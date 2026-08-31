Schiphol är EU:s mest trafikerade flygplats och Kastrup har seglat upp som en av kontinentens tio största. Men när man lägger trafikstatistiken bredvid våra tidigare listor över bra, dåliga och punktliga flygplatser blir bilden betydligt roligare. En flygplats kan vara gigantisk och samtidigt ett ställe där man helst vill tillbringa så lite tid som möjligt.
Europas mest trafikerade flygplatser – men störst är långt ifrån alltid bäst
Flyget är i princip tillbaka efter pandemin. Under 2025 genomfördes 6,9 miljoner kommersiella flygningar inom EU, 3,8 procent fler än året före och nästan exakt lika många som 2019.
Och Europas stora flygmaskin har en tydlig etta.
Schiphol slår Paris och Frankfurt
Amsterdam Schiphol hade 488 000 starter och landningar under 2025. Därefter kom Paris Charles de Gaulle med 476 000 och Frankfurt med 457 000, rapporterar Euronews.
Madrid, Barcelona, München och Rom följer därefter. Men för svenska resenärer är plats nio betydligt intressantare:
Köpenhamn Kastrup hade 254 000 kommersiella flygningar och är därmed en av EU:s tio mest trafikerade flygplatser.
Topp tio ser ut så här: Schiphol 488 000, Charles de Gaulle 476 000, Frankfurt 457 000, Madrid 423 000, Barcelona 356 000, München 329 000, Rom Fiumicino 320 000, Aten 271 000, Kastrup 254 000 och Dublin 252 000.
Arlanda finns inte med.
Kastrup drar ifrån Arlanda
Det passar ganska väl in i den utveckling vi skrivit om tidigare. SAS har koncentrerat allt mer trafik till Köpenhamn och gjort Kastrup till Skandinaviens verkliga flygnav.
I april 2026 reste 2,8 miljoner passagerare via Kastrup, jämfört med drygt två miljoner på Arlanda. Under första kvartalet ökade dessutom transfertrafiken i Köpenhamn med hela 50 procent och 28 procent av passagerarna använder numera flygplatsen för att byta flyg. Många av dem är svenskar.
Det är ungefär så ett flygnav byggs: fler transferresenärer ger fler långlinjer, som lockar ännu fler transferresenärer.
Arlanda riskerar i stället att bli en mycket trevlig matarbuss med vingar till Köpenhamn.
Men störst betyder inte bäst
När Perfect Weekend tidigare tittat på världens bästa flygplatser har helt andra egenskaper premierats: enkelhet, service, mat, shopping, renlighet, säkerhetskontroller och hur behagligt det faktiskt är att vara där.
Skytrax utsåg Singapore Changi till världens bästa flygplats 2026. Paris Charles de Gaulle blev bäst i Europa och sexa i världen. Rom Fiumicino kom sjua globalt, medan Schiphol slutade först på plats 17 och Kastrup på plats 26.
I Norden vann Helsingfors-Vantaa före Kastrup, Arlanda och Oslo.
Arlanda har faktiskt en oväntad styrka
Arlanda är mindre än Europas jättar, men behöver inte vara sämre för det.
I Ciriums stora punktlighetsmätning för 2025 kom Kastrup på åttonde plats bland världens stora flygplatser med 84,72 procent avgångar i tid. Arlanda kom faktiskt tia med 83,59 procent.
Så nästa gång någon säger att Schiphol, Frankfurt eller Charles de Gaulle är en ”bättre” flygplats kan det vara läge att ställa motfrågan:
Bättre på vad?
Att ha flest flygplan är en sak. Att få resenären till gaten utan att han behöver löparskor, kompass och ett mindre nervsammanbrott är något helt annat.