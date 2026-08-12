Novasol avbokade drömsemestern – familjen stod med tio flygbiljetter

Novasol vägrade betala mellanskillnaden

Helle Bendix krävde att Novasol skulle stå för merkostnaden. Företaget sade nej.

”Vi har tyvärr inte möjlighet att täcka de extra kostnader ni haft i samband med bokningen av en annan semesterbostad, eftersom vi inte är en resebyrå”, skrev Novasols kundtjänst.

Novasol hänvisade också till sina bokningsvillkor. Där framgår att företaget kan annullera en bokning om den inte kan genomföras av orsaker utanför Novasols kontroll, exempelvis om husägaren bryter mot sitt avtal.

Det imponerar inte på Helle Bendix.

”De frånsäger sig allt ansvar. Det är ju dem vi har hyrt huset av”, säger hon.

Fler semesterfirare har drabbats

Och familjen är inte ensam.

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B.T. rapporterar om ett liknande fall där en familj var på väg genom Tyskland mot ett semesterhus med privat pool i Kroatien. Mitt på autobahn ringde Novasol och berättade att deras bokning hade annullerats.

Familjen fick själva ordna ett nytt boende.

Efter B.T:s frågor har Novasol nu börjat granska Helle Bendix fall på nytt.

Vice vd Kenn Rasmussen säger att företaget inte vill kommentera detaljer i enskilda kundärenden, men uppger att Novasol är i direkt kontakt med familjen för att hitta ”en tillfredsställande lösning”.

För familjen återstår en ganska grundläggande fråga: Vad är egentligen en bekräftad och betald bokning värd om semesterhuset kan försvinna två dagar före incheckning?

Fakta: Hade den svenska resegarantin hjälpt?

Nej – inte i det här fallet. Den svenska resegarantin är framför allt ett konkursskydd. Den kan ge ersättning om en paketresa eller ett sammanlänkat researrangemang inte kan genomföras därför att reseföretaget blivit insolvent.

Att hyra enbart ett semesterhus omfattas normalt inte heller av resegarantin. För en paketresa krävs i regel minst två olika typer av resetjänster, exempelvis boende och transport eller hyrbil.

Även om familjen hade köpt en paketresa hade resegarantin alltså inte automatiskt täckt de extra 7 000 danska kronorna när huset avbokades av andra skäl än insolvens.

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Kort sagt: Resegarantin är ett skydd när reseföretaget får slut på pengar – inte när semesterhuset plötsligt får slut på semesterfirare.