Amalfikusten är som en italiensk reklamfilm som tappat kontakten med verkligheten. Citroner stora som handbollar, båtar som guppar i turkost vatten och hotellbarer där alla ser ut som de nyss lämnat en modefotografering i Milano. Problemet är bara att resten av världen också förstått detta. Därför är maj och början av juni bästa tiden att åka. Samma utsikt, betydligt färre människor som stannar mitt i trappor för att ta selfies.
Sju tips för Amalfikusten – innan halva världen hunnit dit
1. Börja i Sorrento – inte Positano
Många stressar direkt till Positano. Fel. Börja i Sorrento och ta en kvällspromenad längs Corso Italia. Beställ sedan en aperitivo på terrassen på La Minervetta. Deras drink med citron, gin och havssalt smakar som om Medelhavet gått på bartenderskola.
Sorrento är dessutom betydligt mindre hysteriskt än Positano. Vilket i Italien numera nästan räknas som wellness.
2. Ät pizza där lokalborna köar
När italienare står i kö för pizza ska man inte ställa frågor. Man ska ställa sig sist i kön. Pizzeria da Franco i Sorrento gör avlånga pizzor med extremt krispig botten. Inga skum av rödbeta. Ingen tryffelolja från helvetet. Bara väldigt bra pizza.
Vill du ha mer ambition än deg och tomat ska du boka Ndre där kocken Andrea Napolitano arbetar med fisk, ricotta och lokala råvaror som om Michelininspektören sitter vid bordet bredvid.
3. Ta färjan till Amalfi
Hyr inte cabriolet och tro att du är med i en gammal Fiat-reklam. Vägarna längs Amalfikusten är smala, galna och fulla av bussar som kommer mot dig som ett lokalt test av dödsångest.
Ta färjan från Sorrento till Amalfi i stället. Utsikten från havet är hela poängen med regionen.
4. Gå uppför trapporna till domkyrkan
Amalfis katedral ser ut som om någon blandat arabisk arkitektur med italiensk maximalism och sedan sagt “perfetto”. Kyrkan började byggas redan år 987.
Lokal legend säger att om man går uppför de 62 trappstegen hand i hand med sin partner så kommer man aldrig gifta sig. Vilket säkert lugnar många svenska män med separationsångest och bolån.
Efteråt tar du cappuccino och cornetto på Pasticceria Pansa bredvid kyrkan.
5. Vandra där andra inte gör det
Alla pratar om Path of the Gods. Därför ska du gå Valle delle Ferriere i stället. Betydligt lugnare, grönare och skuggigare. Här passerar man gamla pappersbruk, citronlundar och små byar som känns som kulisser till en italiensk film där någon heter Luca och röker för mycket.
Efter vandringen: Museo della Carta i Amalfi. Ett gammalt pappersmuseum låter kanske inte sexigt, men det är faktiskt märkligt charmigt.
6. Shoppa sandaler i Positano
Positano är fortfarande Italiens huvudstad för människor som tycker att linneskjortor är en livsfilosofi.
Köp handgjorda sandaler på Safari Positano och titta in hos Bottega di Brunella för linnekläder som kostar ungefär som en mindre svensk leasingbil. Avsluta med citron- eller jordgubbsglass på Buca di Bacco.
7. Se kusten från havet
Det riktiga Amalfi ser man från båt. Hyr en mindre motorbåt med kapten och åk förbi små vikar, grottor och klippbyar som ser ut att trotsa tyngdlagen.
Stanna för lunch på Lo Scoglio da Tommaso där spaghetti med sjöborre är lika klassisk som utsikten. Eller ta båten till Da Adolfo där folk fortfarande sitter i badkläder och äter musselsoppa som om 1967 aldrig tog slut.
Det är ungefär då man förstår varför människor återvänder hit gång på gång trots priserna, trängseln och alla trappor.
