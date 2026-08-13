Etna fortsätter att spotta askmoln över Sicilien – mitt under högsäsongen. Omkring 700 flyg har ställts in eller drabbats och askmolnet har nått Malta och norra Libyen. Men för svenska semesterresenärer finns en viktig detalj: flygbolaget måste hjälpa dig, men vulkanen gör det betydligt svårare att få kontant ersättning.
Askmoln över semesterön – det här har du rätt till när flyget ställs in
Det är högsommar på Sicilien. Stränderna är fulla, Aperolglasen kalla och Europas mest aktiva vulkan har bestämt sig för att påminna turisterna om vem som egentligen bestämmer på ön.
Etnas pågående utbrott har slagit hårt mot Catania-Fontanarossa, Siciliens stora flygplats på östkusten. Under de senaste dagarna har hundratals avgångar ställts in, flyttats eller dirigerats om till bland annat Palermo, Trapani och Comiso, rapporterar Euronews.
Askan har dessutom färdats söderut. Flyg kring Malta har tvingats ändra sina rutter och lägre koncentrationer har enligt Volcanic Ash Advisory Centre registrerats ända ner mot norra Libyen.
För resenären återstår den betydligt mindre romantiska frågan:
Vem betalar?
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Vulkanen är en extraordinär omständighet
Som vi tidigare skrivit om flygförseningar är EU:s passagerarförordning EU261 betydligt starkare än många resenärer tror.
Vid en vanlig inställd flygning kan du under vissa förutsättningar få 250, 400 eller 600 euro i schablonersättning, beroende på flygsträckan, enligt EUR-Lex.
Men här kommer Etna in i juridiken.
Vulkanaska betraktas normalt som en extraordinär omständighet utanför flygbolagets kontroll. Därmed slipper bolaget i regel betala den vanliga kontanta EU261-kompensationen, förutsatt att störningen verkligen beror på askan och inte på något som flygbolaget självt kunnat påverka, poängterar EU.
Med andra ord: Ryanair kan hållas ansvarigt för mycket. Europas största vulkan ligger trots allt en bit utanför Michael O’Learys organisation.
Men flygbolaget slipper inte undan
Det här är den viktiga skillnaden.
Extraordinära omständigheter tar bort rätten till schablonersättning – inte dina övriga rättigheter.
Om flyget ställs in ska flygbolaget erbjuda dig ett val mellan återbetalning av biljetten eller ombokning till slutdestinationen så snart som möjligt. Du kan också välja ombokning till ett senare datum, beroende på platstillgång.
Väljer du att vänta på en alternativ resa ska bolaget dessutom stå för rimlig omsorg medan du väntar.
Det betyder mat och dryck. Krävs övernattning ska bolaget ordna hotell samt transport mellan hotellet och flygplatsen.
Det gäller alltså även när det är Etna som orsakat kaoset.
Spara vartenda kvitto
Här gäller samma råd som vi återkommit till när vi skrivit om inställda och kraftigt försenade flyg.
Kontakta flygbolaget först och begär ombokning, matkuponger och hotell. Om bolaget inte hjälper dig och du tvingas lösa situationen själv kan nödvändiga, rimliga och lämpliga kostnader ersättas i efterhand.
Därför: spara alla kvitton.
Det är däremot knappast läge att boka Siciliens dyraste svit och skicka notan till lågprisbolaget. EU-reglerna talar om rimliga kostnader, inte om revansch.
Tre saker att göra om Etna stoppar ditt flyg
- Kräv ombokning eller pengarna tillbaka. Flygbolaget ska ge dig valet när flyget ställs in.
- Kräv mat och hotell medan du väntar på ombokning. Det gäller även vid extraordinära omständigheter som vulkanaska.
- Spara alla kvitton och dokumentera orsaken till störningen. Om bolaget inte hjälper dig på plats kan du kräva tillbaka rimliga utlägg i efterhand.
Den tråkiga nyheten är alltså att Etna sannolikt blåser bort möjligheten till 250–600 euro i extra kompensation.
Den bättre nyheten är att flygbolaget fortfarande inte får lämna dig på Catanias flygplats med en vulkan, en resväska och ett ”lycka till”.
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