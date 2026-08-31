Fem hemliga regler i Spanien – gör inte bort dig på semestern

Spanien känns enkelt. Sol, sena middagar, kalla öl och ett allmänt ”tranquilo”. Men under den avslappnade ytan finns ett antal oskrivna regler som spanjorerna själva tar för självklara – och som svenska turister ganska lätt kan missa.
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Kön finns – du ser den bara inte
Svenskar älskar en ordentlig kö. Helst med nummerlapp.
I Spanien kan kön på apoteket, bageriet eller marknaden snarare se ut som ett mindre cocktailparty. Folk står lite här och där och ingen verkar veta vem som är näst på tur.
Fast det gör de.
Tricket är att fråga:
”¿Quién es el último?” – vem är sist?
När du fått svaret behöver du bara hålla reda på personen framför dig. Sedan kan du gå runt och titta på varorna utan att förlora din plats.
Det ser ut som kaos. Det är i själva verket organiserat kaos, vilket naturligtvis är den trevligare sorten.
Lunchen är inte slut när maten är slut
Svensken äter upp, tittar på klockan och börjar leta efter servitören.
Spanjoren börjar prata, enligt BBC.
Efter måltiden kommer nämligen sobremesa, den långa stunden vid bordet när tallrikarna är tomma men samtalet fortsätter. En kaffe till. Kanske ett glas. Någon berättelse som tar 25 minuter.
Servitören kommer heller inte nödvändigtvis springande med notan. Du ber om den när du faktiskt vill gå.
Att sitta kvar är inte dålig bordscirkulation. Det är en del av måltiden.
Sluta äta middag klockan sex
Spanjorernas sena dygnsrytm har historiska förklaringar. Dels har livet anpassats efter värmen, dels flyttade diktatorn Franco på 1940-talet Spaniens klockor för att ligga i samma tidszon som Nazityskland.
Resultatet är ett land där solen och klockan aldrig riktigt blivit sams.
Lunch äts ofta kring 14-tiden och middag betydligt senare än hemma i Sverige.
En restaurang som står redo att servera middag klockan 19 riktar sig därför ofta främst till turister. Vill du äta där spanjorerna äter är 20.30 eller 21 en bättre starttid.
Och ja, siestan lever fortfarande som idé, men de flesta spanjorer bor numera i städer och går inte hem och sover efter lunch.
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Din privata zon blir mindre
Spanien är mer fysiskt än Sverige.
Människor står närmare varandra, kramas, kysser varandra på kinderna och rör gärna en arm eller axel under samtalet.
På fulla barer och torg får du också räkna med lite knuffar och kroppskontakt.
Det behöver inte betyda att någon är oartig.
Ett enkelt ”perdón” när du tränger dig förbi räcker långt.
Paella till middag? Turistvarning
Och så kommer den kanske viktigaste regeln.
Beställ inte paella till middag om du vill göra som spanjorerna.
Paella förknippas framför allt med Valencia och äts traditionellt till lunch eftersom den betraktas som ganska tung mat.
Sangria är inte heller den självklara spanska bardryck vi svenskar gärna föreställer oss. Spanjorer dricker sangria, men oftare som festbål än som standardbeställning på kvartersbaren.
Vill du dricka mer lokalt: beställ tinto de verano, rödvin blandat med lemonad, eller en liten kall fatöl, en caña.
Och ser restaurangmenyn ut som en fotoalbum från charterresan 1997?
Fortsätt gå.
Det bästa rådet är fortfarande det enklaste: leta efter restaurangen där spanjorerna själva sitter och där dagens rätter står skrivna på en griffeltavla.
Där börjar Spanien på riktigt.
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