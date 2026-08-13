Glöm badleksakerna. Några vanlig ballonger kan vara ett av semesterns smartare resetillbehör. Ett enkelt knep som sprids bland franska resenärer ska hindra schampo, solkräm och duschtvål från att förvandla resväskan till en mindre kemikalieolycka.
Därför packar resenärerna ballonger i necessären
Det finns få saker som sänker semesterhumöret lika effektivt som att öppna resväskan och upptäcka att schampot har bestämt sig för att också tvätta skjortor, kalsonger och laddsladdar.
Nu sprids ett enkelt knep i fransk press: packa ner några vanliga ballonger.
Nej, det handlar inte om att ordna barnkalas på Mallorca.
Ballongen blir en extra tätning
Knepet är enkelt. Klipp av den smala öppningen på en vanlig ballong, ungefär ett par centimeter från kanten. Sträck sedan gummibiten över korken eller locket på flaskan.
Ballongen fungerar då som en extra barriär runt öppningen. Om korken lossnar något eller vätska letar sig ut hamnar den förhoppningsvis innanför gummit i stället för över semesterkläderna.
Franska Linternaute tipsar om att använda ballonger i olika storlekar beroende på om det handlar om små parfymflaskor eller större förpackningar med schampo, duschtvål och solkräm.
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Därför kan flaskorna läcka på flyget
Att necessären ibland ser ut som ett mindre haveri efter flygresan har en fysisk förklaring.
Passagerarkabinen är trycksatt, men lufttrycket är lägre än nere på marken. När planet stiger minskar trycket runt flaskan och luften som finns instängd inne i förpackningen expanderar.
Det kan öka trycket mot innehållet och korken. Är flaskan halvfull finns mer luft som kan expandera. Tillsammans med skakningar, flaskor som ligger ned och korkar som inte är helt täta kan resultatet bli att vätska pressas ut.
Det är alltså inte schampot som får flygskräck. Det är fysik.
Fler sätt att rädda skjortorna
Ballongknepet är heller inte den enda försäkringen mot kladd.
Skruvkorkar är generellt säkrare än enkla snäpplock. Ett gammalt trick är dessutom att skruva av korken, lägga en liten bit plastfolie över flaskans öppning och sedan skruva tillbaka korken.
Och den riktigt försiktige lägger förstås hela necessären – eller åtminstone de mest riskabla flaskorna – i en förslutningsbar plastpåse.
Men några ballonger väger praktiskt taget ingenting och kostar några kronor.
För en gångs skull är det alltså fullt rationellt att packa ballonger inför flygresan – även när ingen fyller år.
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