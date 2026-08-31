SAS sparkar toppilot – ny konflikt skakar flygbranschen

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Nu är han avskedad med omedelbar verkan.

Beskedet ska enligt Expressen ha lämnats av en extern advokat från Mannheimer Swartling.

Bakgrunden är en konflikt om hur Åman Thiel skött sitt fackliga uppdrag. Enligt pilotfacket hävdar SAS att han vid ett antal tillfällen inte utfört fackligt arbete på det sätt och inom de tidsramar som bolaget krävt.

SPF avvisar kritiken och menar att Åman Thiel följt den praxis som fungerat inom SAS under decennier.

”Detta är ett frontalangrepp mot både fackföreningsrörelsen och våra förtroendevalda”, säger SPF:s ordförande Tristan Okkonen.

SAS behöver fler piloter när flottan växer. Samtidigt riskerar bolaget nu en rejäl konflikt med de piloter man redan har.

SAS och pilotfacket på kollisionskurs

SAS vill inte kommentera ett enskilt personalärende. Kommunikationschefen Alexandra Lindgren Kaoukji säger samtidigt att samma arbetsrättsliga regler och krav gäller för alla anställda, oavsett position och anställningstid.

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Facket tänker nu försöka få avskedandet ogiltigförklarat och kräver att Åman Thiels anställning ska fortsätta medan saken prövas.

Konflikten kommer dessutom i ett redan ganska frostigt förhållande mellan SAS och pilotfacket.

Så sent som den 18 mars i år slog Arbetsdomstolen fast att SAS brutit mot pilotavtalet i en tvist om semesterkompensation. SAS dömdes att betala skadestånd till både en pilot och Svensk Pilotförening.