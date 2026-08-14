Semesterfiaskot kan ge pengar tillbaka – här är dina rättigheter

Usel mat är svårare

Att middagen smakar illa räcker däremot inte nödvändigtvis.

Konsumentverket konstaterar att kvalitet kan vara subjektiv. Har arrangören lovat oxfilé och serverar kyckling är felet ganska enkelt att visa. Har arrangören lovat en ”fantastisk middag” och du tycker såsen var tråkig blir juridiken betydligt besvärligare

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Samma princip gäller exempelvis guidning och service: ju tydligare löftet varit, desto lättare är det att visa att företaget inte levererat.

Tre timmar kan vara värda pengar

Flyget är den del där reglerna är betydligt tydligare.

Som vi tidigare skrivit kan EU:s flygpassagerarregler ge rätt till ekonomisk kompensation när resenären kommer fram minst tre timmar för sent. Beroende på flygsträckan kan schablonersättningen uppgå till 250, 400 eller 600 euro.

Dessutom har flygbolaget under vissa förutsättningar en omsorgsplikt. Vid en lång väntan kan det innebära mat och dryck och, om övernattning krävs, hotell och transport.

Spara därför kvittona.

Men orsaken till förseningen spelar stor roll.

Vulkanen betalar inga 600 euro

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Det blev särskilt aktuellt när Etnas askmoln nyligen störde flygtrafiken kring Catania.

Vulkanutbrott, extremt väder och liknande händelser kan klassas som extraordinära omständigheter. Då slipper flygbolaget normalt den fasta EU-kompensationen.

Men det betyder inte att bolaget kan lämna passagerarna åt sitt öde.

Som vi konstaterade då: extraordinära omständigheter tar bort rätten till schablonersättning – inte dina övriga rättigheter.

Rätten till exempelvis ombokning eller återbetalning och omsorg kan fortfarande finnas kvar.

Kreditkortet kan bli räddningen

Ett annat enkelt semesterskydd finns redan i plånboken.

Om ett hotell som du betalat i förskott går i konkurs kan möjligheterna att få tillbaka pengarna ur konkursboet vara små. Har betalningen däremot gjorts på kredit kan konsumenten i vissa situationer rikta samma ekonomiska krav mot kreditgivaren.

Det är ett ganska starkt argument för att inte betala dyra framtida resor med vanligt bankkort.

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Kreditkort kan ge extra skydd om ett hotell eller en researrangör går i konkurs. (Foto: Canva)

Dokumentera innan bråket börjar

Samma tänkande gäller hyrbil, husbil och semesterbostad.

Fotografera skicket när du hämtar eller flyttar in – och när du lämnar tillbaka. Om uthyraren senare påstår att repan på husbilen är din blir diskussionen betydligt trevligare med ett fotografi än med två motstridiga minnesbilder.

Och klaga medan problemet fortfarande går att lösa.

Det kanske viktigaste semestertipset är därför ovanligt tråkigt: läs vad som faktiskt utlovats, dokumentera bristerna, reklamera direkt och spara alla kvitton.

Solnedgången kan ingen garantera. Resten av resan är faktiskt ett avtal.