Varken översvämning eller gränskonflikt stoppar svenskarna – Thailand växer igen

Samtidigt är relationen mellan Thailand och Kambodja allt annat än harmonisk. Efter väpnade strider råder vapenvila sedan slutet av förra året, men landgränsen är fortfarande stängd och svenska UD avråder från alla resor inom 20 kilometer från gränsen på den kambodjanska sidan.

Men långt därifrån ligger Khao Lak, Phuket och Krabi. Och dit vill svenskarna.

Phuket växer trots rubrikerna

TUI svenska bokningar till Thailand har ökat med 11 procent jämfört med samma period förra året.

Khao Lak är fortfarande nummer ett, följt av Phuket och Krabi. Phuket ökar dessutom med 14 procent.

Det är egentligen ganska logiskt. Thailand har blivit något av svenskarnas vinterland. När novembermörkret börjar äta sig in under huden vet många redan vad de får: varmt hav, hotell för nästan alla plånböcker och mat som kostar betydligt mindre än en lunch på Norrmalm.

”Thailands popularitet bygger på mer än sol och vackra stränder. Den välkända gästfriheten och det lokala köket är en viktig del av upplevelsen och bidrar till att många svenska resenärer återvänder år efter år”, säger Dian Martinez Valencia, kommunikationsansvarig på TUI.

Turister njuter av stranden i Phuket. (Foto: Unsplash)