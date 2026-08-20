Dagens PS
Perfect Weekend
Dagensps.se
Weekend
Resor

SAS bland Europas säkraste flygbolag – här är hela listan

Ett SAS-plan taxar in på Arlanda flygplats efter landning. Arkivbild.
SAS tillhör återigen säkerhetstoppen när AirlineRatings granskar 320 flygbolag världen över. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Flygrädsla har fått nytt bränsle efter flera uppmärksammade olyckor och incidenter. Men statistiskt är flyget fortfarande ett av de säkraste sätten att resa. Nu har AirlineRatings rankat världens säkraste flygbolag 2026 – och SAS placerar sig högt.

Svenska och skandinaviska resenärer kan åtminstone luta sig tillbaka en aning djupare i stolen. SAS hamnar på plats 17 bland världens säkraste fullservicebolag och är därmed ett av sju europeiska bolag på topp 25.

Allra säkrast i Europa är Turkish Airlines på plats tolv, följt av Virgin Atlantic på plats 13.

Högst upp globalt hittar vi däremot Etihad Airways från Abu Dhabi. Det är första gången ett flygbolag från Gulfregionen toppar AirlineRatings årliga säkerhetslista.

SAS dyrare än Norwegian – men långt från Europas dyraste

SAS tjänar mer per flygstol än både Norwegian och Finnair. Men Europas verkliga prisraket finns i Norge – och är ett flygbolag som spelar efter helt andra

Små skillnader mellan de bästa

Rankningen bygger på granskning av 320 flygbolag. AirlineRatings tittar bland annat på incidenter i relation till hur många flygningar bolaget genomför, flottans ålder, pilotutbildning och internationella säkerhetsrevisioner.

För 2026 väger också arbetet mot turbulensolyckor tyngre än tidigare.

Det finns dock anledning att inte stirra sig blind på placeringarna. Enligt AirlineRatings skiljer mindre än fyra poäng mellan ettan och nummer 14.

Med andra ord: att SAS ligger på plats 17 betyder inte att Etihad är dramatiskt mycket säkrare.

Europas säkraste fullservicebolag 2026

Bland de 25 bästa i världen finns sju europeiska flygbolag:

  1. Turkish Airlines – plats 12
  2. Virgin Atlantic – plats 13
  3. TAP Air Portugal – plats 16
  4. SAS – plats 17
  5. British Airways – plats 18
  6. Iberia – plats 20
  7. Lufthansa – plats 21

SAS har dessutom klättrat från plats 14 på 2025 års något annorlunda rangordnade lista till plats 17 i årets strikt numrerade topp 25. Det viktiga för resenären är snarare att bolaget återigen befinner sig i den internationella säkerhetstoppen.

För skandinaviska resenärer är beskedet tydligt: SAS räknas fortfarande till Europas säkraste flygbolag. Foto: TT

Här är världens 25 säkraste flygbolag 2026

  1. Etihad Airways
  2. Cathay Pacific
  3. Qantas
  4. Qatar Airways
  5. Emirates
  6. Air New Zealand
  7. Singapore Airlines
  8. EVA Air
  9. Virgin Australia
  10. Korean Air
  11. STARLUX Airlines
  12. Turkish Airlines
  13. Virgin Atlantic
  14. ANA
  15. Alaska Airlines
  16. TAP Air Portugal
  17. SAS
  18. British Airways
  19. Vietnam Airlines
  20. Iberia
  21. Lufthansa
  22. Air Canada
  23. Delta Air Lines
  24. American Airlines
  25. Fiji Airways

EasyJet säkrast bland Europas lågprisbolag

Lågprisbolagen bedöms separat.

Här vinner Hongkongbaserade HK Express för andra året i rad. Europas bästa lågprisbolag är easyJet på femte plats globalt, medan airBaltic placerar sig sjua.

Även Norwegian och Ryanair tar sig in på topp 25.

För airBaltic är placeringen särskilt intressant. Bolaget har ekonomiska problem och har tvingats dra ned sin planerade flotta, men säkerhetsmässigt hör det fortfarande till världstoppen. Ekonomisk turbulens är, lyckligtvis, inte samma sak som turbulens på 10 000 meters höjd.

Europas säkraste lågprisbolag 2026

  1. easyJet – plats 5
  2. airBaltic – plats 7
  3. Wizz Air – plats 9
  4. TUI UK – plats 11
  5. Vueling – plats 12
  6. Norwegian – plats 13
  7. Jet2 – plats 17
  8. Ryanair – plats 18
  9. Transavia – plats 20
  10. Eurowings – plats 21

Hela lågprislistan

  1. HK Express
  2. Jetstar Airways
  3. Scoot
  4. flydubai
  5. easyJet Group
  6. Southwest Airlines
  7. airBaltic
  8. VietJet Air
  9. Wizz Air Group
  10. AirAsia Group
  11. TUI UK
  12. Vueling
  13. Norwegian
  14. JetBlue
  15. Flynas
  16. Cebu Pacific
  17. Jet2
  18. Ryanair Ireland och UK
  19. Spring Airlines China
  20. Transavia Group
  21. Eurowings Group
  22. Volaris
  23. WestJet Group
  24. GOL
  25. SKY Airline Chile

Alla bolag på listorna har haft någon form av incident under de senaste två åren, från motorstopp och mindre bränder till så kallade tail strikes. Men incidentfrekvensen ligger enligt AirlineRatings bara på mellan 0,002 och 0,09 procent per flygning.

Det kanske inte botar flygrädsla. Men det är betydligt bättre medicin än att läsa olycksnyheter strax före boarding.

Unik data: Då är flygbiljetten är billigast

Tisdag, onsdag eller söndag? Tre veckor eller tre månader före avresa? Nu försöker Flygresor.se en gång för alla skingra dimmorna kring den eviga frågan:
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Mest lästa i kategorin

Resor

Skandinaviskt flygbolag blöder – förlusten rusar när försäljningen drar ut på tiden

20 aug. 2026