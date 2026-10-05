Grönland stoppar alkoholen efter allvarliga händelser

Alkoholen har minskat – men problemen finns kvar

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Grönland har länge brottats med alkoholens sociala konsekvenser, även om konsumtionen har minskat rejält över tid.

Under 2025 importerades och producerades alkohol motsvarande 374 000 liter ren alkohol på Grönland. Det motsvarar 8,3 liter per person över 14 år. Jämfört med 1996 har mängden minskat med nästan 28 procent.

Statistik berättar dock inte hela historien. Alkoholproblemen är ojämnt fördelade geografiskt och socialt, och myndigheternas oro gäller framför allt följderna för familjer och barn.

Det är också därför ett totalstopp blir möjligt när läget bedöms som tillräckligt allvarligt.

Världens största ö mitt i stormakternas spel

Samtidigt går det nästan inte längre att skriva om Grönland utan att politiken gör entré.

Under 2026 har ön stått mitt i en geopolitisk dragkamp mellan framför allt USA, Danmark och Grönland självt. President Donald Trump har länge velat öka USA kontroll och närvaro på ön, medan Grönlands regering upprepade gånger slagit fast att landet inte är till salu.

I september slöts ett nytt säkerhetsavtal mellan USA, Danmark och Grönland som innebär en större amerikansk militär närvaro och en förstärkt roll för Nato i Arktis. Två tidigare amerikanska basområden ska åter användas, samtidigt som Danmark räknar med en långvarig Nato-närvaro i området.

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Bakgrunden är enkel: när isarna smälter öppnas nya sjövägar och tillgången till Arktis blir viktigare för både USA, Ryssland och Kina.

Men medan stormakterna diskuterar militärbaser, säkerhet och geopolitik finns vardagen kvar i Qaqortoq.

Där är den akuta frågan just nu betydligt mer konkret.

Ingen alkohol tills vidare.

Grönlands regering godkände alkoholförbudet efter en begäran från kommunen i landets sydligaste del. (Foto: Canva)

Fakta Perfect Weekend: Kommune Kujalleq

Kommune Kujalleq ligger längst i söder på Grönland och omfattar bland annat Qaqortoq, Narsaq och Nanortalik. Qaqortoq är kommunens största ort och administrativa centrum.

Det tillfälliga alkoholförbudet började gälla den 2 oktober 2026 och omfattar både försäljning och servering. Något slutdatum är inte bestämt.

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