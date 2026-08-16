Anmälningarna mot SAS rusar – det här ger EU-reglerna dig rätt till

Räcker bränslet? Ja, säger SAS, men det blir dyra droppar. Årets nota för flygbränsle kan bli 10 miljarder dyrare för bolaget. (Foto: Johan Nilsson/TT)

Trots att många fått betala mer för sina flygresor det senaste halvåret visar statistiken faktiskt att priserna ofta är lägre än 2025.

Efter flera år av stigande priser verkar flygmarknaden ha lugnat sig, åtminstone på flera populära destinationer.

Vad är det då som gäller för dig som resenär när flygen blir inställda?

Starkt EU-skydd

Antalet anmälningar mot SAS till Konsumentverket har ökat kraftigt. Hittills i år har 168 anmälningar kommit in, vilket är runt 70 procent fler än under motsvarande period tidigare.

Ett försenat flyg, en inställd avgång eller skadat bagage kan innebära både extra kostnader och stora praktiska problem. Men som flygpassagerare har du ett starkt skydd genom EU:s regler, enligt Transportstyrelsen.

EU:s flygpassagerarförordning ger resenärer rätt till ekonomisk kompensation i vissa situationer. Vid inställt flyg kan ersättningen uppgå till 250, 400 eller 600 euro per person, beroende på flygningens längd. Resenärer som har rätt till återbetalning ska vidare kompenseras inom sju dagar.