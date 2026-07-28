En Ryanair-kapten har fått sparken efter att ha utnyttjat en befogenhet i EU:s flygsäkerhetsregler för att ge sin besättning längre vila. Nu varnar pilotfacket för att beslutet kan få piloter att tveka inför att sätta säkerheten främst.
Ryanair sparkade pilot efter beslut om trött besättning
En arbetsrättslig tvist mellan Ryanair och en av bolagets kaptener har blivit en större fråga om flygsäkerhet och piloters självständighet, rapporterar Flygtorget.
Enligt det spanska pilotförbundet SEPLA avskedades en kapten med bas i Barcelona efter att ha använt den så kallade Commander’s Discretion, en möjlighet som finns i EU:s flygsäkerhetsmyndighet EASA:s regelverk.
Förlängde vilan efter förseningar
Efter en rad förseningar valde kaptenen först att förlänga besättningens arbetstid för att kunna genomföra flygningen. När planet återvänt till basen bedömde han därefter att kabinpersonalen behövde längre återhämtning innan nästa arbetspass och beslutade därför om en förlängd viloperiod.
Pilotförbundet hävdar att det var just det beslutet som ledde till disciplinära åtgärder och slutligen uppsägning.
Befälhavaren har sista ordet
EASA:s regler om flyg- och vilotider ska minska risken för olyckor orsakade av trötthet. Regelverket ger befälhavaren rätt att i undantagsfall fatta egna beslut om både arbetstid och vila när oväntade situationer uppstår.
Tanken är att kaptenen ska kunna prioritera säkerheten utan att påverkas av kommersiella eller operativa hänsyn.
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Facket slår larm
SEPLA menar att uppsägningen skickar en farlig signal till piloter i hela Europa.
Om piloter riskerar jobbet när de använder de säkerhetsbefogenheter som regelverket ger dem kan det, enligt facket, leda till att de tvekar i situationer där säkerheten borde komma först.
Även den europeiska pilotorganisationen European Cockpit Association har tidigare varnat för att pressade flygscheman gör att sådana undantagsregler används oftare än de var tänkta.
Ryanair har inte kommenterat
Uppgifterna om händelsen kommer från pilotförbundet SEPLA. Ryanair har ännu inte redogjort offentligt för sin syn på det enskilda fallet.
Det återstår därför att se om bolaget väljer att kommentera uppsägningen och varför piloten avskedades.
Fakta: Commander’s Discretion
- Ingår i EASA:s regler om flyg- och vilotider.
- Ger befälhavaren rätt att i undantagsfall förlänga arbetstiden.
- Ger också möjlighet att besluta om längre vila för besättningen om trötthet bedöms påverka säkerheten.
- Får bara användas vid oförutsedda händelser och ska bygga på befälhavarens professionella säkerhetsbedömning.
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