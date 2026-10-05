Grönland är inte bara världens största ö. Det är också en av världens just nu mest politiskt laddade platser, där USA, Danmark och Nato slåss om strategiskt inflytande samtidigt som grönländarna själva försöker bestämma över sin framtid. Nu handlar nyheterna från södra Grönland dock om ett betydligt äldre problem: alkohol.
Grönland stoppar alkoholen efter allvarliga händelser
Från den 2 oktober är försäljning och servering av alkohol förbjuden i Kommune Kujalleq i södra Grönland. Där ligger bland annat Qaqortoq, regionens administrativa centrum och med sina färgglada hus en av de platser som brukar dyka upp när turistbroschyrerna vill visa Grönland från sin vackraste sida.
Bakom beslutet finns en betydligt mörkare verklighet.
Alkoholen stoppas efter allvarliga händelser
Kommunen begärde själv att få införa förbudet och Grönlands regering, Naalakkersuisut, gav klartecken.
Enligt myndigheterna har det inträffat allvarliga och dödliga händelser med direkt koppling till alkohol. Förbudet ska framför allt skydda barn och öka säkerheten för befolkningen. Beslutet kom samma dygn som polisen utredde ett misstänkt dödsfall i Nanortalik, där fyra personer senare greps misstänkta för mord. Myndigheterna har dock inte sagt att just det fallet hade koppling till alkohol. Kommunen talar mer generellt om flera dödliga händelser som varit en direkt följd av alkohol.
Något slutdatum finns inte, skriver ABC. Alkoholförbudet gäller tills myndigheterna beslutar att häva det.
Borgmästaren Malene Vahl Rasmussen har tidigare gjort klart att kommunen anser att gränsen är nådd. Kommunpolitikerna vill inte fortsätta vänta på nästa allvarliga händelse.
Det innebär i praktiken att både butiker, restauranger och barer i kommunen får ställa undan flaskorna på obestämd tid.
Alkoholen har minskat – men problemen finns kvar
Grönland har länge brottats med alkoholens sociala konsekvenser, även om konsumtionen har minskat rejält över tid.
Under 2025 importerades och producerades alkohol motsvarande 374 000 liter ren alkohol på Grönland. Det motsvarar 8,3 liter per person över 14 år. Jämfört med 1996 har mängden minskat med nästan 28 procent.
Statistik berättar dock inte hela historien. Alkoholproblemen är ojämnt fördelade geografiskt och socialt, och myndigheternas oro gäller framför allt följderna för familjer och barn.
Det är också därför ett totalstopp blir möjligt när läget bedöms som tillräckligt allvarligt.
Ny rapport: 139 miljarder ton is smälte bort på Grönland
2025 slog nytt rekord i värmeböljor och global uppvärmning och på Grönland försvann 139 miljarder ton is på grund av stigande temperaturer. Det är EU:s
Världens största ö mitt i stormakternas spel
Samtidigt går det nästan inte längre att skriva om Grönland utan att politiken gör entré.
Under 2026 har ön stått mitt i en geopolitisk dragkamp mellan framför allt USA, Danmark och Grönland självt. President Donald Trump har länge velat öka USA kontroll och närvaro på ön, medan Grönlands regering upprepade gånger slagit fast att landet inte är till salu.
I september slöts ett nytt säkerhetsavtal mellan USA, Danmark och Grönland som innebär en större amerikansk militär närvaro och en förstärkt roll för Nato i Arktis. Två tidigare amerikanska basområden ska åter användas, samtidigt som Danmark räknar med en långvarig Nato-närvaro i området.
Bakgrunden är enkel: när isarna smälter öppnas nya sjövägar och tillgången till Arktis blir viktigare för både USA, Ryssland och Kina.
Men medan stormakterna diskuterar militärbaser, säkerhet och geopolitik finns vardagen kvar i Qaqortoq.
Där är den akuta frågan just nu betydligt mer konkret.
Ingen alkohol tills vidare.
Fakta Perfect Weekend: Kommune Kujalleq
Kommune Kujalleq ligger längst i söder på Grönland och omfattar bland annat Qaqortoq, Narsaq och Nanortalik. Qaqortoq är kommunens största ort och administrativa centrum.
Det tillfälliga alkoholförbudet började gälla den 2 oktober 2026 och omfattar både försäljning och servering. Något slutdatum är inte bestämt.
Manhattan-stort isberg på drift – tankeställare för Trump?
Samma vecka som USA kliver in för att ta över säkerhetsansvaret på Grönland påminner naturen om vem som egentligen styr i norr. Radarsatelliter har fångat