Glöm business – här kan ekonomiklass bli det smartare valet

Nya Zeeland gjorde det först

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Air New Zealand introducerade sitt Economy Skycouch 2011 och erbjuder fortfarande produkten på delar av sin Boeing 777- och 787-flotta.

Tre stolar blir en platt soffa genom att benstöden fälls upp.

Men här kommer detaljen som bör hindra resenären från att omedelbart sälja sitt Amex Platinum-kort.

Skycouch är bara 1,55 meter lång och 74 centimeter bred.

För ett barn är det rena dubbelsängen. För en person på 190 centimeter krävs en sovställning som närmast kan beskrivas som avancerad origami.

Priset visar samtidigt varför konceptet är intressant. På Air New Zealands flyg från USA kostar en Skycouch för en ensamresenär för närvarande ytterligare 499–1 400 dollar, beroende på flygning och efterfrågan. För två eller tre personer blir merkostnaden per resesällskap betydligt lägre.

Lufthansa har redan Europas variant

För svenska resenärer är Lufthansa kanske ännu mer relevant.

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Bolaget erbjuder Sleeper’s Row på utvalda långflygningar. Då får en ekonomipassagerare disponera en hel rad och får dessutom bäddmadrass, filt och kudde av businessklasskvalitet.

Det finns dock en hake.

Den kan inte bokas långt i förväg utan säljs på flygplatsen om det finns en tom rad kvar när planet ska gå. Med andra ord: mer roulett än svit.

En riktig business-säng är fortfarande bekvämare, men prisskillnaden kan få ekonomiraden att se väldigt bra ut.

Är economy då bättre än business?

Som komplett produkt? Nej.

Business class innebär bredare och längre säng, större privatliv, bättre mat, lounge, prioriterad incheckning och service som normalt befinner sig några våningar över ekonomiklass.

United satsar dessutom samtidigt stort på motsatsen. De nya Polaris-sviterna på Boeing 787 får dörrar, liggande sängar och stora skärmar.

Men det finns ett område där den nya ekonomiklassen kan vinna: värde för pengarna.

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Om du inte bryr dig särskilt mycket om champagne, lounge och porslinstallrikar utan bara vill sova åtta timmar över Atlanten kan en hel ekonomirad vara ett briljant mellanting mellan economy och business.

Tre stolar, en madrass och god natt.

Ibland behöver lyx faktiskt inte vara mer komplicerad än så.