Jessica Falk – med hjärtat i Nashville

Det innebär i det här fallet att låtarna skrivits och spelats in tillsammans med Nashvilles musikaliska elit i Addiction Studios där världsstjärnor som Carrie Underwood, Keith Urban och Taylor Swift, bara för att nämna några, spelat in.

Allt under ledning av producenten och legendaren Scott Baggett, känd för samarbeten med världsartister som Alison Krauss, Hank Williams och countryns fixstjärna Dolly Parton.

Han har även varit studiomusiker åt superstjärnan Garth Brooks under hela hans karriär.

En livsomvändande möjlighet för pianisten som aldrig hade kunnat drömma om att satsa på artisteriet och skriva countrymusik – än mindre finna en livslång vänskap i Scott Baggett.

“Det är verkligen som en saga. Kontrasterna till det jag kämpat med här hemma är verkligen enorma, men det är också det som gjort att jag orkat”, säger Jessica.

We are strong enough to make it through the night. Life goes on and on for those of us who choose to see the light. We are all survivors in this life.

Ur Survivors