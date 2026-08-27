Ny smäll för Dubai – SAS ställer in hela vintersatsningen

Finnair drog sig ur först

SAS är inte ensamt. Bara dagar tidigare meddelade Finnair att bolaget inte kommer att flyga till Dubai under vintern 2026/27.

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Även där handlar det om perioden från slutet av oktober till slutet av mars.

Finnair hänvisade till den osäkra situationen i Mellanöstern.

När två stora nordiska flygbolag inom loppet av några dagar plockar bort Dubai från sina vinterprogram blir bilden betydligt mörkare för destinationen.

Dubai har under lång tid varit en av vinterns stora resevinnare för européer som söker sol, shopping och lyxhotell några timmars flygresa bort.

Nu är utvecklingen den motsatta.

Först Finnair, nu SAS. Två stora nordiska flygbolag ställer in Dubai-trafiken under vintern 2026/27. Foto: AP/SAS

Passagerarna har blivit färre

Flygtrafiken till Dubai har redan drabbats hårt under året.

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Enligt Reuters föll passagerartrafiken på Dubai International kraftigt under första halvåret 2026 jämfört med samma period året före. Även antalet flygrörelser minskade rejält.

Orsaken är framför allt den geopolitiska oron i regionen, som gjort både flygbolag och resenärer försiktigare.

Samtidigt är Dubai fortfarande ett av världens viktigaste flygnav och Emirates fortsätter att ha en mycket stark position.

Det är därför för tidigt att dödförklara destinationen.

Färre flygstolar kan först pressa priserna på resor – men på sikt också göra de kvarvarande avgångarna dyrare. Foto: AP

Billigare resor – men kanske inte länge

För svenska resenärer är situationen dubbel.

Svagare efterfrågan har under perioder pressat priserna på hotell och paketresor till Dubai. Det har gjort det möjligt att hitta ovanligt billiga vinterresor.

Men när flygbolag som SAS och Finnair samtidigt minskar kapaciteten kan utvecklingen snabbt vända.

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Färre flygstolar betyder normalt högre priser på de avgångar som finns kvar.

Dubai kan alltså gå från rea till brist på flygstolar på ganska kort tid.

Och just nu verkar flygbolagen rösta med vingarna.