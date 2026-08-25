De bor på kryssningsfartyg för 300 kronor om dagen – tack vare kasinot

Mer spel kan ge balkong på kryssningsfartyg

Hur fin hytten blir påverkas också av hur mycket passageraren spelar.

Kasinona använder poängsystem där ett visst antal poäng kan ge erbjudanden om allt från insideshytt till balkong, minisvit eller svit.

Enligt Libby kan omkring 9 000 poäng under en veckolång kryssning exempelvis räcka för att trigga ett erbjudande om balkonghytt.

De mest värdefulla erbjudandena kan även innehålla hundratals dollar i nytt spelkapital.

Men systemet är långt ifrån transparent.

Ibland kan en spelare samla ihop vad som tycks vara rätt antal poäng – och ändå bara få erbjudande om en enkel insideshytt.

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”Alla försöker lista ut algoritmen och förstå exakt vad som krävs för att trigga erbjudandena”, säger Libby.

Gratis hytt låter generöst, men precis som alltid är det kasinot som har räknat längst på kalkylen. (Foto: Canva)

Kasinot räknar med att vinna

Det kan låta som om rederierna frivilligt skänker bort sina hytter. Så fungerar det förstås inte.

Enligt Libby kommer erbjudandena i praktiken från kasinot ombord. Affärsmodellen bygger på samma gamla sanning som på land: kasinot räknar med att de flesta gäster fortsätter spela – och i längden förlorar mer än resan kostar.

Libby och hennes man försöker i stället hålla spelandet på en nivå som gör att nya erbjudanden fortsätter komma.

Problemet är att fler har upptäckt modellen.

På nätet finns numera grupper där så kallade casino cruisers jämför poäng, erbjudanden och strategier. Samtidigt har kryssningsbolagens kasinon börjat skruva åt systemen.

Ett nytt program begränsar enligt Libby hur många resor som kan bokas samtidigt till tio.

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Så länge maskinen fortsätter spotta ur sig gratis hytter tänker hon fortsätta.

Men precis som vid roulettebordet gäller en gammal regel även här: om någon verkar ha hittat ett system som slår kasinot kommer kasinot förr eller senare att ändra reglerna.