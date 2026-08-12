Nu avslöjas när flygbiljetten faktiskt är billigast

Mattias Nyman, VD på Flygresor.se, säger till Perfect Weekend: ”När jag träffar någon och berättar var jag jobbar får jag alltid två frågor: Hur långt i förväg ska jag boka? och Är det billigt eller dyrt att flyga nu?. Nu har vi vi byggt Priskollen som svara på just de frågorna för alla dina favoritdestinationer. Vi använder all vår sökdata 12 månader bakåt i tiden för att svara på frågorna. Gå in själv och testa!”

För varje destination presenteras fyra grafer som svarar på några av flygresenärens mest plågsamma frågor.

Glöm gamla tumregler. Nu går det att se vilken veckodag flygbiljetterna brukar vara billigast.

Fyra frågor – fyra grafer

Priskollen visar vilken månad på året som normalt är billigast, vilken veckodag som ger lägst pris och hur många veckor före avresa som det historiskt varit bäst att boka.

Dessutom jämförs årets priser med motsvarande period förra året. Därmed går det att se om exempelvis Mallorca faktiskt blivit dyrare – eller om det bara känns så när kreditkortsräkningen kommer.

Bakom tjänsten ligger Flygresor.se:s stora mängder sökdata. Sajten uppger att över 60 miljoner flygsökningar görs på tjänsten varje år.

Det intressanta är att Priskollen inte försöker ge ett universellt svar på när man ska boka. Svaret varierar mellan destinationerna.

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Det gamla rådet att exempelvis ”alltid boka på en tisdag” kan alltså få det svettigt.

Priskollen är redan öppen för den som vill börja gräva i siffrorna.