Avgiften för att sitta bredvid barnen på flyget kan förbjudas

Det är en kostnad de vill få bort. De går också till attack mot kostnader för ”små misstag” och ”administrativa justeringar” som i dag kan kosta resenärerna upp till 40 pund, runt 530 kronor. Även detta ska bort.

Premiärminister Andy Burnham säger att de föreslagna regeländringarna är en del av en insats mot de ”små avgifter som drar iväg” när familjer planerar flyget till sina semesterresor.

”Föräldrar ska inte behöva känna av en ekonomisk belastning bara för att få sitta bredvid sitt barn på flyget eller för att korrigera ett enkelt bokningsfel”, säger transportminister Heidi Alexander enligt BBC.

Ryanair: Avgiften finns inte

Flygbolagen anklagar dock regeringen för att hitta på.

Ryanair uppgav att ”inga sådana extraavgifter finns” och anklagade Alexander för att ”låtsas göra något samtidigt som hon i själva verket inte gör någonting”.

”Det är ingen ’vardagslösning’, utan bara ’vardagsretorik’ från en regering som ständigt höjer flygskatten för brittiska familjer och besökare”, säger Ryanairs vd Michael O’Leary enligt BBC.

Konkurrens- och marknadsmyndigheten CMA inledde i juni en utredning av Ryanair efter att bolaget tagit betalt av föräldrar för den obligatoriska familjeplaceringen. Enligt CMA:s beskrivning handlar det om omkring 8 pund per flygning för den vuxne. Utredningen pågår fortfarande.

Ryanair ändrade sina regler i juli för platstilldelning för familjer och tog bort sådana avgifter.

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Det betyder dock inte att det är gratis att själv välja plats. Ryanair tar enligt sin aktuella prislista mellan 3 och 27,50 euro eller pund för en standardplats per flygning. Extra benutrymme kostar 12,50–27,50 euro eller pund och främre platser 18–41. Avgiften varierar beroende på rutt och resedatum.