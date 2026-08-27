Gen Z kräver mer av hotell – men värst är de andra gästerna

Men värst är de andra gästerna

Perfect Weekend har tidigare skrivit om en undersökning av vad svenskar stör sig mest på under hotellsemestern.

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Där spelar kaffemaskinen plötsligt en mindre roll.

Det mest irriterande beteendet var gäster som paxar solstolar med handdukar långt innan de tänker använda dem. Därefter kom barn som springer och skriker i gemensamma utrymmen och högljudda telefon- och videosamtal vid poolen.

På listan fanns också gäster som behandlar hotellet som sin privata festlokal och personer som tränger sig före i buffékön.

Det går alltså att installera både Nespresso-maskin, kuddmeny och yogamatta – och ändå få gästerna på dåligt humör före frukost.

Yngre hotellgäster ställer högre krav – både på rummet och på människorna runt omkring. Foto: Canva

Gen Z vill ha lugn och ordning på hotell

Även irritationen skiljer sig mellan generationerna. I den tidigare undersökningen störde sig Gen Z mer än äldre grupper på barn som springer och skriker i hotellets gemensamma utrymmen.

Samtidigt vill de yngre ha mer på rummet. Elva procent av 18–34-åringarna önskar träningsprodukter som yogamatta eller hantlar. Bland kvinnor i samma ålder saknar 28 procent en sminkspegel med bra belysning.

”Yngre efterfrågar i högre grad detaljer som gör vistelsen smidigare och mer anpassad efter deras vardag”, säger Sara Hallsund, marknadschef på BWH Hotels Scandinavia.

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