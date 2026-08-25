Semestern har blivit en föreställning – fyra av tio känner press i sociala medier

En undersökning som analysföretaget Appinio gjort på uppdrag av TUI Musement visar hur starkt sociala medier har flyttat in i semesterbesluten.

Hela 43 procent uppger att de någon gång har bokat en resa eller aktivitet efter att ha sett ett viralt inlägg eller videoklipp i sociala medier.

Familj och vänner kommer strax efter: 41 procent säger att personliga rekommendationer påverkar dem.

Reser för att ta bilden

Mer intressant blir det när resan väl har börjat.

Nästan fyra av tio, 39 procent, uppger att de har besökt en sevärdhet främst för att fotografera eller filma den.

Det är med andra ord inte längre självklart att man fotograferar platsen eftersom man besöker den. Ibland besöker man platsen eftersom man vill fotografera den.

Och jakten på den perfekta semesterbilden har ett pris.

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37 procent av de tillfrågade säger att de känner press att få sin resa att framstå som spännande i sociala medier. Bland Generation Z stiger siffran till 45 procent.

”Sociala medier har gjort det enklare än någonsin att upptäcka nya resmål och upplevelser”, säger Dian Martinez Valencia, kommunikationsansvarig på TUI.

Men samma plattformar påverkar enligt henne också vilka platser resenärerna söker sig till och vad de väljer att visa upp.