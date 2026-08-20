SAS bland Europas säkraste flygbolag – här är hela listan

Allra säkrast i Europa är Turkish Airlines på plats tolv, följt av Virgin Atlantic på plats 13.

Högst upp globalt hittar vi däremot Etihad Airways från Abu Dhabi. Det är första gången ett flygbolag från Gulfregionen toppar AirlineRatings årliga säkerhetslista.

Små skillnader mellan de bästa

Rankningen bygger på granskning av 320 flygbolag. AirlineRatings tittar bland annat på incidenter i relation till hur många flygningar bolaget genomför, flottans ålder, pilotutbildning och internationella säkerhetsrevisioner.

För 2026 väger också arbetet mot turbulensolyckor tyngre än tidigare.

Det finns dock anledning att inte stirra sig blind på placeringarna. Enligt AirlineRatings skiljer mindre än fyra poäng mellan ettan och nummer 14.

Med andra ord: att SAS ligger på plats 17 betyder inte att Etihad är dramatiskt mycket säkrare.