Vi reser längre, oftare och mer pålästa än någonsin. Problemet är att vi ibland vet så mycket om resmålet att själva resan mest blir en kontroll av sådant vi redan sett på sociala medier och Instagram. En ny undersökning visar att överraskningen håller på att försvinna ur vårt resande.
Sociala medier förstör resans bästa ögonblick
Du har redan varit där
Det finns ett särskilt ögonblick när man reser och kommer till en ny stad, går runt ett hörn och plötsligt ser något man aldrig tidigare sett. Problemet är att det ögonblicket håller på att bli allt mer sällsynt.
I en undersökning från Hint App, där 10 684 personer i Europa, Storbritannien, USA, Kanada, Australien och Latinamerika deltagit, svarar 68 procent att en destination de besökt för första gången redan känts bekant.
Förklaringen är mobilen.
Vi har sett torget på TikTok, hotellets frukostbuffé på Instagram och utsikten från takbaren i någon entusiastisk influencers 32 sekunder långa film.
När vi väl står där återstår mest att konstatera att utsikten faktiskt ser ungefär likadan ut i verkligheten.
Hela 74 procent i undersökningen uppger att de gör så omfattande research inför resan att det finns få riktiga överraskningar kvar när de kommer fram. 64 procent känner redan igen sevärdheter och utsiktsplatser från sociala medier.
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Planeringen har blivit en del av resan
Det är samtidigt lätt att förstå varför vi gör så här.
Ingen längtar tillbaka till tiden då man landade på en främmande flygplats med ett vikt papper i fickan, fel telefonnummer till hotellet och en taxichaufför som verkade ha helt egna idéer om stadens geografi.
Google Maps, reseappar och AI har gjort resandet betydligt enklare. Vi kan jämföra hotell, boka restauranger, kontrollera tågtider och veta exakt vilken buss som går från flygplatsen.
Men någonstans på vägen har planeringen också blivit själva resan.
Vi sitter hemma i soffan och tittar på restaurangen, stranden och hotellrummet innan vi har köpt biljetten.
Guideboken gör comeback
Ett enkelt sätt att få tillbaka lite av överraskningen är därför något så gammaldags som en guidebok.
En bok från exempelvis Lonely Planet eller Rough Guides berättar vad som finns utan att visa 46 filmer från exakt samma utsiktsplats. Fantasin får arbeta lite själv.
Ett ännu bättre alternativ är att prata med människor när man kommer fram.
Fråga receptionisten vart hen själv går och äter. Prata med bartendern. Besök turistinformationen. Fråga personen vid bordet bredvid.
Det är förvånansvärt effektivt.
Gå vilse ibland
Det kanske bästa knepet är samtidigt det enklaste.
Promenera.
Lämna Google Maps i fickan någon timme och gå åt det håll som ser intressant ut. Många av de bästa reseminnena börjar trots allt inte med en bokning utan med att man råkar hitta en restaurang, bar, strand eller liten butik man aldrig hört talas om.
Det finns förstås en risk att man går vilse.
Men det var en gång en ganska viktig del av resandet.
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