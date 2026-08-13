Datorspelare som flygledare – över 2 000 har anställts

Långvarig personalbrist

FAA uppger också att bara omkring 25 procent av dagens flygledare har en traditionell högskoleexamen. Intervjuer med tidigare flygledare har dessutom visat att flera själva anser att datorspel hjälpt dem att tänka snabbt, hålla fokus och hantera komplexa situationer.

Bakgrunden är en långvarig personalbrist inom den amerikanska flygtrafikledningen. FAA har omkring 11 000 certifierade flygledare, men myndighetens egen plan pekar mot ett behov på 12 563. Bristen har kopplats till förseningar, inställda flyg, övertid och oro för trötthet bland personalen.

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Rekryteringen har därför snabbats upp. FAA har gått från en process i åtta steg till fem och uppger att mer än fem månader har kapats från den tidigare rekryteringstiden. Kandidater har dessutom kunnat slussas vidare till utbildningen betydligt snabbare.

Årslön motsvarande miljoner kronor

Det finns också ett tydligt ekonomiskt incitament. Enligt FAA kan certifierade flygledare i genomsnitt komma upp i en årslön på över 155 000 dollar inom tre år efter utbildningen, motsvarande nära 1,5 miljoner kronor per år. Medianlönen för yrket var 144 580 dollar under 2024.f

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