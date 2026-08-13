Därför packar resenärerna ballonger i necessären

Därför kan flaskorna läcka på flyget

Att necessären ibland ser ut som ett mindre haveri efter flygresan har en fysisk förklaring.

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Passagerarkabinen är trycksatt, men lufttrycket är lägre än nere på marken. När planet stiger minskar trycket runt flaskan och luften som finns instängd inne i förpackningen expanderar.

Det kan öka trycket mot innehållet och korken. Är flaskan halvfull finns mer luft som kan expandera. Tillsammans med skakningar, flaskor som ligger ned och korkar som inte är helt täta kan resultatet bli att vätska pressas ut.

Det är alltså inte schampot som får flygskräck. Det är fysik.

När lufttrycket sjunker på hög höjd expanderar luften inne i flaskan – och innehållet kan pressas ut. Foto: Canva

Fler sätt att rädda skjortorna

Ballongknepet är heller inte den enda försäkringen mot kladd.

Skruvkorkar är generellt säkrare än enkla snäpplock. Ett gammalt trick är dessutom att skruva av korken, lägga en liten bit plastfolie över flaskans öppning och sedan skruva tillbaka korken.

Och den riktigt försiktige lägger förstås hela necessären – eller åtminstone de mest riskabla flaskorna – i en förslutningsbar plastpåse.

Men några ballonger väger praktiskt taget ingenting och kostar några kronor.

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För en gångs skull är det alltså fullt rationellt att packa ballonger inför flygresan – även när ingen fyller år.