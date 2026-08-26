Kanarieöarna tappar tusentals semesterbäddar – nu kan priserna stiga

Inte bara Gran Canaria

Utvecklingen syns över hela ögruppen.

I Las Palmas på norra Gran Canaria har nästan 800 bäddar försvunnit och utbudet har sjunkit till cirka 7 250.

På södra Teneriffa är nedgången betydligt större. Arona och Adeje har tillsammans tappat omkring 6 000 bäddar på ett år. Utbudet har fallit från ungefär 36 000 till under 30 000.

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På Lanzarote har Yaiza och Tías förlorat omkring 1 500 bäddar, medan Teguise tappat ytterligare omkring 800.

Även Fuerteventura märker av utvecklingen. I La Oliva har mer än 2 400 bäddar försvunnit från uthyrningsmarknaden.

Totalt minskade antalet bäddar i semesterbostäder på Kanarieöarna med 16,2 procent i juli jämfört med samma månad förra året. Kvar finns omkring 162 400 bäddar.

Mindre utbud kan bli dyrare semester

Det betyder inte automatiskt att hotell- och semesterpriserna rusar. Efterfrågan, flygkapaciteten och hotellens eget utbud spelar minst lika stor roll.

Men ekonomin är ganska obarmhärtig: om efterfrågan är oförändrad samtidigt som tusentals billigare semesterbostäder försvinner finns det ett tydligt tryck uppåt på priserna.

Det kan också flytta fler gäster från Airbnb-liknande boenden till hotell och lägenhetshotell. Under populära perioder som jul, nyår, sportlov och påsk kan effekten bli särskilt tydlig.

För svenska resenärer som brukar boka Kanarieöarna sent kan det därför finnas skäl att tänka om.

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Den sista billiga lägenheten i solen kan helt enkelt bli svårare att hitta.

Kanarieöarna har länge varit ett av svenskarnas viktigaste resmål under vinterhalvåret. Foto: TT

Kanarieöarna försöker få kontroll

Bakom utvecklingen finns en större konflikt kring turismen på öarna. Kanarieöarna har under flera år diskuterat hårdare regler för semesteruthyrning efter kritik mot bostadsbrist, stigande hyror och ett turisttryck som lokalbefolkningen anser blivit för stort.

Färre turistbäddar kan därför vara precis vad politiker och boende efterfrågar.

För semesterfiraren är matematiken mindre romantisk.

När utbudet minskar brukar solen inte bli billigare.