Efter en flygning gör de flesta samma sak. De reser sig för tidigt, stressar ut och fortsätter i samma tempo.

Kondo gör motsatsen. Hon pausar.

Ett djupt andetag. En stretch. En mental reset.

Det låter banalt, men det är det inte. Det är en tydlig markering: nu är du någon annanstans.

I japansk kultur kallas det ibland en form av rening. Inte religiöst. Bara ett sätt att byta kanal i huvudet.

Lyx är inte vad du tror

Kondos kanske mest irriterande poäng är också den mest träffsäkra.

Du behöver inte mer. Du behöver rätt.

När du reser med färre, noggrant valda saker känns allt enklare. Det är inte asketiskt. Det är effektivt.

Hon menar att komfort inte handlar om mängd, utan om precision. Ett resonemang som borde få varje överpackad weekendresenär att rodna.

Res med respekt – det märks direkt vem som gör det. (Foto: Canva)

Det du missar när du stressar

Kondo pratar också om något som nästan gått förlorat i resandet: säsong.

I Japan delas året in i små mikroperioder. Poängen är att se detaljerna. Blommor som blommar just nu. Maten som bara finns i veckan du råkar vara där.

Applicerat på resor blir det en enkel uppmaning: titta närmare.

Hur luktar luften. Hur känns temperaturen. Vad äter lokalbefolkningen just nu.

Det är inte avancerat. Men det kräver att du saktar ner. Vilket är exakt det de flesta inte gör.

Slutligen – uppför dig

Det finns ett japanskt ordspråk: en fågel som lyfter stör inte vattnet.

Översatt till resande betyder det något enkelt. Lämna platsen som du fann den. Eller lite bättre.

Det är en låg ambitionsnivå. Och ändå förvånansvärt svår för många.

Kondos filosofi är i grunden banal. Mindre saker, mer närvaro, lite mer respekt.

Men i en värld där alla reser mer och njuter mindre är det kanske just det som behövs.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.