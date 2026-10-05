Sociala medier förstör resans bästa ögonblick

Planeringen har blivit en del av resan

Det är samtidigt lätt att förstå varför vi gör så här.

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Ingen längtar tillbaka till tiden då man landade på en främmande flygplats med ett vikt papper i fickan, fel telefonnummer till hotellet och en taxichaufför som verkade ha helt egna idéer om stadens geografi.

Google Maps, reseappar och AI har gjort resandet betydligt enklare. Vi kan jämföra hotell, boka restauranger, kontrollera tågtider och veta exakt vilken buss som går från flygplatsen.

Men någonstans på vägen har planeringen också blivit själva resan.

Vi sitter hemma i soffan och tittar på restaurangen, stranden och hotellrummet innan vi har köpt biljetten.

Att gå vilse har blivit en lyx i en värld där Google Maps vet mer om din semester än du själv. (Foto: Canva)

Guideboken gör comeback

Ett enkelt sätt att få tillbaka lite av överraskningen är därför något så gammaldags som en guidebok.

En bok från exempelvis Lonely Planet eller Rough Guides berättar vad som finns utan att visa 46 filmer från exakt samma utsiktsplats. Fantasin får arbeta lite själv.

Ett ännu bättre alternativ är att prata med människor när man kommer fram.

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Fråga receptionisten vart hen själv går och äter. Prata med bartendern. Besök turistinformationen. Fråga personen vid bordet bredvid.

Det är förvånansvärt effektivt.

Sociala medier har gjort världen mindre. Och ibland lite väl bekant. (Foto: Canva)

Gå vilse ibland

Det kanske bästa knepet är samtidigt det enklaste.

Promenera.

Lämna Google Maps i fickan någon timme och gå åt det håll som ser intressant ut. Många av de bästa reseminnena börjar trots allt inte med en bokning utan med att man råkar hitta en restaurang, bar, strand eller liten butik man aldrig hört talas om.

Det finns förstås en risk att man går vilse.

Men det var en gång en ganska viktig del av resandet.

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