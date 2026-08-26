SAS skär ner New York från Arlanda – källor ser risk för nedläggning

Källor: Linjen kan försvinna

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Källor med insyn som Perfect Weekend talat med tror att SAS långsiktiga plan kan vara att avveckla Stockholm–New York helt och i stället låta fler svenska resenärer flyga via Kastrup.

SAS har inte bekräftat några sådana planer.

Men utvecklingen följer ett tydligt mönster.

Först minskar frekvensen. Sedan används mindre flygplan. Samtidigt byggs långdistansnätet från Köpenhamn ut med nya destinationer och fler avgångar.

Det är klassisk hubbstrategi.

För ett flygbolag är det betydligt billigare och effektivare att samla långdistansflygen på en flygplats där passagerare från hela Norden kan matas in till samma avgångar.

Kastrup vinnare

SAS har öppet beskrivit Köpenhamn som bolagets viktigaste internationella hubb.

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Under 2026 har bolaget fortsatt expansionen från Kastrup med nya långlinjer till bland annat Dubai, Phuket, Krabi och Mumbai.

Dessutom ökar kapaciteten till destinationer som Boston, San Francisco, Chicago, Tokyo och Bangkok.

Samtidigt har utvecklingen gått åt motsatt håll på Arlanda.

SAS har tidigare beslutat att lägga ned Stockholm–Miami, trots hög kabinfaktor under den sista vintersäsongen.

New York är därmed en av de få riktigt stora interkontinentala SAS-linjer som finns kvar från Stockholm.

New York är en av SAS mest klassiska långlinjer. Nu minskar bolaget kapaciteten från Stockholm. Foto: Canva

Historisk linje pressas

Just New York har dessutom en speciell plats i SAS historia.

Bolagets första interkontinentala flygning gick 1946 mellan Stockholm och New York.

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Åttio år senare ser tyngdpunkten helt annorlunda ut.

När SAS nu firar jubileet är det Köpenhamn som står i centrum för bolagets globala nätverk.

För svenska resenärer är utvecklingen därför större än en fråga om vilken Airbusmodell som används på en enskild linje.

Om Stockholm–New York försvinner innebär det ytterligare ett steg mot ett Arlanda där SAS framför allt matar resenärer vidare till Kastrup.

Och därifrån ut i världen.