Glöm solstolen – här är resetrenden som kan rädda Europas semesterorter

Amalfikusten utan människoproppen

Italienska Amalfikusten har blivit något av affischnamnet för Europas överturism.

Ett alternativ är den berömda leden Path of the Gods ovanför kusten. Här får man Medelhavet nedanför sig – men slipper åtminstone en del av trängseln på vägarna och inne i Amalfi.

Guiden Veriano Verde rekommenderar dessutom att lämna Piazza del Duomo och gå vidare mot grannbyn Atrani.

Bästa tiden är april–juni eller september–oktober.

Ännu smartare kan vintern vara.

Då kan en av Europas mest överbelastade kuststräckor plötsligt kännas nästan privat.

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Santorini – men gå vidare enligt nya resetrenden

Samma princip gäller Grekland.

Santorini är fortfarande Santorini. Men i stället för att enbart köa för solnedgången i Oia kan man gå den spektakulära leden från Fira till Oia.

Ännu bättre är att kombinera Santorini med lugnare öar som Naxos, Sifnos, Milos, Andros eller Tinos.

På Naxos kan man exempelvis gå upp på Mount Zas, Kykladernas högsta berg.

Bästa perioden är från slutet av mars till början av juni samt september–november.

Portugals vilda kust

För den som vill ha mindre Instagram och mer Atlant finns Fishermen’s Trail i Portugal.

Den 78 kilometer långa sträckan mellan Porto Covo och Odeceixe är en del av det 450 kilometer stora ledsystemet Rota Vicentina.

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Här går man förbi stränder, klippor, fiskebyar och små restauranger snarare än stora semesteranläggningar.

Bäst är mars–juni eller september–november. Under den heta sommaren arrangeras många vandringsresor inte alls.

Klokt beslut.

Kroatiska Šibenik har färre turister än Dubrovnik. (Foto: Pexels)

Dubrovnik från ovan

Även Dubrovnik går att uppleva utan att stå axel mot axel med några tusen andra människor.

Ta leden upp på Mount Srđ ovanför staden.

På Pelješac-halvön kan man sedan vandra mellan Ston och vingårdarna, eller fortsätta till nationalparken på ön Mljet.

September och oktober är särskilt bra – både temperaturen och mängden turister börjar bli mänskliga.

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Och kanske är det just där den verkliga lyxen finns 2026.

Inte i ännu ett femstjärnigt hotell med infinitypool.

Utan i att få vara någonstans där man faktiskt kan se utsikten.