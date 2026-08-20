Flygrädsla har fått nytt bränsle efter flera uppmärksammade olyckor och incidenter. Men statistiskt är flyget fortfarande ett av de säkraste sätten att resa. Nu har AirlineRatings rankat världens säkraste flygbolag 2026 – och SAS placerar sig högt.
SAS bland Europas säkraste flygbolag – här är hela listan
Svenska och skandinaviska resenärer kan åtminstone luta sig tillbaka en aning djupare i stolen. SAS hamnar på plats 17 bland världens säkraste fullservicebolag och är därmed ett av sju europeiska bolag på topp 25.
Allra säkrast i Europa är Turkish Airlines på plats tolv, följt av Virgin Atlantic på plats 13.
Högst upp globalt hittar vi däremot Etihad Airways från Abu Dhabi. Det är första gången ett flygbolag från Gulfregionen toppar AirlineRatings årliga säkerhetslista.
SAS dyrare än Norwegian – men långt från Europas dyraste
SAS tjänar mer per flygstol än både Norwegian och Finnair. Men Europas verkliga prisraket finns i Norge – och är ett flygbolag som spelar efter helt andra
Små skillnader mellan de bästa
Rankningen bygger på granskning av 320 flygbolag. AirlineRatings tittar bland annat på incidenter i relation till hur många flygningar bolaget genomför, flottans ålder, pilotutbildning och internationella säkerhetsrevisioner.
För 2026 väger också arbetet mot turbulensolyckor tyngre än tidigare.
Det finns dock anledning att inte stirra sig blind på placeringarna. Enligt AirlineRatings skiljer mindre än fyra poäng mellan ettan och nummer 14.
Med andra ord: att SAS ligger på plats 17 betyder inte att Etihad är dramatiskt mycket säkrare.
Europas säkraste fullservicebolag 2026
Bland de 25 bästa i världen finns sju europeiska flygbolag:
- Turkish Airlines – plats 12
- Virgin Atlantic – plats 13
- TAP Air Portugal – plats 16
- SAS – plats 17
- British Airways – plats 18
- Iberia – plats 20
- Lufthansa – plats 21
SAS har dessutom klättrat från plats 14 på 2025 års något annorlunda rangordnade lista till plats 17 i årets strikt numrerade topp 25. Det viktiga för resenären är snarare att bolaget återigen befinner sig i den internationella säkerhetstoppen.
Här är världens 25 säkraste flygbolag 2026
- Etihad Airways
- Cathay Pacific
- Qantas
- Qatar Airways
- Emirates
- Air New Zealand
- Singapore Airlines
- EVA Air
- Virgin Australia
- Korean Air
- STARLUX Airlines
- Turkish Airlines
- Virgin Atlantic
- ANA
- Alaska Airlines
- TAP Air Portugal
- SAS
- British Airways
- Vietnam Airlines
- Iberia
- Lufthansa
- Air Canada
- Delta Air Lines
- American Airlines
- Fiji Airways
EasyJet säkrast bland Europas lågprisbolag
Lågprisbolagen bedöms separat.
Här vinner Hongkongbaserade HK Express för andra året i rad. Europas bästa lågprisbolag är easyJet på femte plats globalt, medan airBaltic placerar sig sjua.
Även Norwegian och Ryanair tar sig in på topp 25.
För airBaltic är placeringen särskilt intressant. Bolaget har ekonomiska problem och har tvingats dra ned sin planerade flotta, men säkerhetsmässigt hör det fortfarande till världstoppen. Ekonomisk turbulens är, lyckligtvis, inte samma sak som turbulens på 10 000 meters höjd.
Europas säkraste lågprisbolag 2026
- easyJet – plats 5
- airBaltic – plats 7
- Wizz Air – plats 9
- TUI UK – plats 11
- Vueling – plats 12
- Norwegian – plats 13
- Jet2 – plats 17
- Ryanair – plats 18
- Transavia – plats 20
- Eurowings – plats 21
Hela lågprislistan
- HK Express
- Jetstar Airways
- Scoot
- flydubai
- easyJet Group
- Southwest Airlines
- airBaltic
- VietJet Air
- Wizz Air Group
- AirAsia Group
- TUI UK
- Vueling
- Norwegian
- JetBlue
- Flynas
- Cebu Pacific
- Jet2
- Ryanair Ireland och UK
- Spring Airlines China
- Transavia Group
- Eurowings Group
- Volaris
- WestJet Group
- GOL
- SKY Airline Chile
Alla bolag på listorna har haft någon form av incident under de senaste två åren, från motorstopp och mindre bränder till så kallade tail strikes. Men incidentfrekvensen ligger enligt AirlineRatings bara på mellan 0,002 och 0,09 procent per flygning.
Det kanske inte botar flygrädsla. Men det är betydligt bättre medicin än att läsa olycksnyheter strax före boarding.
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