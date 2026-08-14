Flygbolaget tvärbromsar – svenska resenärer drabbas

Sverige har redan tappat flyget

Problemet är att airBaltics reträtt kommer när svensk tillgänglighet redan är under press.

Dagens PS har tidigare rapporterat att Sverige sticker ut negativt i Norden. Sedan 2014 har Sverige som enda nordiska land backat i flygresande. Med 2014 som index 100 låg Sverige på 92, medan Danmark nådde 121, Estland 178 och Polen hela 212.

Samtidigt har Kastrup vuxit fram som Nordens dominerande flygnav.

Under första kvartalet 2026 reste drygt 225 000 passagerare från svenska flygplatser via Köpenhamn vidare ut i världen, enligt siffror som Dagens PS tidigare redovisat.

När SAS koncentrerar allt mer av sin internationella trafik till Köpenhamn har alternativ som Riga därför blivit viktigare för svenska resenärer.

Nu blir även det alternativet mindre.

225 miljoner euro behövs

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Bakom airBaltics tvärbroms finns framför allt pengar.

Bolaget söker 225 miljoner euro i tillfällig finansiering för att klara den närmaste perioden. Dessutom ingår upp till 225 miljoner euro i nytt lånekapital och 100 miljoner euro i eget kapital i den föreslagna finansieringslösningen.

Pengarna är ännu inte säkrade.

Samtidigt räknar airBaltic med att förändringarna av flottan, nätverket och verksamheten ska ge omkring 45 miljoner euro i återkommande årliga besparingar.

Flyger åt Lufthansa

En allt viktigare del av affären blir ACMI – flygbranschens version av att hyra ut sig själv med både verktygslåda och personal.

airBaltic hyr ut flygplan inklusive besättning till andra flygbolag och har bland annat arbetat åt Lufthansa Group. Under sommaren användes 21 flygplan i sådan verksamhet.

Den verksamheten ska nu få större betydelse året runt.

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Det betyder att ett mindre airBaltic inte automatiskt innebär motsvarande minskning av antalet flygningar. Men det väcker en relevant fråga för svenska resenärer: vilka linjer prioriteras när färre flygplan ska göra jobbet?

Svenska resenärer kan påverkas när airBaltic skär ned flottan och koncentrerar verksamheten kring Riga. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Motorproblemen kostar

Till problemen kommer de långvariga bekymren med Pratt & Whitney-motorerna på Airbus A220. Brist på motorer och långa underhållstider har gjort att delar av airBaltics flotta inte kunnat användas.

Det som för några år sedan var en offensiv europeisk expansionshistoria har därför blivit något helt annat.

airBaltic ska inte längre bli störst. Först ska bolaget överleva, få ordning på ekonomin och därefter försöka växa igen.

För svenska resenärer finns ingen anledning att kasta Riga-biljetten i papperskorgen. Men när ett flygbolag går från planer på 100 flygplan till 36 är det läge att hålla lite extra koll på avgångstavlan.

Sverige behöver knappast ännu ett flygbolag som börjar sudda på kartan.

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