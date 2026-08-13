Askmoln över semesterön – det här har du rätt till när flyget ställs in

Etnas pågående utbrott har slagit hårt mot Catania-Fontanarossa, Siciliens stora flygplats på östkusten. Under de senaste dagarna har hundratals avgångar ställts in, flyttats eller dirigerats om till bland annat Palermo, Trapani och Comiso, rapporterar Euronews.

Askan har dessutom färdats söderut. Flyg kring Malta har tvingats ändra sina rutter och lägre koncentrationer har enligt Volcanic Ash Advisory Centre registrerats ända ner mot norra Libyen.

För resenären återstår den betydligt mindre romantiska frågan:

Vem betalar?

Etna kan stoppa flygtrafiken – men vulkanen trollar inte bort flygbolagens skyldighet att ta hand om sina passagerare. Foto: Salvatore Allegra/TT

Vulkanen är en extraordinär omständighet

Som vi tidigare skrivit om flygförseningar är EU:s passagerarförordning EU261 betydligt starkare än många resenärer tror.

Vid en vanlig inställd flygning kan du under vissa förutsättningar få 250, 400 eller 600 euro i schablonersättning, beroende på flygsträckan, enligt EUR-Lex.

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Men här kommer Etna in i juridiken.

Vulkanaska betraktas normalt som en extraordinär omständighet utanför flygbolagets kontroll. Därmed slipper bolaget i regel betala den vanliga kontanta EU261-kompensationen, förutsatt att störningen verkligen beror på askan och inte på något som flygbolaget självt kunnat påverka, poängterar EU.

Med andra ord: Ryanair kan hållas ansvarigt för mycket. Europas största vulkan ligger trots allt en bit utanför Michael O’Learys organisation.