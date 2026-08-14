Hotellet var sämre än på bilderna, flyget ett dygn försenat och maten inte ens i närheten av den utlovade lyxmiddagen. Ett semesterfiasko behöver inte bara bli ett surt minne. I vissa fall kan du kräva pengar tillbaka – men det gäller att veta vad som faktiskt är ett fel och vad som bara är en dålig semester.
Semesterfiaskot kan ge pengar tillbaka – här är dina rättigheter
Svenskarna är bra på att klaga på sin semester. Ibland finns det dessutom pengar att hämta.
Under förra året kom 24 603 ärenden in till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Hela 2 746 handlade om resor. I knappt hälften av de avgjorda fallen fick konsumenten rätt och ungefär tre av fyra reseföretag följde ARN:s beslut.
Men det finns en avgörande skillnad mellan att semestern blev usel och att företaget faktiskt levererade något annat än vad du köpt.
Dåligt hotell kan ge prisavdrag
Har du köpt en paketresa och hotellet visar sig vara väsentligt sämre än vad arrangören lovat kan det räknas som ett fel i paketresan.
Första steget är inte att skriva en rasande recension från solstolen. Kontakta arrangören direkt och ge företaget möjlighet att rätta till problemet, exempelvis genom att erbjuda ett annat rum eller hotell.
Går det inte kan du ha rätt till ett proportionerligt prisavdrag.
Här är bevisningen viktig. Fotografera möglet, byggarbetsplatsen utanför balkongen eller poolen som visade sig vara en presenning med ambitioner.
Usel mat är svårare
Att middagen smakar illa räcker däremot inte nödvändigtvis.
Konsumentverket konstaterar att kvalitet kan vara subjektiv. Har arrangören lovat oxfilé och serverar kyckling är felet ganska enkelt att visa. Har arrangören lovat en ”fantastisk middag” och du tycker såsen var tråkig blir juridiken betydligt besvärligare
Samma princip gäller exempelvis guidning och service: ju tydligare löftet varit, desto lättare är det att visa att företaget inte levererat.
Nu avslöjas när flygbiljetten faktiskt är billigast
Tisdag, onsdag eller söndag? Tre veckor eller tre månader före avresa? Nu försöker Flygresor.se en gång för alla skingra dimmorna kring den eviga frågan:
Tre timmar kan vara värda pengar
Flyget är den del där reglerna är betydligt tydligare.
Som vi tidigare skrivit kan EU:s flygpassagerarregler ge rätt till ekonomisk kompensation när resenären kommer fram minst tre timmar för sent. Beroende på flygsträckan kan schablonersättningen uppgå till 250, 400 eller 600 euro.
Dessutom har flygbolaget under vissa förutsättningar en omsorgsplikt. Vid en lång väntan kan det innebära mat och dryck och, om övernattning krävs, hotell och transport.
Spara därför kvittona.
Men orsaken till förseningen spelar stor roll.
Vulkanen betalar inga 600 euro
Det blev särskilt aktuellt när Etnas askmoln nyligen störde flygtrafiken kring Catania.
Vulkanutbrott, extremt väder och liknande händelser kan klassas som extraordinära omständigheter. Då slipper flygbolaget normalt den fasta EU-kompensationen.
Men det betyder inte att bolaget kan lämna passagerarna åt sitt öde.
Som vi konstaterade då: extraordinära omständigheter tar bort rätten till schablonersättning – inte dina övriga rättigheter.
Rätten till exempelvis ombokning eller återbetalning och omsorg kan fortfarande finnas kvar.
Kreditkortet kan bli räddningen
Ett annat enkelt semesterskydd finns redan i plånboken.
Om ett hotell som du betalat i förskott går i konkurs kan möjligheterna att få tillbaka pengarna ur konkursboet vara små. Har betalningen däremot gjorts på kredit kan konsumenten i vissa situationer rikta samma ekonomiska krav mot kreditgivaren.
Det är ett ganska starkt argument för att inte betala dyra framtida resor med vanligt bankkort.
Dokumentera innan bråket börjar
Samma tänkande gäller hyrbil, husbil och semesterbostad.
Fotografera skicket när du hämtar eller flyttar in – och när du lämnar tillbaka. Om uthyraren senare påstår att repan på husbilen är din blir diskussionen betydligt trevligare med ett fotografi än med två motstridiga minnesbilder.
Och klaga medan problemet fortfarande går att lösa.
Det kanske viktigaste semestertipset är därför ovanligt tråkigt: läs vad som faktiskt utlovats, dokumentera bristerna, reklamera direkt och spara alla kvitton.
Solnedgången kan ingen garantera. Resten av resan är faktiskt ett avtal.
Därför packar resenärerna ballonger i necessären
Glöm badleksakerna. Några vanlig ballonger kan vara ett av semesterns smartare resetillbehör. Ett enkelt knep som sprids bland franska resenärer ska