Gäster på hotell blir inte mer krävande med åren. Tvärtom. En ny undersökning visar att unga svenskar har betydligt fler önskemål på hotellrummet än äldre – samtidigt som tidigare siffror visar att det ofta är andra gäster som förstör semestern.
Gen Z kräver mer av hotell – men värst är de andra gästerna
En bättre kaffemaskin, laddplatta och sminkspegel med bra belysning. Det är några av sakerna yngre svenskar vill hitta när de checkar in på hotell.
En ny Verian-undersökning på uppdrag av BWH Hotels visar tydliga generationsskillnader. Bland personer över 65 år uppger nästan varannan, 48 procent, att de inte saknar någonting alls på hotellrummet. Bland 18–34-åringar är motsvarande siffra bara 25 procent.
Kaffet viktigare än minibaren på hotell
Var femte ung hotellgäst, 20 procent, vill ha en bättre kaffemaskin på rummet. Nästan lika många, 18 procent, saknar laddare eller laddplatta.
Den klassiska minibaren tycks däremot ha sett sina bästa dagar. Bara 9 procent av svenskarna saknar minibar och 7 procent längtar efter en chokladbit på kudden.
Hotellgästerna vill alltså inte nödvändigtvis ha mer lyx. De vill att vardagen ska fungera.
Mobilen ska vara laddad. Kaffet ska vara bra. Kläderna ska helst inte se ut som om de tillbringat natten under en elefant.
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Men värst är de andra gästerna
Perfect Weekend har tidigare skrivit om en undersökning av vad svenskar stör sig mest på under hotellsemestern.
Där spelar kaffemaskinen plötsligt en mindre roll.
Det mest irriterande beteendet var gäster som paxar solstolar med handdukar långt innan de tänker använda dem. Därefter kom barn som springer och skriker i gemensamma utrymmen och högljudda telefon- och videosamtal vid poolen.
På listan fanns också gäster som behandlar hotellet som sin privata festlokal och personer som tränger sig före i buffékön.
Det går alltså att installera både Nespresso-maskin, kuddmeny och yogamatta – och ändå få gästerna på dåligt humör före frukost.
Gen Z vill ha lugn och ordning på hotell
Även irritationen skiljer sig mellan generationerna. I den tidigare undersökningen störde sig Gen Z mer än äldre grupper på barn som springer och skriker i hotellets gemensamma utrymmen.
Samtidigt vill de yngre ha mer på rummet. Elva procent av 18–34-åringarna önskar träningsprodukter som yogamatta eller hantlar. Bland kvinnor i samma ålder saknar 28 procent en sminkspegel med bra belysning.
”Yngre efterfrågar i högre grad detaljer som gör vistelsen smidigare och mer anpassad efter deras vardag”, säger Sara Hallsund, marknadschef på BWH Hotels Scandinavia.
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