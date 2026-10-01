Bangkok står delvis under vatten och längs gränsen mot Kambodja är säkerhetsläget fortfarande spänt. Det tycks inte bekymra svenskar som redan mentalt har checkat ut från februari. Hos TUI ökar bokningarna till Thailand med 11 procent inför vintern.
Varken översvämning eller gränskonflikt stoppar svenskarna – Thailand växer igen
Det krävs uppenbarligen en hel del för att skilja svensken från en strand i Thailand.
De senaste veckorna har Bangkok drabbats av svåra översvämningar efter extrema regnmängder. Tiotusentals människor har berörts och även Suvarnabhumi-flygplatsen har haft stora störningar när personal inte kunnat ta sig till jobbet. Thai Airways tvingades ställa in omkring 30 procent av flygningarna under den värsta perioden.
Samtidigt är relationen mellan Thailand och Kambodja allt annat än harmonisk. Efter väpnade strider råder vapenvila sedan slutet av förra året, men landgränsen är fortfarande stängd och svenska UD avråder från alla resor inom 20 kilometer från gränsen på den kambodjanska sidan.
Men långt därifrån ligger Khao Lak, Phuket och Krabi. Och dit vill svenskarna.
Trygghet säljer – charterresan gör comeback
När världen känns stökig väljer svenskarna det motsatta på semestern: charterresan. En stor researrangörs bokningssiffror inför påsk visar en tydlig
Phuket växer trots rubrikerna
TUI svenska bokningar till Thailand har ökat med 11 procent jämfört med samma period förra året.
Khao Lak är fortfarande nummer ett, följt av Phuket och Krabi. Phuket ökar dessutom med 14 procent.
Det är egentligen ganska logiskt. Thailand har blivit något av svenskarnas vinterland. När novembermörkret börjar äta sig in under huden vet många redan vad de får: varmt hav, hotell för nästan alla plånböcker och mat som kostar betydligt mindre än en lunch på Norrmalm.
”Thailands popularitet bygger på mer än sol och vackra stränder. Den välkända gästfriheten och det lokala köket är en viktig del av upplevelsen och bidrar till att många svenska resenärer återvänder år efter år”, säger Dian Martinez Valencia, kommunikationsansvarig på TUI.
Hua Hin sticker iväg
Den verkliga överraskningen finns längre ned i bokningsstatistiken.
Hua Hin ökar med hela 58 procent och Koh Samet med 31 procent. Det tyder på att svenska Thailandresenärer börjar röra sig utanför de klassiska charterområdena.
Koh Samet ligger några timmars resa från Bangkok och lockar med betydligt mindre trafik och fler stränder än shoppingcenter. Hua Hin erbjuder en annan sorts Thailandsemester med stad, strand och golf snarare än Phukets mer väloljade turistmaskin.
Thailand halverar visumfria tiden – hårdare regler för svenskar
Thailand har länge varit svenskarnas andra vinterland. Nu blir det krångligare för den som tänkt byta novembermörkret mot tre månader i Hua Hin eller
Svensken tänker längre än nästa nyhetssändning
Det intressanta är kanske inte bara att Thailand ökar, utan att bokningarna gör det samtidigt som landet förekommer flitigt i nyhetsrapporteringen.
Översvämningarna har drabbat stora delar av Thailand och orsakat dödsfall och miljardförluster. Vattnet i Bangkok har börjat sjunka, men problemen är långt ifrån över.
Ändå verkar svenska vinterresenärer skilja mellan Bangkok i september och Phuket i januari.
När Sverige erbjuder mörker klockan halv fyra på eftermiddagen är några dagars dramatiska tv-bilder uppenbarligen inte tillräckligt för att konkurrera med 30 grader, pad thai och en kall Chang.
Mest bokade Thailand i vinter
- Khao Lak
- Phuket
- Krabi
- Koh Lanta
- Hua Hin
Thailand vill locka rikare turister
Turistmyndigheten fokuserar nu på att marknadsföra Thailand till resenärer som är intresserade av sjukvård, hälsoresor, retreats, konserter och