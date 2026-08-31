SAS har avskedat en av sina mest profilerade piloter efter 28 år i bolaget. Svensk Pilotförening kallar beslutet ett ”frontalangrepp” och går till domstol. Bara veckor tidigare sparkade Ryanair en kapten efter en konflikt om besättningens vila – vilket gör frågan betydligt större än två sura personalchefer och två piloter.
SAS sparkar toppilot – ny konflikt skakar flygbranschen
Kapten Mattias Åman Thiel har flugit för SAS i 28 år och är ordförande för SAS-sektionen inom Svensk Pilotförening, SPF, som organiserar omkring 400 piloter.
Nu är han avskedad med omedelbar verkan.
Beskedet ska enligt Expressen ha lämnats av en extern advokat från Mannheimer Swartling.
Bakgrunden är en konflikt om hur Åman Thiel skött sitt fackliga uppdrag. Enligt pilotfacket hävdar SAS att han vid ett antal tillfällen inte utfört fackligt arbete på det sätt och inom de tidsramar som bolaget krävt.
SPF avvisar kritiken och menar att Åman Thiel följt den praxis som fungerat inom SAS under decennier.
”Detta är ett frontalangrepp mot både fackföreningsrörelsen och våra förtroendevalda”, säger SPF:s ordförande Tristan Okkonen.
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SAS och pilotfacket på kollisionskurs
SAS vill inte kommentera ett enskilt personalärende. Kommunikationschefen Alexandra Lindgren Kaoukji säger samtidigt att samma arbetsrättsliga regler och krav gäller för alla anställda, oavsett position och anställningstid.
Facket tänker nu försöka få avskedandet ogiltigförklarat och kräver att Åman Thiels anställning ska fortsätta medan saken prövas.
Konflikten kommer dessutom i ett redan ganska frostigt förhållande mellan SAS och pilotfacket.
Så sent som den 18 mars i år slog Arbetsdomstolen fast att SAS brutit mot pilotavtalet i en tvist om semesterkompensation. SAS dömdes att betala skadestånd till både en pilot och Svensk Pilotförening.
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Ryanair sparkade också en kapten
Det gör det svårt att inte tänka på vad som nyligen hände hos Ryanair.
I juli avskedades en Ryanair-kapten stationerad i Barcelona efter en konflikt kring besättningens vilotid. Enligt det spanska pilotfacket SEPLA hade kaptenen använt sin rätt enligt europeiska flygregler att förlänga besättningens vila efter en ovanligt lång arbetsdag.
Kaptenens beslut handlade enligt facket om att minska risken för trött personal i tjänst. SEPLA varnade efter avskedandet för att piloter kan börja tveka inför att använda sina säkerhetsbefogenheter om de riskerar jobbet när de gör det.
Det är en rätt obehaglig tanke.
Piloter är inte tågförare på Märklinbanan hemma i källaren. Trötthet, arbetstider, schemaläggning och befälhavarens självständighet är direkt kopplade till flygsäkerheten.
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Mer än ett personalärende
SAS-fallet handlar inte om exakt samma sak som Ryanair-konflikten. Det ena gäller fackligt arbete, det andra ett beslut om vila och säkerhet.
Men tillsammans pekar de mot samma känsliga fråga:
Hur mycket makt ska piloten ha när pilotens beslut kolliderar med flygbolagets ledning?
För SAS kunde tajmingen dessutom knappast vara känsligare. Bolaget expanderar, bygger om flottan och behöver piloter.
Att samtidigt starta krig med ordföranden för 400 av dem är åtminstone ett ovanligt sätt att förbättra stämningen på arbetsplatsen.
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