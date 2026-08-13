Missade du gårdagens totala solförmörkelse? Ingen större katastrof. Redan nästa sommar kommer en ny – och den blir betydligt längre på vissa platser. För den som kan tänka sig att resa till Egypten väntar mer än sex minuter mitt på dagen då solen försvinner.
Här kan du se nästa totala solförmörkelse – sex minuter av mörker i solen
Solförmörkelser har gått från astronomiskt specialintresse till reseanledning. Hotell bokas, flygstolar jagas och resmål som råkar ligga i totalitetens smala bana får plötsligt en helt ny turistattraktion.
Efter gårdagens totala solförmörkelse över bland annat Island och Spanien är det därför redan dags att börja planera nästa resa.
Den 2 augusti 2027 kommer månens skugga åter att dra fram över jorden. Den här gången ligger bland annat södra Spanien och Egypten bra till, skriver Ticket.
Málaga eller Luxor?
I Málaga väntas solen vara helt täckt i knappt två minuter. Det är förstås spektakulärt, men för den som verkligen vill maximera mörkret är Egypten ett betydligt bättre kort.
I Luxor väntas totaliteten vara i drygt sex minuter.
Det är en exceptionellt lång total solförmörkelse – och dessutom en ganska svårslagen kombination för den som vill bygga en resa runt fenomenet. Först Konungarnas dal, sedan sex minuter utan sol.
”En total solförmörkelse är en sådan upplevelse som kan göra en resa extra speciell. De kommande åren finns flera möjligheter att kombinera en semester med chansen att uppleva fenomenet”, säger Tiyoneh Jah, PR- och kommunikationsansvarig på Ticket.
Europa får vänta till 2053
Efter förmörkelsen 2027 blir väntan betydligt längre för den som absolut vill stanna i Europa. Nästa totala solförmörkelse som når Europa inträffar först 2053.
Men den som är beredd att resa längre behöver inte vänta lika länge.
Den 22 juli 2028 går en total solförmörkelse över delar av Australien och Nya Zeeland. Sydney ligger i totalitetens bana och där väntas mörkret vara i knappt fyra minuter. I Queenstown på Nya Zeelands sydö blir totaliteten knappt tre minuter.
Nästa möjlighet kommer den 25 november 2030, när månens skugga bland annat passerar Durban i Sydafrika.
Solförmörkelsen blir själva resmålet
Fenomenet är också ett exempel på en växande typ av turism där själva händelsen styr vart vi reser. Det kan vara konserter, stora idrottsevenemang, norrsken – eller några få minuter när solen försvinner.
”Det speciella är att flera av de kommande årens solförmörkelser går att uppleva på resmål som har mycket att erbjuda även utöver själva fenomenet”, säger Tiyoneh Jah.
För resebranschen är matematiken enkel: solen försvinner några minuter. Turisterna stannar betydligt längre.
Tre solförmörkelser att boka in
2 augusti 2027: Málaga, Spanien och Luxor, Egypten. I Luxor väntas totaliteten vara i drygt sex minuter.
22 juli 2028: Sydney, Australien och Queenstown, Nya Zeeland. Knappt fyra respektive tre minuters totalitet.
25 november 2030: Durban, Sydafrika.
Så påverkas dina ögon av skymning och solförmörkelse
Vid solförmörkelser förändras det sätt som dina ögon upplever färger, fluktuerande ljusnivåer ger nämligen en naturlig förändring i vår färguppfattning,