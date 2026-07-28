Ryanair sparkade pilot efter beslut om trött besättning

Befälhavaren har sista ordet

EASA:s regler om flyg- och vilotider ska minska risken för olyckor orsakade av trötthet. Regelverket ger befälhavaren rätt att i undantagsfall fatta egna beslut om både arbetstid och vila när oväntade situationer uppstår.

Tanken är att kaptenen ska kunna prioritera säkerheten utan att påverkas av kommersiella eller operativa hänsyn.

Facket slår larm

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SEPLA menar att uppsägningen skickar en farlig signal till piloter i hela Europa.

Om piloter riskerar jobbet när de använder de säkerhetsbefogenheter som regelverket ger dem kan det, enligt facket, leda till att de tvekar i situationer där säkerheten borde komma först.

Även den europeiska pilotorganisationen European Cockpit Association har tidigare varnat för att pressade flygscheman gör att sådana undantagsregler används oftare än de var tänkta.

Ryanair har ännu inte offentliggjort sin version av händelsen. (Foto: TT)

Ryanair har inte kommenterat

Uppgifterna om händelsen kommer från pilotförbundet SEPLA. Ryanair har ännu inte redogjort offentligt för sin syn på det enskilda fallet.

Det återstår därför att se om bolaget väljer att kommentera uppsägningen och varför piloten avskedades.

Fakta: Commander’s Discretion

Ingår i EASA:s regler om flyg- och vilotider.

Ger befälhavaren rätt att i undantagsfall förlänga arbetstiden.

Ger också möjlighet att besluta om längre vila för besättningen om trötthet bedöms påverka säkerheten.

Får bara användas vid oförutsedda händelser och ska bygga på befälhavarens professionella säkerhetsbedömning.

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