Anko van der Werff lämnar SAS efter att ha räddat bolaget från konkurs och lagt grunden för ett nytt danskt flygbolag med Kastrup som nav. Sverige förlorade samtidigt sitt nationella flygbolag – ett högt pris för en av de mest lyckade företagsräddningarna i modern svensk näringslivshistoria, skriver Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling i en analys.
Bästa chefen någonsin räddade SAS – men "vi" förlorade ett flygbolag
SAS vd Anko van der Werff säger själv i en intervju med DI att han inte kunde motstå Air Canada, ett flygbolag som är dubbelt så stort som hans nuvarande arbetsgivare, både sett till personal och antal flygplan. Lägg därtill att bolaget inte befinner sig i den akuta kris som SAS gjorde mitt under pandemin när Anko dök upp som gubben i lådan från Sydamerika.
Anko är en ovanlig företagsledare i Sverige. Hans spelplats är världen och han har erfarenheter från flera kontinenter. Jag har intervjuat honom ett antal gånger och varje gång fått nya perspektiv på en näring som jag bevakat intensivt i tio år.
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Anko såg det ingen annan ville se
Hans tes har hela tiden varit att konsolideringen av den europeiska flygmarknaden måste fortsätta och att vi ska nå ett amerikanskt tillstånd med några få bolag som dominerar marknaden och tjänar pengar. Dessa vinster ska plöjas ned i bättre flygplatser och starkare infrastruktur som gör att kakan växer.
Följaktligen räddade Anko SAS genom att fusionera in bolaget i Air France-KLM-gruppen. Tråkigt för oss i Sverige, som förlorade ett nationellt flygbolag när svenska staten hoppade av. Den svenska regeringen nöjde sig med att ”bara” hälla in tio miljarder kronor i bolaget. Den danska staten gav inte upp utan var med i den sista rundan och fick därmed ett flygbolag med hjärtat i Kastrup. Hjärnan, alltså huvudkontoret, finns fortfarande kvar i Stockholm, men det är sannolikt bara en tidsfråga innan beslutet blir offentligt att även detta flyttas till den danska huvudstaden.
Han gjorde SAS till ett riktigt företag
Bakom den vänliga fasaden har Anko varit en stenhård företagsledare som sparkat många gamla trotjänare utan minsta tvekan. Lönsamhet har varit ett måste, men Anko har även lyckats få de gamla planen att flyga i tid på ett sätt som ingen vd före honom varit i närheten av. På så sätt har han kopierat Ryanair, världens främsta flygbolag när det gäller låga kostnader och snabba turnarounds. Det senare innebär att planet landar, lastar av sina passagerare, fylls med nya och lyfter igen. Bakgrunden är enkel: ett flygplan tjänar bara pengar när det är i luften.
Anko gjorde SAS till ett riktigt företag. Under legenden Janne Carlzon var SAS ett statligt verk förklätt till ett företag. I en mening i boken Riv pyramiderna berör författaren den stundande avregleringen av flyget i Europa och konstaterar att den kan bli stormig. Det blev ett blodbad. Listan över gamla nationella flygbolag som gått under eller köpts upp av jättarna Lufthansa, IAG och Air France-KLM är mycket lång.
Sverige valde bort flyget
För drygt en vecka sedan kunde Anko berätta om en investering på 100 miljarder kronor i nya långdistansflygplan och en massiv satsning på Kastrup och Skåne. Krisen för Arlanda fortsätter alltså. Extra hårt drabbat är inrikesflyget, som befunnit sig i permanent kris i många år. Det är ett resultat av usel politik på nationell nivå och totalt vansinne på lokal nivå. Ett exempel är Malmö stad, som förbjuder sina anställda att flyga till Stockholm. De ska ta tåget av miljöskäl. Men när SAS satsar 100 miljarder kronor och köper nya flygplan står kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh upp och applåderar eftersom satsningen kanske kan innebära nya jobb i en stad med landets näst högsta arbetslöshet. Dubbelmoralen är pinsam.
Att landets högsta ledning inom både regering och näringsliv är medveten om krisen i inrikesflyget blev uppenbart när Skatteverket nyligen, under mild protest, godkände BRA Flygs senaste, tredje rekonstruktion och sköt till 188 miljoner kronor. Totalt har staten, via Skatteverket, stöttat BRA Flyg – och därmed indirekt partnern SAS – med sammanlagt 488 miljoner kronor, enligt Dagens Industri. Konkurrenten Amapola Flygs vd Erik Salén surar. Han hade sannolikt hoppats kunna köpa russinen ur kakan vid en framtida BRA-konkurs. En kollaps för det svenska inrikesflyget är fortfarande överhängande, särskilt om den rödgröna sidan vinner valet i höst och Miljöpartiet återfår makten över svensk flygpolitik.
Tack Anko – och lycka till
Det är alltså i detta läge som Anko lämnar, och jag hoppas att stafettpinnen går vidare till försäljningschefen Paul Verhagen. Nu handlar allt om att sälja flygbiljetter, och det vet jag att Paul gillar. SAS är en liten bricka i det stora europeiska flygpusslet. Att flygbolaget – som jag tycker borde döpas om till DAS – över huvud taget finns kvar är ett mirakel som vi kan tacka Anko för. Med honom dog SAS-snobbismen. Många på bolaget tyckte att de var finare än det svenska kungahuset. Nu har nästan alla förstått att verksamheten handlar om att transportera människor från A till B – och sedan hem igen. Tänk att det tog över sjuttio år att komma fram till den insikten.
Jag säger: tack, Anko.
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