Glöm hyra, elräkning och matkasse. Libby Rome och hennes man har i tre år levt ombord på kryssningsfartyg för omkring 300 kronor per person och dag. Hemligheten är ett bonussystem i fartygens kasinon – men det är knappast en metod för den lättskrämde privatekonomen.
De bor på kryssningsfartyg för 300 kronor om dagen – tack vare kasinot
Att bo permanent på kryssningsfartyg låter som ett nöje reserverat för pensionerade miljardärer med mycket tid och ännu fler vita byxor.
För Libby Rome och hennes man ser kalkylen annorlunda ut.
Paret uppger att de tillsammans betalar omkring 66 dollar om dagen för livet till sjöss, motsvarande ungefär 600 kronor. Då ingår i praktiken boende, mat, underhållning och transport mellan nya destinationer.
Nyckeln finns i kasinot, skriver Focus.
Började med 2 000 dollar
När paret började kryssa på heltid för tre år sedan satte de av omkring 2 000 dollar till spel i fartygens kasino.
Spelandet gav poäng i kasinots lojalitetsprogram. Och poängen öppnade dörren till nya erbjudanden om kraftigt rabatterade – ibland i princip kostnadsfria – kryssningar.
I dag säger Libby att paret framför allt betalar skatter, hamnavgifter och en deposition på 200 dollar per person.
Depositionen blir sedan till kredit ombord.
”De 200 dollarna förvandlas till kredit som vi kan spela för igen. Vi tror att det är det som håller erbjudandena vid liv”, förklarar hon.
Det är alltså mindre gratissemester och mer ett mycket avancerat ekorrhjul med roulettebord.
I praktiken kan det vara omöjligt att rädda alla på ett kryssningsfartyg
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Mer spel kan ge balkong på kryssningsfartyg
Hur fin hytten blir påverkas också av hur mycket passageraren spelar.
Kasinona använder poängsystem där ett visst antal poäng kan ge erbjudanden om allt från insideshytt till balkong, minisvit eller svit.
Enligt Libby kan omkring 9 000 poäng under en veckolång kryssning exempelvis räcka för att trigga ett erbjudande om balkonghytt.
De mest värdefulla erbjudandena kan även innehålla hundratals dollar i nytt spelkapital.
Men systemet är långt ifrån transparent.
Ibland kan en spelare samla ihop vad som tycks vara rätt antal poäng – och ändå bara få erbjudande om en enkel insideshytt.
”Alla försöker lista ut algoritmen och förstå exakt vad som krävs för att trigga erbjudandena”, säger Libby.
Kasinot räknar med att vinna
Det kan låta som om rederierna frivilligt skänker bort sina hytter. Så fungerar det förstås inte.
Enligt Libby kommer erbjudandena i praktiken från kasinot ombord. Affärsmodellen bygger på samma gamla sanning som på land: kasinot räknar med att de flesta gäster fortsätter spela – och i längden förlorar mer än resan kostar.
Libby och hennes man försöker i stället hålla spelandet på en nivå som gör att nya erbjudanden fortsätter komma.
Problemet är att fler har upptäckt modellen.
På nätet finns numera grupper där så kallade casino cruisers jämför poäng, erbjudanden och strategier. Samtidigt har kryssningsbolagens kasinon börjat skruva åt systemen.
Ett nytt program begränsar enligt Libby hur många resor som kan bokas samtidigt till tio.
Så länge maskinen fortsätter spotta ur sig gratis hytter tänker hon fortsätta.
Men precis som vid roulettebordet gäller en gammal regel även här: om någon verkar ha hittat ett system som slår kasinot kommer kasinot förr eller senare att ändra reglerna.
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