USA:s flygtrafikledning har vänt sig till en oväntad grupp för att lösa den långvariga bristen på flygledare: Datorspelare.
Datorspelare som flygledare – över 2 000 har anställts
Att man spenderar många timmar på dator- och tv-spel är sällan något att skryta med på en arbetsintervju. Men i
En rekryteringskampanj riktad mot just datorspelare som lanserades i april har nu resulterat i att över 2 000 personer har anställts som flygledare, enligt USA:s luftfartsmyndighet FAA. Ytterligare drygt 2 000 kandidater befinner sig i rekryteringsprocessen.
USA:s transportminister Sean Duffy beskriver satsningen som en historisk framgång. Enligt honom har FAA nått 94 procent av årets rekryteringsmål.
”Game changer”, skrev Duffy i ett inlägg på X den 9 augusti.
Färdigheter som passar
FAA:s kampanj riktade sig särskilt till yngre personer med erfarenhet av datorspel. Myndigheten menar att gaming kan utveckla flera färdigheter som är användbara i flygledaryrket, som simultanförmåga, rumsuppfattning, strategiskt tänkande, problemlösning och förmågan att snabbt bearbeta stora mängder information.
Tanken är dock inte att ett antal timmar framför Fortnite automatiskt kvalificerar någon för att styra flygtrafik, rapporterar USA Today.
Alla sökande måste genomgå tester, medicinska kontroller och säkerhetsprövning. Därefter väntar utbildning vid FAA:s flygledarakademi i Oklahoma City och ytterligare praktisk träning innan en kandidat kan bli certifierad flygledare.
Långvarig personalbrist
FAA uppger också att bara omkring 25 procent av dagens flygledare har en traditionell högskoleexamen. Intervjuer med tidigare flygledare har dessutom visat att flera själva anser att datorspel hjälpt dem att tänka snabbt, hålla fokus och hantera komplexa situationer.
Bakgrunden är en långvarig personalbrist inom den amerikanska flygtrafikledningen. FAA har omkring 11 000 certifierade flygledare, men myndighetens egen plan pekar mot ett behov på 12 563. Bristen har kopplats till förseningar, inställda flyg, övertid och oro för trötthet bland personalen.
Rekryteringen har därför snabbats upp. FAA har gått från en process i åtta steg till fem och uppger att mer än fem månader har kapats från den tidigare rekryteringstiden. Kandidater har dessutom kunnat slussas vidare till utbildningen betydligt snabbare.
Årslön motsvarande miljoner kronor
Det finns också ett tydligt ekonomiskt incitament. Enligt FAA kan certifierade flygledare i genomsnitt komma upp i en årslön på över 155 000 dollar inom tre år efter utbildningen, motsvarande nära 1,5 miljoner kronor per år. Medianlönen för yrket var 144 580 dollar under 2024.f
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