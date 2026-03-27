Sluta stressa på resan – gör som Marie Kondo istället

Allt i väskan ska ha ett syfte. Och helst också kännas rätt. Kläder viks och ställs upp så att du ser allt direkt. Små påsar delar upp livet i kategorier: jobb, fritid, hudvård, teknik.

Resultatet är enkelt. Mindre letande, mindre irritation, mindre känsla av att livet är en oorganiserad resväska.

Och ja, du behöver färre saker än du tror. Det är en sanning som slår de flesta någon gång mellan gate 23 och bagagebandet.

Läs även: Nytt beslut på Arlanda: kortare väg för vissa, längre för andra

Ett hotellrum utan krav är den nya definitionen av frihet. (Foto: ESS Group/Pressbild)

Hotellrummet – från transit till territorium

De flesta slänger in väskan och går vidare. Kondo gör tvärtom. Hon packar upp direkt.

Inte för att vara duktig. Utan för att lura hjärnan.

När kläderna hänger i garderoben och småsaker ligger i lådor försvinner känslan av tillfällighet. Rummet blir ditt. Och du slappnar av snabbare.

Hon plockar också bort visuellt brus. Broschyrer, fjärrkontroller, lösa papper. Det är hotellens motsvarighet till kökslådan med gamla laddare. Ingen vet varför de finns, men de stör ändå.

Det här är egentligen inte städning. Det är scenografi. Du bygger en miljö där du själv fungerar bättre.