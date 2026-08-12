Drömsemestern var betald. Tio flygbiljetter och tre hyrbilar bokade. Då kom mejlet som ingen semesterfirare vill få: huset var borta.
Novasol avbokade drömsemestern – familjen stod med tio flygbiljetter
Helle Bendix och hennes familj skulle den 1 augusti checka in i ett stort semesterhus med pool i Italien. Men mindre än två dygn före ankomsten meddelade uthyrningsjätten Novasol att bokningen hade annullerats.
Anledningen: husets ägare hade helt enkelt valt att dra tillbaka bostaden från uthyrning.
Gränsbråk hotar semestern – nya kontroller på flygplatser i Spanien och Italien
Passfritt Europa är plötsligt inte riktigt lika passfritt. Ett infekterat gränsbråk mellan Spanien och Italien har lett till nya gränskontroller mitt
Tio personer stod utan hus
Mejlet kom den 30 juli klockan 12.38. Då var semestern sedan länge planerad och betald för Helle Bendix, hennes man, barn och barnbarn.
Totalt handlade det om tio personer med flygbiljetter och tre hyrbilar – men plötsligt utan någonstans att bo.
”Vi är desperata”, säger Helle Bendix till danska B.T.
Novasol lovade att betala tillbaka hyran för det avbokade huset. Problemet var bara att företaget inte kunde erbjuda något motsvarande boende i området.
Familjen fick därför själva kasta sig ut på nätet och leta efter ett nytt hus mitt under den italienska högsäsongen. Det lyckades, men det nya boendet blev omkring 7 000 danska kronor dyrare.
Novasol vägrade betala mellanskillnaden
Helle Bendix krävde att Novasol skulle stå för merkostnaden. Företaget sade nej.
”Vi har tyvärr inte möjlighet att täcka de extra kostnader ni haft i samband med bokningen av en annan semesterbostad, eftersom vi inte är en resebyrå”, skrev Novasols kundtjänst.
Novasol hänvisade också till sina bokningsvillkor. Där framgår att företaget kan annullera en bokning om den inte kan genomföras av orsaker utanför Novasols kontroll, exempelvis om husägaren bryter mot sitt avtal.
Det imponerar inte på Helle Bendix.
”De frånsäger sig allt ansvar. Det är ju dem vi har hyrt huset av”, säger hon.
Stefan Sauk trappar upp kritiken – anklagar Destination Gotland för girighet
Stefan Sauks kritik mot Destination Gotlands biljettpriser har fått ett oväntat efterspel. Efter att rederiet försvarat sin prissättning trappar
Fler semesterfirare har drabbats
Och familjen är inte ensam.
B.T. rapporterar om ett liknande fall där en familj var på väg genom Tyskland mot ett semesterhus med privat pool i Kroatien. Mitt på autobahn ringde Novasol och berättade att deras bokning hade annullerats.
Familjen fick själva ordna ett nytt boende.
Efter B.T:s frågor har Novasol nu börjat granska Helle Bendix fall på nytt.
Vice vd Kenn Rasmussen säger att företaget inte vill kommentera detaljer i enskilda kundärenden, men uppger att Novasol är i direkt kontakt med familjen för att hitta ”en tillfredsställande lösning”.
För familjen återstår en ganska grundläggande fråga: Vad är egentligen en bekräftad och betald bokning värd om semesterhuset kan försvinna två dagar före incheckning?
Fakta: Hade den svenska resegarantin hjälpt?
Nej – inte i det här fallet. Den svenska resegarantin är framför allt ett konkursskydd. Den kan ge ersättning om en paketresa eller ett sammanlänkat researrangemang inte kan genomföras därför att reseföretaget blivit insolvent.
Att hyra enbart ett semesterhus omfattas normalt inte heller av resegarantin. För en paketresa krävs i regel minst två olika typer av resetjänster, exempelvis boende och transport eller hyrbil.
Även om familjen hade köpt en paketresa hade resegarantin alltså inte automatiskt täckt de extra 7 000 danska kronorna när huset avbokades av andra skäl än insolvens.
Kort sagt: Resegarantin är ett skydd när reseföretaget får slut på pengar – inte när semesterhuset plötsligt får slut på semesterfirare.
Här får hunden bada på semestern i Spanien
Spanien är ett av svenskarnas absoluta favoritländer, men för hunden kan strandsemestern bli betydligt mer komplicerad. På de flesta spanska stränder är