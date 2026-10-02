Storbritanniens regering vill stoppa flygbolag från att ta extra betalt för föräldrar som vill sitta bredvid sina barn på flyget, en avgift som flygbolagen dock säger redan är avskaffad.
Avgiften för att sitta bredvid barnen på flyget kan förbjudas
Förslaget är en del av ett nytt övergripande lagförslag för flygbranschen i Storbritannien, Civil Aviation Bill. Storbritanniens transportdepartement uppger att en förälder och ett barn i dag kan få betala upp till 104 pund, omkring 1 300 kronor, för att sitta tillsammans på en tur- och returresa, rapporterar BBC.
Det är en kostnad de vill få bort. De går också till attack mot kostnader för ”små misstag” och ”administrativa justeringar” som i dag kan kosta resenärerna upp till 40 pund, runt 530 kronor. Även detta ska bort.
Premiärminister Andy Burnham säger att de föreslagna regeländringarna är en del av en insats mot de ”små avgifter som drar iväg” när familjer planerar flyget till sina semesterresor.
”Föräldrar ska inte behöva känna av en ekonomisk belastning bara för att få sitta bredvid sitt barn på flyget eller för att korrigera ett enkelt bokningsfel”, säger transportminister Heidi Alexander enligt BBC.
Ryanair: Avgiften finns inte
Flygbolagen anklagar dock regeringen för att hitta på.
Ryanair uppgav att ”inga sådana extraavgifter finns” och anklagade Alexander för att ”låtsas göra något samtidigt som hon i själva verket inte gör någonting”.
”Det är ingen ’vardagslösning’, utan bara ’vardagsretorik’ från en regering som ständigt höjer flygskatten för brittiska familjer och besökare”, säger Ryanairs vd Michael O’Leary enligt BBC.
Konkurrens- och marknadsmyndigheten CMA inledde i juni en utredning av Ryanair efter att bolaget tagit betalt av föräldrar för den obligatoriska familjeplaceringen. Enligt CMA:s beskrivning handlar det om omkring 8 pund per flygning för den vuxne. Utredningen pågår fortfarande.
Ryanair ändrade sina regler i juli för platstilldelning för familjer och tog bort sådana avgifter.
Det betyder dock inte att det är gratis att själv välja plats. Ryanair tar enligt sin aktuella prislista mellan 3 och 27,50 euro eller pund för en standardplats per flygning. Extra benutrymme kostar 12,50–27,50 euro eller pund och främre platser 18–41. Avgiften varierar beroende på rutt och resedatum.
Störiga passagerare kan stoppas
En talesperson för Easyjet säger att de och andra brittiska flygbolag ”redan erbjuder kostnadsfria ändringar vid stavfel, och vi har aldrig tvingat föräldrar och barn att betala för att sitta tillsammans”. Enligt Easyjet är den enda praktiska förändringen att gränsen för vem som räknas som barn enligt reglerna höjs från 12 till 14 år.
Andra saker i paketet med förändringar, som fortfarande behandlas i parlamentet, välkomnas dock av flygbolagen. Det rör bland annat ett nytt system för informationsutbyte om passagerare som upprepade gånger orsakar störningar; systemet ska tas fram i samarbete med flygbolag och fackförbund.
Läs mer: Flygbränslekrisen slår mot SAS – nu ställs flyg in
Läs mer: Ryanair-plan landade med nästan tomma tankar efter kommunikationsmiss
Läs mer: Här är Europas mest stressiga flygrutter – Stockholm finns på listan