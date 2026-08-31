Europas mest trafikerade flygplatser – men störst är långt ifrån alltid bäst

Kastrup drar ifrån Arlanda

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Det passar ganska väl in i den utveckling vi skrivit om tidigare. SAS har koncentrerat allt mer trafik till Köpenhamn och gjort Kastrup till Skandinaviens verkliga flygnav.

I april 2026 reste 2,8 miljoner passagerare via Kastrup, jämfört med drygt två miljoner på Arlanda. Under första kvartalet ökade dessutom transfertrafiken i Köpenhamn med hela 50 procent och 28 procent av passagerarna använder numera flygplatsen för att byta flyg. Många av dem är svenskar.

Det är ungefär så ett flygnav byggs: fler transferresenärer ger fler långlinjer, som lockar ännu fler transferresenärer.

Arlanda riskerar i stället att bli en mycket trevlig matarbuss med vingar till Köpenhamn.

Men störst betyder inte bäst

När Perfect Weekend tidigare tittat på världens bästa flygplatser har helt andra egenskaper premierats: enkelhet, service, mat, shopping, renlighet, säkerhetskontroller och hur behagligt det faktiskt är att vara där.

Skytrax utsåg Singapore Changi till världens bästa flygplats 2026. Paris Charles de Gaulle blev bäst i Europa och sexa i världen. Rom Fiumicino kom sjua globalt, medan Schiphol slutade först på plats 17 och Kastrup på plats 26.

I Norden vann Helsingfors-Vantaa före Kastrup, Arlanda och Oslo.

SAS tillhör återigen säkerhetstoppen när AirlineRatings granskar 320 flygbolag världen över. Foto: Jonas Ekströmer/TT

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Arlanda har faktiskt en oväntad styrka

Arlanda är mindre än Europas jättar, men behöver inte vara sämre för det.

I Ciriums stora punktlighetsmätning för 2025 kom Kastrup på åttonde plats bland världens stora flygplatser med 84,72 procent avgångar i tid. Arlanda kom faktiskt tia med 83,59 procent.

Så nästa gång någon säger att Schiphol, Frankfurt eller Charles de Gaulle är en ”bättre” flygplats kan det vara läge att ställa motfrågan:

Bättre på vad?

Att ha flest flygplan är en sak. Att få resenären till gaten utan att han behöver löparskor, kompass och ett mindre nervsammanbrott är något helt annat.