Glöm diskussionen om att vi måste flyga mindre. Svenskgrundade Heart Aerospace och elflyget vill göra precis tvärtom. Efter den historiska premiärflygningen med X1 är planen att elektrifieringen ska göra korta flygresor så billiga att regionalflyget kan börja konkurrera på allvar med tåget.
Efter premiärflygningen: Nu ska elflyget bli billigare än tåget
Det mest uppseendeväckande med Heart Aerospaces första elektriska flygning är kanske inte att planet flög.
Det är vad energin kostade.
När X1 lyfte från Plattsburgh International Airport i delstaten New York flög den drygt elva ton tunga maskinen i 27 minuter på ren batteridrift.
Prislappen för elektriciteten: omkring fem dollar.
Ungefär 45 kronor.
Nej, det betyder inte att vi snart flyger Stockholm–Göteborg för priset av en varmkorv på Centralen. Men det säger en hel del om varför flygbolag som United Airlines och Air Canada satsat pengar i svenskgrundade Heart Aerospace.
Vill göra flyget billigare
Heart grundades i Göteborg 2018 av Anders och Klara Forslund. I dag har bolaget sitt huvudkontor i Los Angeles och ambitionen är större än att bygga ett klimatvänligt flygplan.
Heart vill förändra själva ekonomin i regionalflyget.
”Vårt uppdrag är att sänka kostnaden för att flyga. Det är därför vi går upp varje morgon”, säger Anders Forslund i en intervju med flygprofilen Nonstop Dan.
Målet för den kommande passagerarmodellen ES-30 är enligt Forslund 40–50 procent lägre kostnader för flygningen. På sikt tror han att ny teknik kan pressa kostnaden ytterligare.
Där någonstans börjar tåget få konkurrens.
Flyg från mindre flygplatser
Tågets stora fördel på kortare sträckor är att stationerna ofta ligger mitt i staden. Flygets problem är det motsatta.
Först ska man ut till storflygplatsen. Sedan genom säkerhetskontrollen. Därefter väntar boarding, eventuell försening och en promenad genom en terminal stor som en mindre svensk kommun.
Heart vill angripa problemet från andra hållet.
ES-30 ska ha 30 säten och kunna använda betydligt mindre regionala flygplatser. Forslund beskriver en framtid där resenären åker till en flygplats nära hemmet och anländer kanske 20 minuter före avgång.
”Vi fokuserar inte så mycket på hur snabbt flygplanet går. Vi frågar: hur kan vi minska dörr-till-dörr-tiden?”, säger han.
Det är ett resonemang som ligger farligt nära tågets bästa försäljningsargument.
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”Denna prestation återspeglar det noggranna arbete som utförts av Hearts ingenjörs- och flygtestteam, såväl som det nära samarbete vi har byggt upp med
20 mil på batterier
X1 är inget framtida passagerarplan utan en fullskalig demonstrator.
Den riktiga produkten heter ES-30 och ska ta 30 passagerare.
Enligt Forslund blir den rena elektriska räckvidden omkring 125 miles, cirka 200 kilometer. Batterierna skulle rent tekniskt kunna ta planet längre, men flyget kräver stora reserver för exempelvis dåligt väder och omdirigering till andra flygplatser.
Därför blir ES-30 en hybrid.
Med räckviddsförlängaren ska planet kunna flyga uppemot 500 miles, omkring 800 kilometer. Det täcker en stor del av de skandinaviska och europeiska regionalrutterna.
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Sverige passar nästan för bra
För ett långt och glest befolkat land som Sverige är affärsidén lätt att förstå.
Tåg är oslagbart på vissa sträckor. Men mellan mindre och mellanstora städer krävs ofta byten, omvägar och många timmar på räls.
Ett billigt 30-sitsigt flygplan skulle kunna skapa direktlinjer där dagens större regionalflyg inte går att fylla.
Forslund nämner själv Sverige som ett typexempel och pekar bland annat på förbindelser mellan Göteborg, Köpenhamn och Oslo.
I USA är potentialen ännu större. Där finns omkring 5 000 flygplatser som enligt Heart skulle kunna användas för regional trafik.
Flyga mer – inte mindre
Det mest provocerande med Heart Aerospace är kanske ändå Anders Forslunds framtidsvision.
Medan stora delar av klimatdebatten har handlat om hur människor ska förmås att flyga mindre, tror han på motsatsen.
Elektrifieringen ska göra det möjligt att flyga mer.
Billigare energi, mindre buller och mindre lokala utsläpp skulle kunna göra flygplatser till en mer integrerad del av städerna. Regionalflyget skulle då fungera mer som vardaglig kollektivtrafik än som starten på en stor resa.
Nästa steg är en förproduktionsversion av ES-30 som ska vara omkring 90 procent identisk med det slutliga flygplanet. Målet är att ha den klar omkring OS i Los Angeles 2028 och nå full kommersiell certifiering omkring 2031.
Det är fortfarande långt dit.
Och Heart har ännu inte visat att ES-30 verkligen kan bli billigare för resenären än tåget – bolagets siffror gäller framför allt flygets operativa kostnader, inte framtida biljettpriser.
Men efter X1:s första flygning är frågan inte längre bara om elflyg kan flyga.
Nästa strid handlar om priset.
Och där tänker Heart Aerospace utmana både dagens flygplan och tåget.
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