Intäkterna ökar för flygbranschen. Men kostnaderna stiger ännu mer, och branschorganisationen IATA räknar med halverad vinst för flygbolagen i år.
Flygbranschen under press: "Räcker inte ens till en varmkorv"
Flygbolagen flyger med rekordfyllda plan och intäkterna väntas passera 1 100 miljarder dollar i år.
Ändå räknar branschorganisationen IATA med att världens flygbolag tillsammans bara gör en nettovinst på 23 miljarder dollar under 2026.
Det är ungefär en halvering jämfört med fjolårets beräknade vinst på 45 miljarder dollar. Vinstmarginalen krymper från 4,2 till 2 procent.
”Krigsrelaterade störningar i Mellanöstern och stigande bränslekostnader har försämrat utsikterna för flygbolagen”, säger IATA generaldirektör Willie Walsh enligt en pressrelease från tidigare i sommar.
Bränslet stora problemet
Det stora problemet är jetbränslet. IATA räknar med att priset stiger omkring 70 procent jämfört med i fjol. Bränslekostnaden för flygbranschen väntas därmed öka från 252 till 350 miljarder dollar.
Totalt väntas flygbolagens kostnader stiga med 13 procent till 1 117 miljarder dollar. Intäkterna ökar visserligen också, med 9,4 procent till 1 165 miljarder dollar, men kostnadsökningen äter upp en stor del av förbättringen.
Biljettintäkterna väntas öka med drygt 9 procent, medan efterfrågan på flygresor bara växer med drygt 2 procent. IATA räknar med att biljettpriserna höjs för att kompensera för energichocken.
”Flygbolagen får ta den största smällen av bränsleprischocken. Biljettpriserna stiger, men flygbolagen tvingas fortfarande absorbera en del av kostnadsökningen i sina resultat”, säger Willie Walsh.
”Räcker inte ens till en varmkorv”
Walsh beskriver marginalen med en bild som lär tilltala en bransch där miljardomsättning ofta kombineras med tunn lönsamhet.
”Vinsten per passagerare väntas falla till 4,50 dollar. Det visar på motståndskraft, men det räcker inte ens till en varmkorv på de flesta av fotbolls-VM:s arenor”, säger Willie Walsh.
Särskilt hårt drabbas flygbranschen i Mellanöstern, som enligt IATA går från en sammanlagd vinst på 7,2 miljarder dollar i fjol till en förlust på 4,3 miljarder dollar i år.
För Europa väntas vinsten falla från 13 till 9,6 miljarder dollar. Regionen är beroende av jetbränsle från Gulfområdet och står dessutom inför höga kostnader för bland annat hållbart flygbränsle, flygplatsavgifter och flygtrafiktjänster.
Flaskhalsar på leveranser
Dessutom fortsätter Boeing och Airbus att kämpa med flaskhalsar i leveranskedjorna. Orderboken för nya flygplan hade i maj vuxit till 18 100 plan – motsvarande mer än hälften av världens aktiva flygplansflotta.
Försenade leveranser tvingar bolagen att behålla äldre flygplan längre. Det driver upp kostnaderna för leasing och underhåll och gör dessutom flottorna mindre bränsleeffektiva.
Läs mer: SAS skär ner New York från Arlanda – källor ser risk för nedläggning
Läs mer: Tre bokstäver styr hela flygresan – så fungerar flygplatskoderna
Läs mer: Flygpriserna rasar i Europa – men USA går åt andra hållet