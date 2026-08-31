Business class har länge haft långflygningens starkaste argument: möjligheten att lägga sig ner och sova. Nu börjar flygbolagen sälja samma grundidé betydligt billigare längst bak i planet. För vissa resenärer kan tre ekonomiklassäten faktiskt vara ett bättre köp än en stol längst fram.
Glöm business – här kan ekonomiklass bli det smartare valet
Det finns ett ögonblick på en nästan full långflygning som kan få en vuxen människa att känna genuin lycka.
Dörrarna stängs. Kabinpersonalen säger ”boarding completed”. Och de två stolarna bredvid dig är fortfarande tomma.
Grattis. Du har fått det som rutinerade resenärer länge kallat fattigmans-business.
Nu tänker flygbolagen ta betalt för lyckan, rapporterar Flygtorget.
United bygger sängar i ekonomiklass
United Airlines lanserar Relax Row under 2027, där tre ekonomiklassäten kan göras om till en sammanhängande liggyta efter start.
Det är ingen liten försöksballong. United säger att systemet ska installeras på över 200 Boeing 777 och Boeing 787 fram till 2030, med upp till tolv Relax Rows på varje plan.
Resenären får dessutom en särskild bäddmadrass, filt och två extra kuddar. Familjer med barn får även ett barnkit och ett mjukisdjur.
Plötsligt börjar rad 47 låta betydligt trevligare än den brukar.
United kallar sig det första nordamerikanska flygbolaget med lösningen, men själva idén kommer från andra sidan jordklotet.
Nya Zeeland gjorde det först
Air New Zealand introducerade sitt Economy Skycouch 2011 och erbjuder fortfarande produkten på delar av sin Boeing 777- och 787-flotta.
Tre stolar blir en platt soffa genom att benstöden fälls upp.
Men här kommer detaljen som bör hindra resenären från att omedelbart sälja sitt Amex Platinum-kort.
Skycouch är bara 1,55 meter lång och 74 centimeter bred.
För ett barn är det rena dubbelsängen. För en person på 190 centimeter krävs en sovställning som närmast kan beskrivas som avancerad origami.
Priset visar samtidigt varför konceptet är intressant. På Air New Zealands flyg från USA kostar en Skycouch för en ensamresenär för närvarande ytterligare 499–1 400 dollar, beroende på flygning och efterfrågan. För två eller tre personer blir merkostnaden per resesällskap betydligt lägre.
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Lufthansa har redan Europas variant
För svenska resenärer är Lufthansa kanske ännu mer relevant.
Bolaget erbjuder Sleeper’s Row på utvalda långflygningar. Då får en ekonomipassagerare disponera en hel rad och får dessutom bäddmadrass, filt och kudde av businessklasskvalitet.
Det finns dock en hake.
Den kan inte bokas långt i förväg utan säljs på flygplatsen om det finns en tom rad kvar när planet ska gå. Med andra ord: mer roulett än svit.
Är economy då bättre än business?
Som komplett produkt? Nej.
Business class innebär bredare och längre säng, större privatliv, bättre mat, lounge, prioriterad incheckning och service som normalt befinner sig några våningar över ekonomiklass.
United satsar dessutom samtidigt stort på motsatsen. De nya Polaris-sviterna på Boeing 787 får dörrar, liggande sängar och stora skärmar.
Men det finns ett område där den nya ekonomiklassen kan vinna: värde för pengarna.
Om du inte bryr dig särskilt mycket om champagne, lounge och porslinstallrikar utan bara vill sova åtta timmar över Atlanten kan en hel ekonomirad vara ett briljant mellanting mellan economy och business.
Tre stolar, en madrass och god natt.
Ibland behöver lyx faktiskt inte vara mer komplicerad än så.
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