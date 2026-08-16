Anmälningarna mot SAS till Konsumentverket ökar kraftigt. För resenären handlar det om pengar där EU-reglerna ger upp till 600 euro vid inställt flyg.
Anmälningarna mot SAS rusar – det här ger EU-reglerna dig rätt till
Inställda flyg har drabbat många resenärer under året, mycket på grund av problemen i Mellanöstern.
SAS åkte på en rejäl bränslesmäll och i slutändan har många resenärer inte fått betalt för sina inställda flyg.
Trots att många fått betala mer för sina flygresor det senaste halvåret visar statistiken faktiskt att priserna ofta är lägre än 2025.
Efter flera år av stigande priser verkar flygmarknaden ha lugnat sig, åtminstone på flera populära destinationer.
Vad är det då som gäller för dig som resenär när flygen blir inställda?
Starkt EU-skydd
Antalet anmälningar mot SAS till Konsumentverket har ökat kraftigt. Hittills i år har 168 anmälningar kommit in, vilket är runt 70 procent fler än under motsvarande period tidigare.
Ett försenat flyg, en inställd avgång eller skadat bagage kan innebära både extra kostnader och stora praktiska problem. Men som flygpassagerare har du ett starkt skydd genom EU:s regler, enligt Transportstyrelsen.
EU:s flygpassagerarförordning ger resenärer rätt till ekonomisk kompensation i vissa situationer. Vid inställt flyg kan ersättningen uppgå till 250, 400 eller 600 euro per person, beroende på flygningens längd. Resenärer som har rätt till återbetalning ska vidare kompenseras inom sju dagar.
600 euro i ersättning
För de längsta flygningarna är schablonbeloppet 600 euro.
För att får ut pengar måste du vidare först ha klagat till flygbolaget. Företaget ska ha sagt nej helt eller delvis, eller fått skälig tid att svara utan att göra det.
Rätt värdegräns
Anmälan måste normalt göras inom ett år från den första gången du klagade till företaget och ditt krav måste nå upp till rätt värdegräns, enligt Allmänna reklamationsnämnden, ARN.
SAS hamnar under luppen
Eftersom det nu kommit in så många anmälningar på kort tid kommer Konsumentverket granska SAS.
”SAS sticker ut i statistiken i år”, säger Maja Lindstrand, jurist på Konsumentverket, till GP.
Nu måste SAS svara Konsumentverket innan 5 september, och sedan kommer beslut tas om utredningen ska fortsätta.
För dig som resenär och vill ha tillbaka 600 euro, och först har krävt SAS på pengarna men fått avslag, kan ARN därmed vara den rätta vägen att gå, där ARN prövar tvisten och lämnar en rekommendation till flygbolaget.
ARN:s beslut är dock rekommendationer och inte tvingande men 76 procent av de beslut som togs under 2025 följdes.
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