Här kan du se nästa totala solförmörkelse – sex minuter av mörker i solen

Efter gårdagens totala solförmörkelse över bland annat Island och Spanien är det därför redan dags att börja planera nästa resa.

Den 2 augusti 2027 kommer månens skugga åter att dra fram över jorden. Den här gången ligger bland annat södra Spanien och Egypten bra till, skriver Ticket.

Solförmörkelsen lockade stora mängder människor till Kanarieöarnas utsiktsplatser. (Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/TT)

Málaga eller Luxor?

I Málaga väntas solen vara helt täckt i knappt två minuter. Det är förstås spektakulärt, men för den som verkligen vill maximera mörkret är Egypten ett betydligt bättre kort.

I Luxor väntas totaliteten vara i drygt sex minuter.

Det är en exceptionellt lång total solförmörkelse – och dessutom en ganska svårslagen kombination för den som vill bygga en resa runt fenomenet. Först Konungarnas dal, sedan sex minuter utan sol.

”En total solförmörkelse är en sådan upplevelse som kan göra en resa extra speciell. De kommande åren finns flera möjligheter att kombinera en semester med chansen att uppleva fenomenet”, säger Tiyoneh Jah, PR- och kommunikationsansvarig på Ticket.