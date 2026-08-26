SAS minskar kapaciteten mellan Stockholm och New York i höst. Färre avgångar kombineras med ett betydligt mindre flygplan. Källor till Perfect Weekend uppger att neddragningen kan vara första steget mot att SAS helt lämnar linjen från Arlanda.
SAS skär ner New York från Arlanda – källor ser risk för nedläggning
Nästan halverad kapacitet
SAS fortsätter att koncentrera sin interkontinentala trafik till Köpenhamn.
Nu syns nästa steg tydligt på linjen mellan Arlanda och Newark utanför New York.
I vinter går SAS ner till sex avgångar i veckan och byter samtidigt från Airbus A330 till betydligt mindre Airbus A321LR.
Skillnaden är stor.
SAS A330 rymmer omkring 266 passagerare. A321LR har plats för 157.
Det betyder att kapaciteten per avgång minskar med omkring 41 procent.
Jämfört med en tidigare tidtabell med daglig trafik och A330 kan den totala veckokapaciteten i praktiken nästan halveras.
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Källor: Linjen kan försvinna
Källor med insyn som Perfect Weekend talat med tror att SAS långsiktiga plan kan vara att avveckla Stockholm–New York helt och i stället låta fler svenska resenärer flyga via Kastrup.
SAS har inte bekräftat några sådana planer.
Men utvecklingen följer ett tydligt mönster.
Först minskar frekvensen. Sedan används mindre flygplan. Samtidigt byggs långdistansnätet från Köpenhamn ut med nya destinationer och fler avgångar.
Det är klassisk hubbstrategi.
För ett flygbolag är det betydligt billigare och effektivare att samla långdistansflygen på en flygplats där passagerare från hela Norden kan matas in till samma avgångar.
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Kastrup vinnare
SAS har öppet beskrivit Köpenhamn som bolagets viktigaste internationella hubb.
Under 2026 har bolaget fortsatt expansionen från Kastrup med nya långlinjer till bland annat Dubai, Phuket, Krabi och Mumbai.
Dessutom ökar kapaciteten till destinationer som Boston, San Francisco, Chicago, Tokyo och Bangkok.
Samtidigt har utvecklingen gått åt motsatt håll på Arlanda.
SAS har tidigare beslutat att lägga ned Stockholm–Miami, trots hög kabinfaktor under den sista vintersäsongen.
New York är därmed en av de få riktigt stora interkontinentala SAS-linjer som finns kvar från Stockholm.
Historisk linje pressas
Just New York har dessutom en speciell plats i SAS historia.
Bolagets första interkontinentala flygning gick 1946 mellan Stockholm och New York.
Åttio år senare ser tyngdpunkten helt annorlunda ut.
När SAS nu firar jubileet är det Köpenhamn som står i centrum för bolagets globala nätverk.
För svenska resenärer är utvecklingen därför större än en fråga om vilken Airbusmodell som används på en enskild linje.
Om Stockholm–New York försvinner innebär det ytterligare ett steg mot ett Arlanda där SAS framför allt matar resenärer vidare till Kastrup.
Och därifrån ut i världen.
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