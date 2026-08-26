Flygbranschen under press: "Räcker inte ens till en varmkorv"

Det är ungefär en halvering jämfört med fjolårets beräknade vinst på 45 miljarder dollar. Vinstmarginalen krymper från 4,2 till 2 procent.

”Krigsrelaterade störningar i Mellanöstern och stigande bränslekostnader har försämrat utsikterna för flygbolagen”, säger IATA generaldirektör Willie Walsh enligt en pressrelease från tidigare i sommar.

Bränslet stora problemet

Det stora problemet är jetbränslet. IATA räknar med att priset stiger omkring 70 procent jämfört med i fjol. Bränslekostnaden för flygbranschen väntas därmed öka från 252 till 350 miljarder dollar.

Totalt väntas flygbolagens kostnader stiga med 13 procent till 1 117 miljarder dollar. Intäkterna ökar visserligen också, med 9,4 procent till 1 165 miljarder dollar, men kostnadsökningen äter upp en stor del av förbättringen.

Biljettintäkterna väntas öka med drygt 9 procent, medan efterfrågan på flygresor bara växer med drygt 2 procent. IATA räknar med att biljettpriserna höjs för att kompensera för energichocken.

”Flygbolagen får ta den största smällen av bränsleprischocken. Biljettpriserna stiger, men flygbolagen tvingas fortfarande absorbera en del av kostnadsökningen i sina resultat”, säger Willie Walsh.