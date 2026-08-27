Finnair ställde in vinterns Dubai-trafik. Nu gör SAS samma sak och skrotar sin nya linje från Köpenhamn innan den ens hunnit lyfta. För Dubai är det ännu ett tecken på att osäkerheten kring destinationen fortsätter att slå mot flygtrafiken.
Ny smäll för Dubai – SAS ställer in hela vintersatsningen
Planen var att börja flyga dagligen mellan Köpenhamn och Dubai World Central, DWC, den 25 oktober och fortsätta fram till slutet av mars 2027.
Men nu är satsningen borta ur tidtabellen.
Enligt flygdatatjänsten AeroRoutes har SAS tagit bort hela linjen Köpenhamn–Dubai ur vinterprogrammet 2026/27. Bokningarna hade redan varit stängda sedan början av augusti och resenärer med biljetter har börjat få besked om inställda resor.
Det innebär att linjen försvinner innan den ens hunnit starta.
Det är en tydlig kursändring. När SAS presenterade Dubai-linjen tidigare i år lyftes den fram som en del av bolagets fortsatta expansion från Köpenhamn och ambitionen att stärka Kastrup som internationellt nav.
Flygningarna skulle genomföras med Airbus A320neo.
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Finnair drog sig ur först
SAS är inte ensamt. Bara dagar tidigare meddelade Finnair att bolaget inte kommer att flyga till Dubai under vintern 2026/27.
Även där handlar det om perioden från slutet av oktober till slutet av mars.
Finnair hänvisade till den osäkra situationen i Mellanöstern.
När två stora nordiska flygbolag inom loppet av några dagar plockar bort Dubai från sina vinterprogram blir bilden betydligt mörkare för destinationen.
Dubai har under lång tid varit en av vinterns stora resevinnare för européer som söker sol, shopping och lyxhotell några timmars flygresa bort.
Nu är utvecklingen den motsatta.
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Passagerarna har blivit färre
Flygtrafiken till Dubai har redan drabbats hårt under året.
Enligt Reuters föll passagerartrafiken på Dubai International kraftigt under första halvåret 2026 jämfört med samma period året före. Även antalet flygrörelser minskade rejält.
Orsaken är framför allt den geopolitiska oron i regionen, som gjort både flygbolag och resenärer försiktigare.
Samtidigt är Dubai fortfarande ett av världens viktigaste flygnav och Emirates fortsätter att ha en mycket stark position.
Det är därför för tidigt att dödförklara destinationen.
Billigare resor – men kanske inte länge
För svenska resenärer är situationen dubbel.
Svagare efterfrågan har under perioder pressat priserna på hotell och paketresor till Dubai. Det har gjort det möjligt att hitta ovanligt billiga vinterresor.
Men när flygbolag som SAS och Finnair samtidigt minskar kapaciteten kan utvecklingen snabbt vända.
Färre flygstolar betyder normalt högre priser på de avgångar som finns kvar.
Dubai kan alltså gå från rea till brist på flygstolar på ganska kort tid.
Och just nu verkar flygbolagen rösta med vingarna.
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